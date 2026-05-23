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आ गया LPG का स्वदेशी विकल्प! देश का पहला डाइमिथाइल ईथर प्लांट में उत्पादन शुरू, रसोई गैस की टेंशन होगी खत्म

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बालाजी एमाइंस लिमिटेड ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: भारत ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बालाजी एमाइंस लिमिटेड द्वारा देश का पहला वाणिज्यिक स्तर का डाइमिथाइल ईथर (DME) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण संयंत्र) चालू करके, दूसरे ईंधन को अपनाने और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने 20 मई से चिंचोली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में अपनी 100,000 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) DME प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. यह प्रोजेक्ट वैश्विक भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं और अस्थिर ऊर्जा बाजार के बीच आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम करने की भारत की कोशिशों में एक संभावित गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है. डाइमिथाइल ईथर (DME) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सोलापुर (ETV Bharat) डाइमिथाइल ईथर को एक क्लीन-बर्निंग फ्यूल माना जाता है जो या तो LPG को पूरी तरह से हटा सकता है या उसके साथ ब्लेंड किया जा सकता है. यूरोप और एशिया के कई देश पहले से ही LPG के साथ 20 प्रतिशत तक के अनुपात में DME को ब्लेंड करते हैं. भारत में, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हाल ही में एलपीजी के साथ 8 प्रतिशत तक डाइमिथाइल ईथर को ब्लेंड करने की इजाजत दी है, जिससे घरेलू ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र में इसे धीरे-धीरे अपनाने का रास्ता खुल गया है. यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी LPG जरूरतों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा आयात करता है, जिससे देश को ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों और मिडिल ईस्ट और दूसरे ऊर्जा बनाने वाले इलाकों में तनाव से जुड़ी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, अनुभवी वैज्ञानिक और नीति आयोग के पूर्व सदस्य वी के सारस्वत ने कहा, "डाइमिथाइल ईथर (DME) एक जरूरी वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उभर रहा है. यह या तो एलपीजी का स्थान ले सकता है या फिर इसके साथ मिलाकर इम्पोर्टेड LPG पर भारत की भारी निर्भरता को कम कर सकता है." उन्होंने बताया कि, इसका मकसद लंबे समय के लिए देसी तकनीक और स्थानीय फीडस्टॉक संसाधन का इस्तेमाल करके DME को देश में ही बनाना है. उनके मुताबिक, डाइमिथाइल ईथर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्चा माल मेथनॉल, कोयला आधारित प्रक्रिया सहित कई तरीकों से बनाया जा सकता है. सारस्वत ने बताया कि देसी डाइमिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी को नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (NCL), पुणे ने कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पहले ही डेवलप कर लिया है. उन्होंने कहा, "जबकि एक पायलट प्लांट पहले से ही चालू है, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी इम्पोर्टेड मेथनॉल का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है." अगर बालाजी एमाइंस प्लांट को पूरी कैपेसिटी से चलाया जाए, तो यह हर साल करीब 100,000 टन मेथनॉल की खपत करेगा. इंडस्ट्री के आकलन से पता चलता है कि मार्केट में चल रही अनिश्चितताओं की वजह से दुनिया भर में मेथनॉल की कीमतें लगातार बदल रही हैं. बालाजी एमाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर राम रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट को भारत के एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर बताया. रेड्डी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. अभी, भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में LPG आयात करता है, और दुनिया भर में चल रही भू-राजनीतिक मुश्किलों की वजह से, हमने देखा है कि वैश्विक हालात भारत की एनर्जी सप्लाई चेन पर सीधे असर डाल सकते हैं. यह देश के लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सही समय है." कंपनी का मानना ​​है कि डाइमिथाइल ईथर में होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, बिस्किट बनाने, एयरोसोल एप्लीकेशन, सिरेमिक, बल्ब बनाने और दूसरी इंडस्ट्रीज़ जैसे सेक्टर में बड़ा कमर्शियल पोटेंशियल है, जो बल्क LPG खपत पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं. रेड्डी ने कहा, "क्योंकि डाइमिथाइल ईथर को एलपीजी के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और मौजूदा आधारभूत संरचना के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यह आने वाले सालों में भारत के लिए एक सस्ता और व्यावहारिक वैकल्पिक ईंधन बन सकता है." हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि एलपीजी और DME के ​​बीच सीधे मूल्य तुलना अभी मुश्किल है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी संकट और ग्लोबल मार्केट में बड़े पैमाने पर अस्थिरता के कारण कच्चा माल के दाम में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है.