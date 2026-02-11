कोमा से धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं टीटो थॉमस, निपाह वायरस के खिलाफ जंग जारी
कोझिकोड के इकरा अस्पताल के हेल्थ वर्कर टीटो थॉमस निपाह एन्सेफलाइटिस से पीड़ित पाए गए थे.
Published : February 11, 2026 at 5:33 PM IST
कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में लेटेंट निपाह एन्सेफलाइटिस से जूझ रहे हेल्थ वर्कर टीटो थॉमस धीरे-धीरे अब इस बीमारी से उबर रहे हैं. बता दें कि, यह भारत में निपाह वायरस की वजह से होने वाले 'लेटेंट एन्सेफलाइटिस' का पहला रिपोर्ट किया गया केस है.
साल 2023 में कोझिकोड के इकरा अस्पताल के हेल्थ वर्कर टीटो थॉमस निपाह एन्सेफलाइटिस से पीड़ित हो गए. वहीं डॉक्टरों का कहना था कि, मरीज में सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही है. दूसरी तरफ परिवार को टीटो के ठीक होने की उम्मीद थी. उनकी यह उम्मीद अब जाकर धीरे-धीरे ही सही, रंग ला रही है. अब टीटो के ठीक होने के संकेत दिख रहे हैं.
टीटो थॉमस निपाह वायरस से बच गए थे, लेकिन एक रेयर ब्रेन रीएक्टिवेशन की वजह से वे 26 महीने कोमा में चले गए. टीटो भारत में निपाह वायरस की वजह से होने वाले 'लेटेंट एन्सेफलाइटिस' का पहला रिपोर्ट किया गया मामला है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायरस शुरुआती रिकवरी के बाद दिमाग में निष्क्रिय रहता है और महीनों बाद खतरनाक न्यूरोलॉजिकल असर के साथ फिर से एक्टिव हो जाता है.
दो साल से ज्यादा समय तक पूरी तरह से बेहोश रहने और खुद से सांस न ले पाने के बाद, टीटो अब हल्की आवाजें निकालने लगे हैं. वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर हाथ-पैर हिला रहे हैं. उनके माता-पिता, थॉमस और लिसी, और उनके भाई शिजो बताते हैं कि वह अब लोगों के चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं.
टीटो अब टेलीविजन देख रहे हैं और बात करने के लिए चेहरे के हाव-भाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले के मेडिकल विश्लेषण से काफी अलग है, जिसमें यह कहा गया था कि उनका ठीक होना मुश्किल है.
टीटो की जिंदगी में दुखद मोड़ 2023 में आया, जब उन्होंने कोझिकोड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. अगस्त 2023 में, उन्होंने एक मरीज की देखभाल की, जिसकी बाद में निपाह से मौत होने की पुष्टि हुई. हालांकि टीटो शुरुआती संक्रमण से बच गए और अपना क्वारंटाइन पूरा कर लिया, लेकिन वायरस ने चुपके से उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जड़ें जमा ली थीं.
दिसंबर तक, तेज सिरदर्द की वजह से पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में उनका डायग्नोसिस हुआ, जिससे बीमारी के दुर्लभ छिपे हुए रूप की पुष्टि हुई. उसके बाद वे बेहोश हो गए, जिसके लिए उन्हें गहन मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ी. इस बीमारी की इलाज में अब तक 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आ चुका है. यह खर्च उनके एम्प्लॉयर, इकरा हॉस्पिटल ने उठाया है. वहीं राज्य सरकार ने 17 लाख रुपये दिए.
टीटो की चिकित्सा प्रगति खुशी की बात है, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत अभी भी खराब है. टीटो का सपना अपने माता-पिता के लिए एक घर बनाना था, लेकिन जब वह बैंक लोन फाइनल कर रहा था, तभी वह इस बीमारी से ग्रसित हो गया. उसके पिता को साउथ कन्नड़ में अपना खेत और जानवर छोड़कर कोझिकोड में बेटे की देखभाल में जुट गए.
परिवार अभी हॉस्पिटल के दिए घर में रहता है. 3 लाख रुपये का एजुकेशनल लोन अभी भी बाकी है और कोई रेगुलर इनकम नहीं है, इसके बावजूद परिवार को टीटो के नए जवाबदेही से ताकत मिलती है. लेटेंट एन्सेफलाइटिस से बचने का यह रेयर केस इंसानी हिम्मत का सबूत है और निपाह वायरस के लॉन्ग-टर्म बिहेवियर को ट्रैक करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक नई केस स्टडी देता है.
