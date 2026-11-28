स्वदेशी रक्षा तकनीक का दम: पोकरण में भारत की ड्रोन रोधी ताकत का प्रदर्शन, दुश्मन के स्वार्म अटैक का जवाब देगा भार्गवास्त्र
भारत की बड़ी रक्षा उपलब्धि. एक साथ कई ड्रोन हमलों को करेगी नाकाम. 64 माइक्रो रॉकेट और 64 गाइडेड मिसाइलों से लैस होंगे सिस्टम.
Published : November 28, 2026 at 10:34 AM IST
जयपुर/जैसलमेर: दुश्मन की ओर से एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन भेजकर किए जाने वाले हमलों का मुकाबला करने को भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में देश के पहले स्वदेशी दो-स्तरीय वाहन आधारित काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' का सफल परीक्षण किया गया. सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल) की ओर से 20 से 24 नवंबर 2026 तक पांच दिवसीय इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल किए गए. इन परीक्षणों के दौरान सिस्टम की निगरानी, ड्रोन की पहचान, लक्ष्य को ट्रैक करने और रॉकेट के माध्यम से उसे नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इस सफलता को देश की स्वदेशी काउंटर ड्रोन तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
एक साथ कई ड्रोन हमलों को रोकने की क्षमता: भार्गवास्त्र को आधुनिक युद्ध में तेजी से उभर रहे स्वार्म ड्रोन अटैक के खतरे से निपटने के लिए विकसित किया गया है. स्वार्म ड्रोन अटैक ऐसी सैन्य रणनीति है, जिसमें दुश्मन एक साथ बड़ी संख्या में छोटे-छोटे ड्रोन भेजकर किसी सैन्य ठिकाने, सुरक्षा प्रतिष्ठान या महत्वपूर्ण संसाधन को निशाना बनाने की कोशिश करता है. ऐसे हमलों में कम लागत वाले ड्रोन भी बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं. भार्गवास्त्र की खासियत इसकी दो-स्तरीय मारक क्षमता है. इसमें पहली सुरक्षा परत के रूप में माइक्रो रॉकेट और दूसरी परत में गाइडेड माइक्रो मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है. इस व्यवस्था के जरिए अलग-अलग परिस्थितियों में आने वाले ड्रोन खतरों का मुकाबला किया जा सकेगा. पोकरण में हुए परीक्षण के दौरान सिस्टम की रॉकेट फायरिंग और गाइडेड माइक्रो मिसाइलों की लक्ष्य भेदने की क्षमता का परीक्षण किया गया.
पढ़ें:पोकरण में अदाणी डिफेंस की बड़ी कामयाबी, बघीरा AT1 एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण
दो संस्करणों में तैयार किया सिस्टम: भार्गवास्त्र को सैन्य जरूरतों के अनुरूप दो अलग-अलग संस्करणों में विकसित किया गया है. इनमें एक संस्करण 64 ट्यूब वाले माइक्रो रॉकेट से लैस है, जबकि दूसरे संस्करण में 64 गाइडेड माइक्रो मिसाइलें लगाई गई हैं. वाहन आधारित होने के कारण इस प्रणाली को जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर तेजी से तैनात किया जा सकता है. इसकी मदद से महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों को ड्रोन हमलों से सुरक्षा देने की क्षमता विकसित की जा सकती है. इसकी डिजाइन का उद्देश्य छोटे और कम लागत वाले ड्रोन से लेकर एक साथ बड़ी संख्या में आने वाले ड्रोन के खतरे का प्रभावी तरीके से मुकाबला करना है.
एआई से होगी ड्रोन की पहचान और निगरानी: भार्गवास्त्र को केवल मारक क्षमता ही नहीं, बल्कि आधुनिक निगरानी और लक्ष्य पहचान तकनीक से भी लैस किया गया है. इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) डिटेक्टर, सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर लगाए गए हैं. ये सेंसर आसमान में उड़ रहे संदिग्ध ड्रोन की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी लोकेशन का पता लगाने में मदद करेंगे. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सी4आई नेटवर्क को भी सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. यह नेटवर्क विभिन्न सेंसर से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण कर लक्ष्य की पहचान और हथियार प्रणाली के संचालन के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा. इससे दुश्मन के ड्रोन की गतिविधियों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ेगी.
पढ़ें:जोधपुर में तरंग शक्ति 2026 का आगाज, 40 देशों के वायु योद्धा कर रहे शिरकत
मेक-2 परियोजना के तहत विकसित हुई स्वदेशी तकनीक: भार्गवास्त्र का विकास रक्षा मंत्रालय की मेक-2 परियोजना के तहत किया गया है. इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कंपनियों के माध्यम से आधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकों का स्वदेशी विकास करना है. भार्गवास्त्र की डिजाइन, सॉफ्टवेयर और हथियार प्रणाली को देश में ही विकसित करने पर जोर दिया गया है. इससे काउंटर ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में विदेशी उपकरणों और तकनीक पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. कंपनी की ओर से प्रोटोटाइप के विकास और परीक्षण के बाद 12 सिस्टम की आपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है.
रूस-यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई काउंटर ड्रोन सिस्टम की जरूरत: भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रहे भगवान सिंह के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने आधुनिक युद्ध की रणनीति में ड्रोन की भूमिका को बेहद अहम बना दिया है. अब छोटे आकार के ड्रोन भी दुश्मन के सैन्य ठिकानों, हथियारों और महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. विशेष रूप से स्वार्म ड्रोन अटैक पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के सामने नई चुनौती पेश कर रहे हैं. बड़ी संख्या में एक साथ आने वाले ड्रोन को रोकने के लिए ऐसी तकनीक की जरूरत है, जो कम समय में उनकी पहचान कर प्रभावी जवाब दे सके. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भार्गवास्त्र जैसी स्वदेशी प्रणाली विकसित की गई है.
पढ़ें:पोकरण में 14 सितंबर से गरजेगा ड्रोन का 'दम', ड्रोनाथॉन 2026 में दिखेगी स्वदेशी तकनीक की ताकत
परीक्षण का फिर अहम केंद्र बना पोकरण: राजस्थान की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज एक बार फिर देश की रक्षा क्षमताओं के परीक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनी है. यहां भार्गवास्त्र के पांच दिवसीय परीक्षण के सफल आयोजन से स्वदेशी काउंटर ड्रोन तकनीक को आगे बढ़ाने का रास्ता मजबूत हुआ है. आने वाले समय में सैन्य मूल्यांकन और आवश्यक स्वीकृतियों के बाद यह प्रणाली भारतीय सेना की वायु रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन सकती है.
पढ़ें:पोकरण में ‘वायु शक्ति-2026’: आसमान में भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, ऑपरेशन सिंदूर की गाथा भी सुनाई
पढ़ें:पोकरण में आज होगा वायु शक्ति-2026 युद्धाभ्यास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कॉम्बैट हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' में भरेंगी उड़ान
पढ़ें:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' में भरी उड़ान