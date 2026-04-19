ETV Bharat / bharat

भुवनेश्वर में बनेगी भारत की पहली 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट, सीएम माझी और वैष्णव ने रखी आधारशिला

इस परियोजना की लागत लगभग 1,943 करोड़ रुपये है. इससे करीब 2,500 रोजगार सृजित होंगे और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता पांच करोड़ इकाइयों की होगी.

India's first Advanced 3D chip packaging unit foundation laid in Bhubaneswar by CM Majhi, Vaishnaw
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को भुवनेश्वर के इंफो वैली में भारत की पहली उन्नत 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को भुवनेश्वर के इंफो वैली में भारत की पहली उन्नत 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी. इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के साथ, ओडिशा दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में से एक का घर बनने के लिए तैयार है.

मुख्यमंत्री माझी ने इस प्रोजेक्ट को ओडिशा और देश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा, "ओडिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है."

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि ओडिशा का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और अब यह सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि तकनीक, नवाचार और उच्च मूल्य वाले निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "आज भारत की पहली उन्नत 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग इकाई की नींव रखकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. यह परियोजना बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करेगी और ओडिशा को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक मजबूत केंद्र बनाएगी."

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास किया
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास किया (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा अब अगली पीढ़ी के उद्योगों का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को भी मजबूती देगा.

सीएम माझी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "आज ओडिशा की धरती से भारत ने सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. मुझे खुशी है कि मैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ देश की पहली '3डी ग्लास सब्सट्रेट पैकेजिंग' इकाई के शिलान्यास में शामिल हुआ, जो ओडिशा को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित करता है."

3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट का खाका
3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट का खाका (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक औद्योगिक निवेश नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भविष्य की तकनीक कहां विकसित होंगी और यह सुशासन और रणनीतिक दृष्टि का परिणाम है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ओडिशा में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स और ITI स्टूडेंट्स के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी के मौके खोलेगा, जिससे राज्य को रिसोर्स-बेस्ड इकॉनमी से टेक्नोलॉजी-लेड ग्रोथ सेंटर में बदलने में मदद मिलेगी.

भुवनेश्वर में भारत की पहली 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई
भुवनेश्वर में भारत की पहली 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी इस प्रोजेक्ट में करीब 2,000 करोड़ रुपये निवेश कर रही है और इस सुविधा से हर साल 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल्ड यूनिट और करीब 13,000 एडवांस्ड 3DHI मॉड्यूल बनने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि ओडिशा देश का अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग फैसिलिटी दोनों बनाई जा रही हैं.

केंद्र सरकार ने इस परियोजना को लगभग 1,943 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है. उम्मीद है कि इससे करीब 2,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता पांच करोड़ इकाइयों की होगी. अधिकारियों के मुताबिक. ओडिशा में बनने वाली चिप का उपयोग एयरोस्पेस, रक्षा, कृत्रिम मेधा, 5जी तकनीक और डेटा केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- मंत्री नारा लोकेश ने की 'प्रोजेक्ट पुनर्विका' की घोषणा, दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को नई जिंदगी देना मकसद

TAGGED:

BHUBANESWAR CHIP PACKAGING UNIT
ODISHA CM CM MAJHI
ASHWINI VAISHNAW
ADVANCED 3D CHIP PACKAGING UNIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.