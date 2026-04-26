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राजस्थान के जोधपुर में वर्ल्ड-क्लास रेल फैसिलिटी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए बन रहा डेडिकेटेड मेंटेनेंस डिपो

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे राजस्थान के जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए अपना पहला समर्पित रखरखाव डिपो बना रहा है, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड-क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है.

बड़ी 'टेक्नोलॉजी पार्टनर स्कीम' के तहत डिजाइन की गई इस फैसिलिटी को एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ रणनीतिक साझेदारी के जरिये विकसित, निर्मित और मैनेज किया जाएगा. डिपो के अंदर नवीनतम सिस्टम होंगे—ऑटोमेटेड क्लीनिंग लाइन, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल, और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी जो ऑपरेशन में रुकावट डालने से पहले दिक्कतों का अंदाजा लगा सकती है.

यह पहल भारतीय रेलवे में हो रहे बड़े बदलाव को दिखाती है, जो पुराने मेंटेनेंस मॉडल से हटकर अधिक एकीकृत, टेक्नोलॉजी पर आधारित तरीके की ओर बढ़ रहा है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि निजी विशेषज्ञता और इनोवेशन का फायदा उठाकर, जोधपुर डिपो पूरे नेटवर्क में भविष्य की रेल सुविधाओं के लिए एक बेंचमार्क बनने के लिए तैयार है.

भगत की कोठी में, एक शांत रेल यार्ड को भारत के हाई-स्पीड भविष्य की नींव में बदला जा रहा है. रेलवे ने अपने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जरिये, वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर संस्करण के लिए अगली पीढ़ी के मेंटेनेंस हब बनाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड और रूस के काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस (Kinet Railway Solutions) के साथ हाथ मिलाया है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 'टेक्नोलॉजी पार्टनर स्कीम' के तहत बनाया गया यह प्रोजेक्ट, एक रणनीतिक सहयोग में घरेलू काम और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य यह फिर से तय करना है कि भारत अपनी सबसे एडवांस्ड ट्रेनों का रखरखाव कैसे करता है. दो फेज में फैला और लगभग 360 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित होने वाले, डिपो को उन ट्रेनों के आकार और आधुनिकता से मैच करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिन्हें यह सर्विस देगा.

फैसिलिटी के बीच में 600 मीटर लंबा ट्रैक

अधिकारी ने आगे कहा, "इस फैसिलिटी के बीच में 600 मीटर लंबा ट्रैक होगा, जो पूरी लंबाई के 24-कोच वाले स्लीपर ट्रेन सेट को हैंडल कर सकेगा, जो पारंपरिक रखरखाव क्षमताओं से एक बड़ी छलांग है. डिपो में आधुनिक जांच और मरम्मत का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें तीन पिट लाइन वाला एक कवर्ड इंस्पेक्शन बे, और अंडरकैरिज के अच्छे काम के लिए ड्रॉप पिट टेबल जैसे खास सिस्टम शामिल होंगे."

प्रोजेक्ट का फेज 1, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 167 करोड़ रुपये है, पहले से ही बन रहा है. नियमित रखरखाव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इसमें 1,200 वर्ग मीटर का एक कवर्ड कॉम्प्लेक्स (छादित परिसर) भी शामिल है, जिसमें ऑफिस, एक ट्रेनिंग सेंटर और स्टोरेज की सुविधाएं होंगी, जो न केवल ऑपरेशन पर, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और दीर्घकालिक स्थिरता पर भी फोकस का संकेत देता है.