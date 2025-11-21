ETV Bharat / bharat

सेहत से खिलवाड़ः बुखार और पेट के कीड़े के लिए दी जाने वाली दवा खराब क्वालिटी की

अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और एक्ट और नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी के अनुसार, जो मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं दवाएं बनाते हुए पाए जाते हैं, उन्हें प्रोडक्शन रोकने के ऑर्डर, टेस्टिंग रोकने के ऑर्डर, लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ-साथ कैंसल करने, वॉर्निंग लेटर और नॉन-कम्प्लायंस की गंभीरता के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिए जाते हैं.

ये दवा कंपनियां पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गाजियाबाद में हैं. इसके अलावा, अक्टूबर में बिहार से तीन दवाओं के सैंपल, दिल्ली से दो दवाओं के सैंपल नकली दवाओं के तौर पर पहचाने गए थे. जिन्हें दूसरी कंपनियों के ब्रांड नामों का इस्तेमाल करके बिना इजाज़त बनाने वालों ने बनाया था.

ईटीवी भारत के पास मौजूद CDSCO द्वारा खराब क्वालिटी की पाई गई दवाओं की लिस्ट में कहा गया है कि सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरीज ने 63 दवा सैंपल की पहचान स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होने के तौर पर की है और स्टेट ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरीज ने 148 दवा सैंपल की पहचान स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होने के तौर पर की है. कई दवाएं, जो मानक गुणवत्ता की नहीं पाई गई हैं, उन्हें देश भर की विभिन्न दवा कंपनियों द्वारा तैयार की गयी हैं.

नई दिल्ली: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने अक्टूबर में 211 दवाओं को मानक गुणवत्ता (NSQ) से कमतर पाया है. आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें पेट के कीड़ों की दवा, रोज़ाना ली जाने वाली कैल्शियम–विटामिन D3 टैबलेट, आम बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल, और गंभीर संक्रमण में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स तक शामिल हैं.

NSQ और नकली दवाओं की पहचान करने का काम राज्य रेगुलेटर के साथ मिलकर रेगुलर तौर पर किया जाता है, ताकि यह पक्का हो सके कि इन दवाओं की पहचान हो जाए और उन्हें मार्केट से हटा दिया जाए.

पिछले तीन महीनों में अलग-अलग दवा कंपनियों की बनाई 349 दवाएं स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं पाई गई हैं. CDSCO के डेटा के मुताबिक, जुलाई महीने में 143 दवाएं स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं पाई गईं, अगस्त में 94 और सितंबर में 112 दवाएं स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं पाई गईं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) है.

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और रूल्स 1945 ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के रेगुलेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स को अलग-अलग ज़िम्मेदारियां दी हैं. CDSCO को अपनी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और एक जैसापन लाने की ज़िम्मेदारी दी गई है, ताकि देश में बनाए, इंपोर्ट किए और बांटे जाने वाले मेडिकल प्रोडक्ट की सुरक्षा, असर और क्वालिटी पक्की हो सके.

पिछले साल, CDSCO ने देश में सेंट्रल और स्टेट ड्रग अथॉरिटीज़ के ड्रग्स इंस्पेक्टर्स द्वारा दवाओं, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस की सैंपलिंग के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस पब्लिश की थीं. ये गाइडलाइंस भारत में स्टेट और सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के तहत ड्रग इंस्पेक्टर्स के लिए एक जैसे ड्रग सैंपलिंग मेथड के ज़रिए मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और असर पक्का करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती हैं.

इसमें सैंपलिंग के अलग-अलग पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें सैंपलिंग प्लान, सिलेक्शन, लोकेशन, सैंपल की संख्या और क्वांटिटी, टाइमलाइन और टेस्टिंग लैबोरेटरी की भूमिका शामिल है. यह एक स्ट्रक्चर्ड सैंपलिंग प्लान, रिस्क-बेस्ड सैंपल सिलेक्शन और ग्रामीण इलाकों सहित अलग-अलग जगहों को कवर करने के महत्व पर ज़ोर देता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स-इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉ. गिरिधर ज्ञानी ने कहा कि मिलावटी और खराब क्वालिटी की दवाओं पर रोक लगाने के लिए ड्रग रेगुलेटर की हर महीने की पहल बहुत जरूरी है.

ज्ञानी ने कहा, "दवा के सैंपल की NSQ के तौर पर पहचान तब की जाती है जब दवा का सैंपल किसी एक या दूसरे बताए गए क्वालिटी पैरामीटर में फेल हो जाता है. यह फेलियर खास तौर पर सरकारी लैब में टेस्ट किए गए बैच के दवा प्रोडक्ट्स के लिए होता है और इससे मार्केट में मौजूद दूसरे दवा प्रोडक्ट्स पर कोई चिंता की बात नहीं है."

हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एसोसिएशन सरकार, रेगुलेटरी बॉडीज़ और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कम्युनिटी को सही हेल्थकेयर सर्विस देने की वकालत करता है.

