लाइक, कमेंट, शेयर...क्या वाकई लाखों कमा रहे रील बनाने वाले, भारत में 25 लाख कंटेंट क्रिएटर

कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई कितनी: बीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश क्रिएटर्स प्रति माह 18,000 रुपए से कम या सालाना 2 लाख रुपए से कुछ अधिक कमाते हैं. छोटे क्रिएटर्स सालाना लगभग 3.8 लाख रुपए कमा रहे हैं. इसके विपरीत, 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स, ब्रांड डील वाले क्रिएटर्स प्रति माह 50,000 रुपए से अधिक कमा रहे हैं. लेकिन, इनकी संख्या कम है. रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों क्रिएटर्स यूजर्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इसे स्थायी आय में परिवर्तित कर पा रहे हैं.

बीसीजी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है. 2-2.5 मिलियन क्रिएटर्स मौजूदा समय में 350-400 बिलियन डॉलर के उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर रहे हैं. 2030 तक इस आंकड़े के 1 ट्रिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है.

भारत की अर्थव्यवस्था में 5वीं हिस्सेदार होगी कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने बयानों में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर करने की बात कहते हैं. दिसंबर 2024 के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि क्रिएटर इकोनॉमी भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों में नई ऊर्जा ला रही है. इस हिसाब से कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्ता का 5वां हिस्सा हो सकती है.

भारत में कितने कंटेंट क्रिएटर: बीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 2-2.5 लाख कंटेंट क्रिएटर हैं जो कमाई कर रहे हैं. 2020 में कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या 10 लाख से भी कम थी. लेकिन, 2024 तक 40 लाख से अधिक क्रिएटर्स हो गए. यानी 4 साल में 322% की वृद्धि देखने को मिली. इनमें से कई ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स काफी कम हैं. लगभग 20 लाख के 1,000 से कम फॉलोअर्स हैं. दूसरी ओर, अनुमानित 2-2.5 लाख भारतीय क्रिएटर्स ने 1,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इन्हें मोनेटाइज्ड कंटेंट क्रिएटर्स माना जाता है, जो वाकई में कमाई कर पा रहे हैं.

क्या है कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी: सबसे पहले जानते हैं कि कंटेंट क्रिएशन क्या है? क्रिएटर कौन हैं? और ये इकोनॉमी में कैसे सहयोग कर रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर दिखने वाली रील्स-शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं वे कंटेंट क्रिएटर कहलाते हैं. इनके जरिए डिजिटल दुनिया के लिए क्रिएट किए गए कंटेंट से हुई कमाई को कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी से जोड़ा जाता है. क्रिएटर इकोनॉमी के केंद्र में सोशल मीडिया चैनल्स आते हैं जो यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर को आपस में जोड़कर इकोनॉमी को डेवलप करते हैं.

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक ये आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 90 लाख करोड़ रुपए) पार करने की उम्मीद है. आईए समझते हैं कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री क्या है? इसमें लोग कैसे और कितनी कमाई कर रहे, ये कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग कर रही है और पीएम नरेंद्र मोदी की क्या योजना है.

आंकड़ों की बात करें तो 20-25 लाख लोग डिजिटल दुनिया में शोहरत पाने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन, देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 10 फीसदी कंटेंट क्रिएटर ही योगदान कर पा रहे हैं, यानी कमाई कर रहे हैं. इन 10 फीसदी कंटेंट क्रिएटर्स ने ही 350-400 अरब डॉलर (लगभग 31-36 लाख करोड़ रुपए) की इकोनॉमी खड़ी कर दी है.

हैदराबाद: लाइक, कमेंट, शेयर...यानी सोशल मीडिया की जादुई दुनिया जो आपको एंटरटेन करने के साथ ही एजुकेट और अवेयर भी कर रही है. इसी दुनिया ने अब एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है जिसे कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के नाम से पहचाना जा रहा है. कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जिस उम्र का हो, जब वह खाली बैठा होता है तो रील्स-शॉर्ट वीडियो देखकर अपना समय व्यतीत करता है, खासकर Gen Z. इस क्रेज से कंटेंट क्रिएशन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है.

कंटेंट क्रिएटर्स की कैसे होती है कमाई: कंटेंट क्रिएटर्स की विज्ञापन और कॉरपोरेट जगत के लिए स्पेशल कंटेंट तैयार करने से कमाई होती है. बीसीजी रिपोर्ट कहती है कि क्रिएटर्स को इनके अलावा आय के अन्य स्रोतों में विविधता लानी चाहिए और प्रशंसकों के साथ गहन जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म अब क्रिएटर्स के लिए सदस्यता कार्यक्रम करते हैं. जिससे वे अपने यूजर्स के लिए विशेष सामग्री बना सकते हैं.

