भारत का पहला कार्बन गार्डन: जो दे रहा है प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने की नई उम्मीद

डीयू डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में बना भारत का पहला “कार्बन गार्डन” ( ETV Bharat )

करीब 2000 वर्ग फुट के क्षेत्र में कार्बन गार्डन फैला हैं. आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन यह बेहद बड़ी काम की चीज है. प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि “हमने यहां जीवन के लगभग सभी प्रमुख रूपों को शामिल किया है. इनमें शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, काई, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल हैं, क्योंकि बायोडायवर्सिटी के बिना जीवन संभव ही नहीं है.”

2000 वर्ग फुट में फैला है कार्बन गार्डन :

प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने की नई उम्मीद कार्बन गार्डन (ETV Bharat)

प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि आम धारणा यह है कि पेड़ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. लेकिन शहरों की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा फॉर्मल्डिहाइड, टोल्यून, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जो बेहद खतरनाक हैं. यह आंखों में जलन, सांस की बीमारी और कैंसर तक का कारण बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि कार्बन गार्डन का कॉन्सेप्ट इन जहरीली गैसों को भी अवशोषित करने पर आधारित है.

कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, जहरीली गैसों से भी जंग:

दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनाबंधु साहू (ETV Bharat)

प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि “लोग आमतौर पर गार्डन को सुंदर फूलों और हरी घास तक सीमित मानते हैं. लेकिन कार्बन गार्डन एक सजावटी बगीचा नहीं, बल्कि एक जिंदा इकोसिस्टम है, जहां हर पौधा, हर सूक्ष्मजीव है और यहां तक कि पेड़ की छाल भी प्रदूषण से लड़ने में भूमिका निभाती है.” जबकि पारंपरिक पार्क देखने में अच्छे लगते हैं.

नई दिल्ली/आनंद कुमार गुप्ता: देश की राजधानी दिल्ली और देश के लगभग सभी शहरों और महानगरों में जब हवा जहर बनती जा रही है और हरियाली सिमटती जा रही है, तब समाधान सिर्फ बड़े-बड़े जंगल या दूर-दराज के प्रोजेक्ट में निकालना काफी नहीं. इसका समाधान शहर के अंदर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के आसपास भी पैदा करने की होनी चाहिए. इस समाधाम के मद्देनजर ही दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में बना भारत का पहला “कार्बन गार्डन” इसी सोच का उदाहरण है. इस अनोखे प्रयोग के पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक और विभाग के हेड प्रोफेसर दिनाबंधु साहू हैं, जिनका मानना है कि “अगर प्रकृति को सही तरह से समझकर प्रयास छोटे स्तर पर अपनाया जाए, तो बड़े से बड़ा प्रदूषण संकट भी काबू में आ सकता है.” इस गार्डन में 45 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें औषधीय पौधे, झाड़ियां और बड़े पेड़ शामिल हैं. कार्बन गार्डन का मकसद हवा, मिट्टी और पानी तीनों को बेहतर बनाना है.

वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनाबंधु साहू ने दिया कार्बन गार्डन का कान्सेप्ट (ETV Bharat)

कार्बन गार्डन की प्रमुख विशेषताएं (ETV Bharat)

स्पिरुलिना 1.3 बिलियन साल पुराना जीवन:

कार्बन गार्डन का एक आकर्षक और वैज्ञानिक रूप से अहम हिस्सा स्पिरुलिना (आर्थोस्पिरा) है. प्रो. साहू ने बताया कि “स्पिरुलिना पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक है, जिसकी उम्र करीब 1.3 बिलियन साल मानी जाती है. उन्होंने बताया कि तापमान कितना भी ज्यादा या कम हो, यह जीवित रहता है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है. उन्होंने बताया कि यह हमें बताता है कि प्रकृति ने प्रदूषण से लड़ने के उपाय पहले से ही बना रखे हैं.”

कार्बन गार्डन के लाभ (ETV Bharat)

पेड़ की छाल से भी प्रदूषण का इलाज:

आम लोगों के लिए सबसे चौंकाने वाली जानकारी पेड़ों की छाल को लेकर है. प्रो. साहू ने बताया कि “पेड़ की छाल को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ‘बार्क कॉन्टिनेंट’ में प्रति वर्ग मीटर करीब 6 ट्रिलियन माइक्रोबियल कोशिकाएं होती हैं. यह माइक्रोब्स मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों को खा जाते हैं. यानी पेड़ सिर्फ पत्तों से नहीं, अपनी छाल से भी हवा को साफ करता है.”

वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनाबंधु साहू ने दिया कार्बन गार्डन का कान्सेप्ट (ETV Bharat)

हर पौधा, एक मकसद:

कार्बन गार्डन में कोई भी पौधा यूं ही नहीं लगाया गया. जहां अमलतास औषधीय उपयोग के लिए लगाया गया वहीं गुलमोहर और नीलमोहर रंग, परागण और जैव विविधता बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं. कैजुरिना नामक कणों को रोकने और बायोफ्यूल के रूप में उपयोगी, सहजन (मोरिंगा) जो पोषण से भरपूर होने की वजह से जिसे ‘सुपरफूड’ कहा जाता है वो भी इस गार्डन में लगाया गया है. स्नेक प्लांट की चार प्रजातियां जो हवा से जहरीली गैसें हटाने में कारगर है सहित कई अन्य पौधे भी लगाए गए हैं. प्रो. साहू ने बताया कि “यहां एक ही जगह पर आपको भोजन, दवा, ऑक्सीजन और सुंदरता सब कुछ मिलेगा. इसे ही हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं.”

गार्डन में 45 से अधिक पौधों की प्रजातियां (ETV Bharat)

पेड़ लगाना भी एक साइंस:

कार्बन गार्डन यह भी सिखाता है कि पेड़ लगाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है. लोग अक्सर पेड़ लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे वे टेढ़े हो जाते हैं या गिर जाते हैं. प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि कार्बन गार्डन में हमने हर पेड़ को तीन बांसों के सहारे सीधा रखा है, ताकि वह स्वस्थ और मजबूत बने. उन्होंने बताया कि सही तरीके से लगाया गया पेड़ जीवनभर फायदा देता है.”

वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनाबंधु साहू ने दिया कार्बन गार्डन का कान्सेप्ट (ETV Bharat)

छोटे गार्डन, बड़ा समाधान:

प्रो. दिनाबंधु साहू मानते हैं कि अगर यह मॉडल दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में अपनाया जाए, तो प्रदूषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है. उन्होंने बताया कि “हर कॉलोनी, स्कूल, यूनिवर्सिटी और ऑफिस में अगर छोटे-छोटे कार्बन गार्डन बन जाएं, तो हवा, मिट्टी और मानसिक स्वास्थ्य तीनों में बड़ा सुधार आएगा.”

प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने की नई उम्मीद (ETV Bharat)

उम्मीद की हरियाली:

कार्बन गार्डन एक संदेश है की समाधान बहुत दूर नहीं है.अगर हम प्रकृति को समझें, सम्मान दें और वैज्ञानिक तरीके से अपनाएं, तो शहर भी फिर से सांस ले सकते हैं. प्रो. दिनाबंधु साहू की यह पहल न सिर्फ जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि यह भरोसा भी देती है कि हरियाली के साथ भविष्य अभी भी सुरक्षित किया जा सकता है.



