मई 2027 में शुरू होगा भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन: अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ट्रायल सूरत-बिलिमोरा खंड पर मई 2027 में शुरू होगा.
Published : November 24, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली: देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत गुजरात के सूरत से बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर लंबे खंड पर ट्रायल रन मई 2027 में शुरू होने की उम्मीद है.
सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि इस 50 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विद्युतीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. 20 नवंबर को एलिवेटेड सेक्शन की दोनों पटरियों पर 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम के माध्यम से ओवरहेड विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है. इसके साथ ही बिलिमोरा ट्रैक्शन सब-स्टेशन में उपकरण लगाने का काम भी पूरा हो चुका है. मंत्री ने आगे बताया कि इस खंड पर सिग्नलिंग से जुड़ा कार्य जनवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद मई में परीक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी.
चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी बुलेट ट्रेन सेवा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि पूरे कॉरिडोर को एक साथ खोलने के बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार, अहमदाबाद से वापी के बीच का हिस्सा 2027 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है. वहीं, बुलेट ट्रेन सेवा को 2029 तक महाराष्ट्र के ठाणे तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
B-28 ट्रेन से होगा शुरुआती परीक्षण
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुरुआती परीक्षण स्वदेशी तकनीक से विकसित की जा रही 'B-28' ट्रेन के जरिए किया जाएगा. इस ट्रेन को अधिकतम 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है. रेल मंत्री ने हाई-स्पीड रेल संचालन की तकनीकी बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए विशेष इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है. तेज रफ्तार के कारण पैदा होने वाले वायुदाब को सहने के लिए ट्रेन और बुनियादी ढांचे दोनों को बेहद मजबूत बनाया जाता है.
उन्होंने बताया कि B-28 ट्रेन का 'स्क्वीज़ टेस्ट' सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. इस परीक्षण के दौरान ट्रेन को वास्तविक संचालन के समय होने वाले वायुमंडलीय दबाव से दोगुने दबाव में रखकर परखा गया, ताकि तेज गति पर इसकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
महाराष्ट्र में भी तेज गति से चल रहा है काम
अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र हिस्से में चल रहे निर्माण कार्यों, विशेष रूप से समुद्र के नीचे बन रही सुरंग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इन हिस्सों पर काम काफी उत्साहजनक गति से आगे बढ़ रहा है. मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.
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