कितना समय इंटरनेट पर बिता रहे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत में कब शुरू हुआ कंटेंट क्रिएशन: देश में कंटेंट क्रिएशन का काम सदियों से चला आ रहा है. पहले कंटेंट क्रिएशन किताबों, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के रूप में था. साल 2000 के आसपास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया साइटों के विकास के साथ कंटेंट क्रिएशन और आसान हो गया. बीते 7-8 साल में इसने काफी तेजी पकड़ी. खासकर कोरोना महामारी के समय. वैसे कंटेंट क्रिएशन को रफ्तार मिलने के मुख्य कारकों में सस्ती इंटरनेट सेवा और सरकार की डिजिटल इंडिया स्कीम ने भी काफी मदद की.

किस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे यूजर: यूट्यूब ग्लोबल कल्चर एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट 2025 (YouTube Global Culture and Trends Report 2025) के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है. इनमें कॉमेडी, फिल्में-डेली सोप और फैशन शामिल हैं. फैशन, मनोरंजन, सौंदर्य और व्यक्तिगत मुद्दों के कंटेंट को यूजर्स ज्यादा पसंद करते हैं. क्रिएटर्स को मनोरंजन और फैशन के कंटेंट में अच्छी सफलता देखने को मिली है.

सोशल मीडिया पर भारत के कितने लोग एक्टिव: भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या 2020 में लगभग 74 करोड़ थी जो 2024 में बढ़कर 95 करोड़ हो गई. 2030 के अंत तक यह 13 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो 75% की बढ़ोतरी दर्शाता है.

एक व्यक्ति कितना इंटरनेट कर रहा प्रयोग: बीसीजी के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति महीने में 12 जीबी इंटरनेट डाटा का प्रयोग कर रहा था. जो 2024 में बढ़कर 27 जीबी हो गया. अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह 60 जीबी प्रति महीना प्रति व्यक्ति हो जाएगा. यानी इसमें 5 गुना की वृद्धि होगी. इसी प्रकार प्रति सप्ताह डिजिटल कंटेंट देखने का समय 2020 में 6.6 घंटे था जो 2024 में 10.9 घंटे हो गया. अनुमान है कि 2030 के अंत तक यह 19.3 घंटे हो जाएगा. जो 3 गुना वृद्धि दर्शाता है.

देश में कितने सोशल मीडिया यूजर्स: देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी है. नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो देश में सोशल मीडिया की पहुंच 32.2% लोगों तक है, यानी 462 मिलियन (46 करोड़ 20 लाख) से अधिक एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं. इसमें 65% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं.

पीएम मोदी कंटेंट क्रिएशन के लिए देंगे 1 बिलियन डॉलर: पीएम मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स की अर्थव्यवस्था (Creator Economy) को बढ़ावा देने के लिए 1 बिलियन डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) के फंड की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य क्रिएटर्स को वित्तीय, तकनीकी सहायता देना है. साथ ही उनके कौशल को बढ़ाना और भारतीय कंटेंट को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है.

PPP मॉडल पर सरकार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराएगी: यह फंड पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाया जाएगा जो क्रिएटर्स को ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ने के अवसर देगा. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने WAVES 2025 (वर्ल्ड ऑडियो-विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट) के दौरान फंड की घोषणा की थी.

मुंबई फिल्म सिटी में बनेगा भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान: सरकार ने रचनात्मक और डिजिटल प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) की स्थापना के लिए 391 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं. IIT और IIM के तर्ज पर बने इस संस्थान का मुख्यालय मुंबई फिल्म सिटी, गोरेगांव में होगा.

कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा क्यों दे रही सरकार: अब सवाल ये उठता है कि सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही है? दरअसल, भारत के कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब ब्रांड पार्टनरशिप के माध्यम से कॉरपोरेट जगत की मार्केटिंग स्ट्रैटजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

कंटेंट क्रिएटर्स को हिंदी सिनेमा की तरह ही भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जा रहा है. इसके साथ ही कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. क्योंकि, कंटेंट फैशन, यात्रा, फिटनेस, खान-पान और वित्त जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसर देता है.

