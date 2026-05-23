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आ गया LPG का स्वदेशी विकल्प! देश का पहला डाइमिथाइल ईथर प्लांट में उत्पादन शुरू, रसोई गैस की टेंशन होगी खत्म

डाइमिथाइल ईथर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम करने की भारत की कोशिशों में संभावित गेम चेंजर साबित हो सकता है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

Indias first dme facility begins production sees scope to cut LPG imports and cleaner fuel shift
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बालाजी एमाइंस लिमिटेड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 10:28 PM IST

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नई दिल्ली: भारत ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बालाजी एमाइंस लिमिटेड द्वारा देश का पहला वाणिज्यिक स्तर का डाइमिथाइल ईथर (DME) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण संयंत्र) चालू करके, दूसरे ईंधन को अपनाने और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.

कंपनी ने 20 मई से चिंचोली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में अपनी 100,000 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) DME प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. यह प्रोजेक्ट वैश्विक भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं और अस्थिर ऊर्जा बाजार के बीच आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम करने की भारत की कोशिशों में एक संभावित गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है.

Indias first dme facility begins production sees scope to cut LPG imports and cleaner fuel shift
डाइमिथाइल ईथर (DME) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सोलापुर (ETV Bharat)

डाइमिथाइल ईथर को एक क्लीन-बर्निंग फ्यूल माना जाता है जो या तो LPG को पूरी तरह से हटा सकता है या उसके साथ ब्लेंड किया जा सकता है. यूरोप और एशिया के कई देश पहले से ही LPG के साथ 20 प्रतिशत तक के अनुपात में DME को ब्लेंड करते हैं. भारत में, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हाल ही में एलपीजी के साथ 8 प्रतिशत तक डाइमिथाइल ईथर को ब्लेंड करने की इजाजत दी है, जिससे घरेलू ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र में इसे धीरे-धीरे अपनाने का रास्ता खुल गया है.

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी LPG जरूरतों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा आयात करता है, जिससे देश को ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों और मिडिल ईस्ट और दूसरे ऊर्जा बनाने वाले इलाकों में तनाव से जुड़ी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, अनुभवी वैज्ञानिक और नीति आयोग के पूर्व सदस्य वी के सारस्वत ने कहा, "डाइमिथाइल ईथर (DME) एक जरूरी वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उभर रहा है. यह या तो एलपीजी का स्थान ले सकता है या फिर इसके साथ मिलाकर इम्पोर्टेड LPG पर भारत की भारी निर्भरता को कम कर सकता है."

उन्होंने बताया कि, इसका मकसद लंबे समय के लिए देसी तकनीक और स्थानीय फीडस्टॉक संसाधन का इस्तेमाल करके DME को देश में ही बनाना है. उनके मुताबिक, डाइमिथाइल ईथर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्चा माल मेथनॉल, कोयला आधारित प्रक्रिया सहित कई तरीकों से बनाया जा सकता है.

सारस्वत ने बताया कि देसी डाइमिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी को नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (NCL), पुणे ने कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पहले ही डेवलप कर लिया है. उन्होंने कहा, "जबकि एक पायलट प्लांट पहले से ही चालू है, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी इम्पोर्टेड मेथनॉल का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है."

अगर बालाजी एमाइंस प्लांट को पूरी कैपेसिटी से चलाया जाए, तो यह हर साल करीब 100,000 टन मेथनॉल की खपत करेगा. इंडस्ट्री के आकलन से पता चलता है कि मार्केट में चल रही अनिश्चितताओं की वजह से दुनिया भर में मेथनॉल की कीमतें लगातार बदल रही हैं. बालाजी एमाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर राम रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट को भारत के एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर बताया.

रेड्डी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. अभी, भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में LPG आयात करता है, और दुनिया भर में चल रही भू-राजनीतिक मुश्किलों की वजह से, हमने देखा है कि वैश्विक हालात भारत की एनर्जी सप्लाई चेन पर सीधे असर डाल सकते हैं. यह देश के लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सही समय है."

कंपनी का मानना ​​है कि डाइमिथाइल ईथर में होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, बिस्किट बनाने, एयरोसोल एप्लीकेशन, सिरेमिक, बल्ब बनाने और दूसरी इंडस्ट्रीज़ जैसे सेक्टर में बड़ा कमर्शियल पोटेंशियल है, जो बल्क LPG खपत पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं. रेड्डी ने कहा, "क्योंकि डाइमिथाइल ईथर को एलपीजी के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और मौजूदा आधारभूत संरचना के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यह आने वाले सालों में भारत के लिए एक सस्ता और व्यावहारिक वैकल्पिक ईंधन बन सकता है."

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि एलपीजी और DME के ​​बीच सीधे मूल्य तुलना अभी मुश्किल है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी संकट और ग्लोबल मार्केट में बड़े पैमाने पर अस्थिरता के कारण कच्चा माल के दाम में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है.

