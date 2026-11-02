नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर, 500 गीगावाट क्षमता और जोड़ेंगे : मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है.
By PTI
Published : November 2, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को निवेशकों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता है तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि देश अगले 10 से 11 साल में करीब 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि दशक के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसर पैदा होंगे.
मोदी ने ‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश की स्वच्छ ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो चुकी है. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगा.
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है. देश अगले 10-11 साल में करीब 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ेगा. ‘‘यह एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन हमें इसे हासिल करना ही है.’’
प्रधानमंत्री ने कहा, ''अगर भारत ने पिछले 10 साल में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित नहीं की होती, तो देश में ऊर्जा संकट दुनिया के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक गंभीर हो सकता था... पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि ऊंची बनी हुई है.''
पश्चिम एशिया संकट के कारण इस साल की शुरुआत में दुनियाभर में ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई थी और कई देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था.
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi says, "...Today, more than 50% of our total installed power capacity is based on non-fossil fuel sources. India is also making steady progress towards achieving its target of 500 GW of non-fossil fuel-based energy capacity. We have already achieved nearly 300 GW. India is among the world's top three countries in terms of solar and renewable energy... Our endeavour to add another 100 GW of new non-fossil fuel-based energy capacity is an ambitious and challenging target. I have faith in our capabilities, and that is why I say, we build. Our approach towards green energy is also guided by the same philosophy. India's achievements in this sector can benefit many countries across the world..." (Source: DD News)— ANI (@ANI) November 2, 2026
मोदी ने निवेशकों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता है तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘दशक के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसर पैदा होंगे.’’
उन्होंने कहा कि भारत सौर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है. उन्होंने कहा, ‘‘हमें हर सरकारी भवन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था को सौर ऊर्जा से जोड़ना होगा... हमें स्वदेशी ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित करने और बैटरी भंडारण की नई क्षमता तैयार करने की जरूरत है.’’
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi says, "...This new phase of the solar revolution is not just about adoption; it also hinges on innovation. Therefore, I call upon our startups, IITs, innovators, and entrepreneurs to step forward. Develop models that can meet the needs of as many families as possible using solar power—ensuring that it remains available 24/7, in all seasons. We must move toward a future where a family can cook their meals using electricity generated by a solar plant installed on their own rooftop. We need to drive a 'clean cooking' movement to reduce our dependence on imported gas..." (Source: DD News)— ANI (@ANI) November 2, 2026
मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश ने सालाना 50 लाख टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है.
उन्होंने हरित ऊर्जा गलियारे (अंतरराज्यीय पारेषण लाइन) का भी उल्लेख किया. इससे आने वाले समय में विकसित होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से उत्पादित बिजली को दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
मोदी ने कहा कि सरकार ने हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य स्वच्छ ऊर्जा में निहित है. 44,000 से अधिक सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है, जिससे सालाना करीब 700 करोड़ रुपये की बचत हो रही है.
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