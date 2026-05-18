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सूरत से बिलीमोरा के बीच इसी साल दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन: समुद्र के नीचे सुरंग और 17 पुलों का काम पूरा

मंत्रालय के दिल्ली स्थित मुख्यालय में गेट नंबर 4 के पास मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल की एक भव्य तस्वीर लगाई गई है.

India First Bullet Train
देश की पहली बुलेट ट्रेन. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 7:42 PM IST

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नई दिल्लीः भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना (MAHSR) अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. रेल मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत देश की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन इसी साल सूरत और बिलीमोरा के बीच शुरू कर दिया जाएगा. जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से तैयार हो रहे इस 508 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार काफी तेज कर दी गई है.

रेल मंत्रालय में लगाई गई बुलेट ट्रेन की तस्वीर

प्रोजेक्ट की इस तेज प्रगति और मील के पत्थर को रेखांकित करने के लिए रेल मंत्रालय ने एक विशेष कदम उठाया है. मंत्रालय के दिल्ली स्थित मुख्यालय में गेट नंबर 4 के पास मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) की एक भव्य तस्वीर लगाई गई है. यह तस्वीर वहां आने-जाने वाले अधिकारियों और आगंतुकों के बीच देश के इस सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सफलता को प्रदर्शित करती है.

स्टेशनों का ढांचा तैयार

परियोजना के तहत तय किए गए कुल 12 स्टेशनों में से 8 स्टेशनों (वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, आणंद, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती) का बुनियादी ढांचा (फाउंडेशन वर्क) पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है. इसके अलावा, मार्ग में पड़ने वाली नदियों पर बनने वाले 17 पुलों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है. वर्तमान में गुजरात की चार प्रमुख नदियों-नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती पर पुल बनाने का काम एडवांस स्टेज में है, जबकि महाराष्ट्र की चार नदियों पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

समुद्र के नीचे बन रही सुरंग

इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा महाराष्ट्र में समुद्र के नीचे बनने वाली लगभग 21 किलोमीटर लंबी सुरंग है. सुरक्षा एजेंसियों और इंजीनियरों की देखरेख में इस अंडर-सी टनल का काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत घनसोली और शिलफाटा के बीच 4.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का हिस्सा तैयार भी कर लिया गया है. इसके साथ ही, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्टेशन पर सिविल कार्य संतोषजनक स्थिति में है, जहां 91 प्रतिशत खुदाई पूरी हो चुकी है और लेवल-4 के बेसमेंट स्लैब का काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया है.

हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन की तैयारी

'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय रेलवे अब विदेशों से आयात होने वाले पुर्जों पर निर्भरता कम कर रही है. वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता से सीख लेते हुए चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) मिलकर एक स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेन सेट का निर्माण कर रहे हैं. इस ट्रेन को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ तैयार किया जा रहा है, जो भविष्य में देश के अन्य हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए आधार बनेगी.

पारदर्शी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास

रेलवे के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा व नगर हवेली से गुजरने वाले इस पूरे रूट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तय कानूनी नियमों के तहत किया गया है. प्रभावित लोगों को 'भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम' के तहत पूरा मुआवजा और अतिरिक्त सहायता राशि दी गई है, ताकि परियोजना में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन न आए.

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