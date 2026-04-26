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राजस्थान के जोधपुर में वर्ल्ड-क्लास रेल फैसिलिटी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए बन रहा डेडिकेटेड मेंटेनेंस डिपो

जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए पहला समर्पित रखरखाव डिपो वर्ल्ड-क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है.

India's first dedicated maintenance depot for Vande Bharat Sleeper trains in Jodhpur Rajasthan
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 3:46 PM IST

5 Min Read
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चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे राजस्थान के जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए अपना पहला समर्पित रखरखाव डिपो बना रहा है, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड-क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है.

बड़ी 'टेक्नोलॉजी पार्टनर स्कीम' के तहत डिजाइन की गई इस फैसिलिटी को एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ रणनीतिक साझेदारी के जरिये विकसित, निर्मित और मैनेज किया जाएगा. डिपो के अंदर नवीनतम सिस्टम होंगे—ऑटोमेटेड क्लीनिंग लाइन, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल, और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी जो ऑपरेशन में रुकावट डालने से पहले दिक्कतों का अंदाजा लगा सकती है.

यह पहल भारतीय रेलवे में हो रहे बड़े बदलाव को दिखाती है, जो पुराने मेंटेनेंस मॉडल से हटकर अधिक एकीकृत, टेक्नोलॉजी पर आधारित तरीके की ओर बढ़ रहा है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि निजी विशेषज्ञता और इनोवेशन का फायदा उठाकर, जोधपुर डिपो पूरे नेटवर्क में भविष्य की रेल सुविधाओं के लिए एक बेंचमार्क बनने के लिए तैयार है.

भगत की कोठी में, एक शांत रेल यार्ड को भारत के हाई-स्पीड भविष्य की नींव में बदला जा रहा है. रेलवे ने अपने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जरिये, वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर संस्करण के लिए अगली पीढ़ी के मेंटेनेंस हब बनाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड और रूस के काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस (Kinet Railway Solutions) के साथ हाथ मिलाया है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 'टेक्नोलॉजी पार्टनर स्कीम' के तहत बनाया गया यह प्रोजेक्ट, एक रणनीतिक सहयोग में घरेलू काम और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य यह फिर से तय करना है कि भारत अपनी सबसे एडवांस्ड ट्रेनों का रखरखाव कैसे करता है. दो फेज में फैला और लगभग 360 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित होने वाले, डिपो को उन ट्रेनों के आकार और आधुनिकता से मैच करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिन्हें यह सर्विस देगा.

फैसिलिटी के बीच में 600 मीटर लंबा ट्रैक
अधिकारी ने आगे कहा, "इस फैसिलिटी के बीच में 600 मीटर लंबा ट्रैक होगा, जो पूरी लंबाई के 24-कोच वाले स्लीपर ट्रेन सेट को हैंडल कर सकेगा, जो पारंपरिक रखरखाव क्षमताओं से एक बड़ी छलांग है. डिपो में आधुनिक जांच और मरम्मत का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें तीन पिट लाइन वाला एक कवर्ड इंस्पेक्शन बे, और अंडरकैरिज के अच्छे काम के लिए ड्रॉप पिट टेबल जैसे खास सिस्टम शामिल होंगे."

प्रोजेक्ट का फेज 1, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 167 करोड़ रुपये है, पहले से ही बन रहा है. नियमित रखरखाव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इसमें 1,200 वर्ग मीटर का एक कवर्ड कॉम्प्लेक्स (छादित परिसर) भी शामिल है, जिसमें ऑफिस, एक ट्रेनिंग सेंटर और स्टोरेज की सुविधाएं होंगी, जो न केवल ऑपरेशन पर, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और दीर्घकालिक स्थिरता पर भी फोकस का संकेत देता है.

पहला फेज जून तक हो सकता है चालू
पहला फेज जून 2026 तक चालू होने की उम्मीद है. निर्माण के बाद, भगत की कोठी डिपो, टेक्नोलॉजी पर आधारित, दुनिया भर में बेंचमार्क किए गए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भारत के बदलाव का एक बड़ा उदाहरण होगा.

फेज 2 को क्षमता और तकनीकी दक्षता दोनों को काफी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है.

इस फेज के बीच में एक बड़ा 200 मीटर का कवर्ड शेड होगा, जिसे खास तौर पर ज्यादा मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है. ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) के साथ इंटीग्रेटेड पिट लाइन से लैस, यह फैसिलिटी वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर संस्करण जैसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन सेट की आसान सर्विसिंग की इजाजत देगी.

वर्कशॉप के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा अपग्रेड होगा. एक साथ मेंटेनेंस के काम करने के लिए दो-लाइन वाला वर्कशॉप बे (workshop bay) जोड़ा जाएगा, जिससे टर्नअराउंड टाइम (कार्य पूरा करने में लगने वाला समय) और परिचालन दक्षता बेहतर होगी. इसके साथ ही पिट व्हील मेंटेनेंस के लिए एक समर्पित शेड होगा, जिसमें पिट व्हील लेथ भी होगा, जिससे सटीक, ऑन-साइट व्हील प्रोफाइलिंग हो सकेगी और बाहरी वर्कशॉप पर निर्भरता कम होगी.

फेज 2 डिपो को एक मॉडर्न सर्विसिंग पॉइंट से एक बड़े, आत्मनिर्भर मेंटेनेंस इकोसिस्टम में बदल देता है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा है—इसमें लोगों, सटीकता और तैयारी पर बराबर जोर दिया गया है. वर्कशॉप सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ, एक खास ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वर्कफोर्स वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेनों जैसी अगली पीढ़ी के रोलिंग स्टॉक (रेल इंजन, वैगन और कोच) की मुश्किलों को संभालने के लिए तैयार है.

क्षमता निर्माण की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए, रेलवे ने एक अत्याधुनिक वर्कशॉप और सिम्युलेटर फैसिलिटी के लिए भी टेंडर मंगाए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 55 करोड़ रुपये है. इस खास यूनिट में एक एडवांस्ड व्हील लेथ सिस्टम और एक खास टेस्टिंग लैबोरेटरी होगी, जिससे सटीक डायग्नोस्टिक्स और हाई-क्वालिटी मेंटेनेंस प्रैक्टिस हो सकेंगी.

अधिकारी ने बताया, "इस फैसिलिटी को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है इसमें मॉडर्न सिम्युलेटर का इंटीग्रेशन—जिसे नियंत्रित माहौल में लोगों को प्रशिक्षित करने और हाई-टेक सिस्टम को जांचने के लिए डिजाइन किया गया है."

ये सिम्युलेटर असल दुनिया के ऑपरेटिंग हालात की नकल करेंगे, जिससे इंजीनियर और टेक्नीशियन अपने कौशल को बेहतर बना सकेंगे और साथ ही सुरक्षा और परिचालन संबंधी अनुशासन के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड भी बनाए रख सकेंगे.

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