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स्वदेशी रक्षा तकनीक का दम: पोकरण में भारत की ड्रोन रोधी ताकत का प्रदर्शन, दुश्मन के स्वार्म अटैक का जवाब देगा भार्गवास्त्र

एक साथ कई ड्रोन हमलों को रोकने की क्षमता हासिल ( Photo Credit: SDAL )

जयपुर/जैसलमेर: दुश्मन की ओर से एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन भेजकर किए जाने वाले हमलों का मुकाबला करने को भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में देश के पहले स्वदेशी दो-स्तरीय वाहन आधारित काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' का सफल परीक्षण किया गया. सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल) की ओर से 20 से 24 नवंबर 2026 तक पांच दिवसीय इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल किए गए. इन परीक्षणों के दौरान सिस्टम की निगरानी, ड्रोन की पहचान, लक्ष्य को ट्रैक करने और रॉकेट के माध्यम से उसे नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इस सफलता को देश की स्वदेशी काउंटर ड्रोन तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.