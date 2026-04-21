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भारत में अंडे का उत्पादन बढ़ा, मांग में भी उछाल, प्रति व्यक्ति खपत 100 के पार

भारत अंडे के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. देश में खपत बढ़कर सालाना प्रति व्यक्ति 106 अंडे हो गई है.

India's egg production reached 14,911 crore units in 2024-25, Telugu States Consumption Crosses 100 Per Capita
भारत में अंडे का उत्पादन बढ़ा, मांग में भी उछाल, प्रति व्यक्ति खपत 100 के पार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारत में मुर्गी के अंडे के उत्पादन और खपत दोनों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और दोनों तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस विकास गाथा में अग्रणी रहे हैं. केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय की ओर से जारी 'बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स-2025' रिपोर्ट के मुताबिक, देश का कुल अंडा उत्पादन 2024-25 में 14,911 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 4.44% अधिक है.

दुनिया भर में, भारत अब अंडे के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. खपत के मामले में, सालाना प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 106 अंडे हो गई है, जो 2023-24 में 103 थी, जो न्यूट्रिशन और वहन करने की क्षमता के बारे में बढ़ती जागरुकता को दिखाता है.

दक्षिणी राज्यों का उत्पादन में दबदबा
आंध्र प्रदेश कुल अंडा उत्पादन में 18.37% हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु 15.63% और तेलंगाना 12.98% के साथ तीसरे नंबर पर है. पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अंडा उत्पादन करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं. ये राज्य मिलकर देश के कुल अंडा उत्पादन में 64% से अधिक का योगदान देते हैं, जिसमें अकेले दक्षिणी राज्यों का हिस्सा आधे से अधिक है.

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2024-25 के बीच, भारत का अंडा उत्पादन लगभग 44% बढ़ा, जो 10,380 करोड़ यूनिट से बढ़कर 14,911 करोड़ यूनिट हो गया. इसमें से, कमर्शियल पोल्ट्री फार्म ने 12,598 करोड़ अंडे का उत्पादन किया, जबकि बैकयार्ड पोल्ट्री ने 2,313 करोड़ यूनिट जोड़े.

खपत पैटर्न में तेज बढ़ोतरी
देश में अंडे की खपत में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. 2018-19 में हर व्यक्ति के लिए सालाना 79 अंडे उपलब्ध थे, जो 2024-25 में बढ़कर 106 हो गए हैं. खास बात यह है कि सिर्फ आठ राज्य ही राष्ट्रीय औसत को पार कर पाए हैं. इस लिस्ट में सबसे आगे आंध्र प्रदेश (हर व्यक्ति को 516 अंडे), तेलंगाना (510), तमिलनाडु (302), हरियाणा (299), और पंजाब (164) हैं.

अंडा उत्पादन में वृद्धि की वजह?
विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं. अंडों की न्यूट्रिशनल वैल्यू (पोषक तत्व) के बारे में बढ़ती जागरुकता, साइंटिफिक फीड (खाद्य विज्ञान) और वैक्सीनेशन जैसे बेहतर पोल्ट्री प्रैक्टिस, और दूसरे प्रोटीन सोर्स के मुकाबले उनका सस्ता होना, इन सभी ने इसमें योगदान दिया है.

सरकार की कोशिशों ने भी अहम भूमिका निभाई है. स्कूलों में मिड-डे मील स्कीम में अंडों को शामिल करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिये बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अंडे बांटने से खपत में काफी बढ़ोतरी हुई है.

बढ़ती मांग और मजबूत उत्पादन क्षमता के साथ, भारत का पोल्ट्री क्षेत्र निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें तेलुगु राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं.

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