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सूरत से बिलीमोरा के बीच इसी साल दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन: समुद्र के नीचे सुरंग और 17 पुलों का काम पूरा

देश की पहली बुलेट ट्रेन. ( ANI )