डाइमिथाइल ईथर को लेकर जोश के बावजूद, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की घरेलू मेथनॉल उत्पादन क्षमता सीमित है. सारस्वत ने कहा कि कई भारतीय मेथनॉल उत्पादक अभी नेचुरल गैस सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जिससे आयात निर्भरता की एक और लेयर बन जाती है.

सारस्वत ने कहा, "भविष्य में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत को मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए कोयला गैसीकरण पर ध्यान देना चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने पहले ही 37,500 करोड़ रुपये का कोल गैसीफिकेशन मिशन शुरू कर दिया है, जिसका मकसद इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, डाइमिथाइल ईथर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह भारत के मौजूदा LPG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ अनुकूल है. सारस्वत ने बताया कि स्टोरेज सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेंडर और बर्नर काफी हद तक डाइमिथाइल ईथर के ​​साथ अनुकूल हैं, जिनमें सिर्फ मामूली बदलाव की जरूरत है. उन्होंने कहा, "DME के ​​LPG से सस्ता होने की उम्मीद है, जिससे घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योग को फायदा होगा."

भारत अभी 8 प्रतिशत ब्लेंडिंग मॉडल के साथ सावधानी से शुरुआत कर रहा है. सारस्वत ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां अभी भी प्लानिंग फेज में हैं और किसी भी देशव्यापी लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “भारत ने 8 फीसदी ब्लेंडिंग मॉडल के साथ शुरुआत की है और टेस्टिंग और वैलिडेशन स्टडीज पूरी होने के बाद भविष्य में इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 20 फीसदी करने का लक्ष्य है.” रेड्डी ने भी इसी तरह के फेज़्ड तरीके को दोहराया, और कहा कि 8 फीसदी से 12 फीसदी ब्लेंडिंग से शुरू करने से इंडस्ट्री को मौजूदा LPG इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए बिना डाइमिथाइल ईथर अपनाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा, "इसके बाद, ब्लेंडिंग अनुपात को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, ऑपरेशनल अडैप्टेशन और पूरे सेक्टर में इसे आसानी से लागू करने के लिए काफी समय मिलेगा.” कंपनी ने यह भी बताया कि वह डाइमिथाइल ईथर ब्लेंडिंग और अपनाने की रणनीति के बारे में मंत्रालयों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है.

हालांकि, इस नए सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल एक बड़ी रुकावट बनी हुई है. रेड्डी के मुताबिक, बालाजी एमाइंस को रोड टैंकर, स्टोरेज सिस्टम और सिलेंडर के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से परमिशन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कमर्शियल लेवल पर DME प्रोडक्शन भारत में नया है.

उन्होंने कहा, "हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक DME के ​​ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए रोड टैंकर, बल्क स्टोरेज टैंक और सिलेंडर के लिए PESO से जुड़े अनुमोदन लेना है." "हमने PESO अथॉरिटी और संबंधित मंत्रालयों से इन रेगुलेटरी मुश्किलों को प्रायोरिटी पर दूर करने की रिक्वेस्ट की है ताकि भारत में डाइमिथाइल ईथर इकोसिस्टम आसानी से विकास हो सके."

कंपनी ने डाइमिथाइल ईथर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेकार LPG रोड टैंकरों के दोहरे इस्तेमाल का भी प्रपोज़ल दिया है, यह तर्क देते हुए कि डाइमिथाइल ईथर, LPG की तुलना में कम प्रेशर पर काम करता है और उन शहरों में कम इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक्स एसेट्स को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद कर सकता है जो तेज़ी से पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क की ओर बढ़ रहे हैं.

दूसरे फ्यूल के अलावा, बालाजी एमाइंस इलेक्ट्रिक गाड़ी के बैटरी केमिकल सेगमेंट में भी अपनी पहुंच बढ़ा रही है. कंपनी बैटरी-ग्रेड केमिकल बनाने के लिए मौजूदा प्लांट को रीपर्पस कर रही है और पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड डाइमिथाइल कार्बोनेट बना रही है, जो EV बैटरी का एक ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 15,000 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) है.

यह इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड N-मिथाइल पाइरोलिडोन भी बनाती है, जो ईवी बैटरी बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला सॉल्वेंट (दूसरे पदार्थ को अपने में घोलने की क्षमता रखने वाला) है, और भारत के बढ़ते गीगावाट-स्केल बैटरी बनाने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही है.

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि भारत के पहले कमर्शियल DME प्रोजेक्ट की सफलता साफ दूसरे फ्यूल, घरेलू मेथनॉल उत्पादन और लंबे समय की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति के बारे में भविष्य के नीति फैसलों को आकार दे सकती है.

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