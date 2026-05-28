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'कॉकरोच' सिर्फ एक कीड़ा नहीं, इंसानियत का सबसे सच्चा दोस्त है! यह खबर दूर कर देगी आपकी सारी गलतफहमियां

पुणे: पिछले हफ्ते से सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' की धूम मची हुई है, जिसने लोगों का ध्यान खूब खींचा है. इस उत्सुकता के बीच, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र ने कॉकरोच के लिए भारत की पहली और सबसे बड़ी डीएनए (DNA) बारकोड लाइब्रेरी तैयार की है. यह अध्ययन ZSI के शोधकर्ता शबनम अंसारी, के.पी. दिनेश, चेन्नई ZSI के एम. सेनराज और पुणे के प्रोफेसर रामकृष्ण मोरे कॉलेज की रश्मि मोरे द्वारा किया गया है.

आमतौर पर कॉकरोच का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक घिनौने कीड़े की तस्वीर उभरती है, जो कोनों में या अलमारी के किनारों के नीचे रेंगता हुआ दिखता है. अक्सर इन्हें गंदगी से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन असलियत में, कॉकरोच धरती पर मौजूद सबसे पुराने कीट समूहों में से एक हैं. ये बेहद विविध (अलग-अलग प्रजातियों वाले) होते हैं और हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कॉकरोच की कई प्रजातियां जंगलों के पत्तों के ढेर में, गुफाओं में और यहां तक कि ऐसी जगहों पर भी रहती हैं जो अभी तक विज्ञान की पहुंच से दूर और अनजान हैं. कॉकरोच जैविक कचरे को सड़ाकर और पोषक तत्वों को फिर से मिट्टी में मिलाकर भोजन चक्र (फ़ूड चेन) को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कॉकरोच को केवल एक नुकसानदेह कीड़ा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी. वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह अध्ययन भारतीय जैव विविधता (जीव-जंतुओं की विविधता) के अध्ययन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. उन्होंने 100 से अधिक डीएनए बारकोड तैयार किए हैं, जिनमें भारत की कई ऐसी स्थानीय प्रजातियां भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं.

शोधकर्ता शबनम अंसारी ने समझाया, "डीएनए बारकोड एक वैज्ञानिक पहचान प्रणाली है जो बिल्कुल बाज़ार में बिकने वाले सामानों पर लगे बारकोड की तरह काम करती है. जैसे सुपरमार्केट में बारकोड स्कैन करने से किसी सामान की पूरी जानकारी मिल जाती है, वैसे ही डीएनए बारकोड हर जीव की बिल्कुल सटीक पहचान बताता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हर जीव की अपनी अनूठी विशेषताएं और पहचान होती है."