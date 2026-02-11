ETV Bharat / bharat

कोमा से धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं टीटो थॉमस, निपाह वायरस के खिलाफ जंग जारी

टीटो थॉमस अपने परिवार के साथ ( ETV Bharat )

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में लेटेंट निपाह एन्सेफलाइटिस से जूझ रहे हेल्थ वर्कर टीटो थॉमस धीरे-धीरे अब इस बीमारी से उबर रहे हैं. बता दें कि, यह भारत में निपाह वायरस की वजह से होने वाले 'लेटेंट एन्सेफलाइटिस' का पहला रिपोर्ट किया गया केस है. साल 2023 में कोझिकोड के इकरा अस्पताल के हेल्थ वर्कर टीटो थॉमस निपाह एन्सेफलाइटिस से पीड़ित हो गए. वहीं डॉक्टरों का कहना था कि, मरीज में सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही है. दूसरी तरफ परिवार को टीटो के ठीक होने की उम्मीद थी. उनकी यह उम्मीद अब जाकर धीरे-धीरे ही सही, रंग ला रही है. अब टीटो के ठीक होने के संकेत दिख रहे हैं. टीटो थॉमस निपाह वायरस से बच गए थे, लेकिन एक रेयर ब्रेन रीएक्टिवेशन की वजह से वे 26 महीने कोमा में चले गए. टीटो भारत में निपाह वायरस की वजह से होने वाले 'लेटेंट एन्सेफलाइटिस' का पहला रिपोर्ट किया गया मामला है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायरस शुरुआती रिकवरी के बाद दिमाग में निष्क्रिय रहता है और महीनों बाद खतरनाक न्यूरोलॉजिकल असर के साथ फिर से एक्टिव हो जाता है. दो साल से ज्यादा समय तक पूरी तरह से बेहोश रहने और खुद से सांस न ले पाने के बाद, टीटो अब हल्की आवाजें निकालने लगे हैं. वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर हाथ-पैर हिला रहे हैं. उनके माता-पिता, थॉमस और लिसी, और उनके भाई शिजो बताते हैं कि वह अब लोगों के चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. टीटो अब टेलीविजन देख रहे हैं और बात करने के लिए चेहरे के हाव-भाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले के मेडिकल विश्लेषण से काफी अलग है, जिसमें यह कहा गया था कि उनका ठीक होना मुश्किल है.