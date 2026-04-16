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गर्मियों की शुरुआत में भारत की वायु गुणवत्ता बिगड़ी, दिल्ली और एनसीआर सबसे ज़्यादा प्रभावित

प्रदूषण और मौसम - जो वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहा भारत में हवा की खराब होती क्वालिटी का मुख्य कारण मौसम से जुड़े और इंसानों की वजह से होने वाले कारण हैं. फरवरी में शुरू हुई गर्मी की वजह से धूल (PM10) का लेवल बढ़ गया है; और धूप निकलने से ओजोन का बनना तेज हो गया है (खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में).

इसका मतलब है कि भारत में पीएम2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बताए गए सालाना गाइडलाइन स्तर 5 µg/m³ से लगभग 9.78 गुना ज़्यादा है. इस तरह, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है, जो समस्या की गंभीरता को दिखाता है.

प्रदूषण का स्तर वैश्विक औसत से काफी ऊपर भारत की एयर क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफी पीछे है. 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सालाना औसत पीएम2.5 कंसंट्रेशन 48.9 µg/m³ था – एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 134 है, जो 'संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर' माना जाता है.

कई शहरों (जैसे, आगरा, आसनसोल, ग्वालियर और कोलकाता) में हवा की क्वालिटी खराब है, यह समस्या पूरे देश में महसूस की जा रही है.

इस महीने की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खतरनाक आंकड़े दर्ज किए गए. 10 अप्रैल को, लखनऊ में एक्यूआई 483 था, जबकि गोरखपुर में 421 था, दोनों ही गंभीर कैटेगरी में थे. वहीं अररिया, लोनी जैसे दूसरे शहरों और दिल्ली के नांगलोई जैसे कुछ हिस्सों में भी एयर क्वालिटी का लेवल “बहुत खराब” से “खराब” तक बताया गया.

पूरे उत्तर भारत में गंभीर प्रदूषण यह संकट राजधानी से बाहर तक फैला हुआ है. 15 अप्रैल को, दो शहरों में एक्यूआई स्तर 400 (खतरनाक श्रेणी) से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि छह शहरों में यह 300 (गंभीर श्रेणी) को पार कर गया. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र समेत कुल 32 शहरों का एक्यूआई 200 से ऊपर रहा, जिससे वे ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में आ गए.

पूरे अप्रैल महीने में दिल्ली काफी हद तक “खराब से बहुत अस्वस्थ” श्रेणी (200–300+) में रही, जबकि पड़ोसी एनसीआर शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी एक्यूआई का स्तर 200 से 350 के बीच दर्ज किया गया. इससे पता चलता है कि प्रदूषण का संकट किसी एक शहर तक सीमित न होकर क्षेत्रीय है.

अप्रैल की शुरुआत के डेटा में भारी उतार-चढ़ाव दिखता है: 1 अप्रैल को एक्यूआई 113 (मध्यम) था, जो कुछ ही दिनों में “गंभीर” और “खतरनाक” श्रेणी में पहुंच गया.

इस महीने की शुरुआत में, 2 अप्रैल को शहर का एक्यूआई 500 से ऊपर था, जबकि शहर में 3 अप्रैल को एक्यूआई का स्तर 800 से ऊपर दर्ज किया गया था, जिसे मुख्य रूप से धूल प्रदूषण के कारण "खतरनाक" श्रेणी में रखा गया था.

नई दिल्ली में प्रदूषण के रुझान नई दिल्ली में पिछले कुछ सालों से प्रदूषण के बढ़ते स्तर की समस्या रही है. उदाहरण के लिए, 2023 में, नई दिल्ली का एक्यूआई लगभग 180 (मॉडरेट) था, जबकि अप्रैल 2024 में यह लगभग 182 (अस्वस्थ्य) था. हालांकि, 2025 से, नई दिल्ली का एक्यूआई 210 (बहुत अस्वस्थ्य) से ऊपर बना हुआ है. 15 अप्रैल, 2026 को, नई दिल्ली में सुबह एक्यूआई 218 है, जो दिखाता है कि समस्या को हल करने और हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए पॉलिसी उपायों को लागू करने के बावजूद नई दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बिगड़ता जा रहा है.

हालांकि, कुछ मामलों में प्रदूषण का स्तर इससे कहीं अधिक होता है, कभी-कभी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है और दिन भर तेजी से बदलता रहता है.

सूक्ष्म कणिका पदार्थ (PM2.5) का सांद्रता बहुत ज़्यादा होता है, जो सांस के जरिए फेफड़ों के टिशू में जा सकता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए जोखिम बढ़ जाते हैं. सुबह 10:30 बजे भारत मानक समय के मुताबिक देश के कई शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्तर 100 से 300 के बीच था, जिसके कारण निवासियों को बाहरी गतिविधियों को कम से कम करने, खिड़कियां बंद करने, बाहर मास्क पहनने और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने की सलाह दी गई.

नई दिल्ली: पूरे भारत में हवा की गुणवत्ता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बनी हुई है, जिसमें कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर “अस्वस्थ” से “बहुत अस्वस्थ” तक प्रदर्शित होता है.

भूस्थानिक पेशेवर राजेश पॉल ने प्रदूषण में बढ़ोतरी के पीछे के मुश्किल गतिकी को समझाया, “बारिश के बाद एक्यूआई में बढ़ोतरी सीमा लेयर के तेजी से दबने और कमजोर फैलाव की वजह से होती है, जो सतह के पास फिर से सतह के पास पुनः निलंबित कणिकाएं और द्वितीयक एरोसोल (हवा या किसी अन्य गैस में मौजूद अति सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का एक मिश्रण) को फंसा लेती है."

उन्होंने कहा, “दिल्ली की एयर क्वालिटी तेजी से वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और मौसम विज्ञान से तय होती है, न कि सिर्फ उत्सर्जन से, खासकर कम हवा और ज़्यादा स्थिरता की स्थिति में.”

मौजूदा उपायों की कमियों पर रोशनी डालते हुए, पॉल ने कहा, “लगातार पीएम2.5 का स्तर सेकेंडरी एरोसोल बनने और क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा दिखाता है, जिसे मौजूदा शहर-लेवल कंट्रोल ठीक नहीं कर पा रहे हैं.”

उन्होंने प्रदूषण के पैटर्न में बदलाव की ओर भी इशारा किया: “गर्मियों की शुरुआत में प्रदूषण फोटोकेमिकल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, जिसमें ओजोन का बनना उच्च सौर विकिरण और एनओएक्स–वीओसी इंटरैक्शन की वजह से होता है.”

लंबे समय के ट्रेंड्स पर उन्होंने कहा, “हाल के सालों में एक्यूआई वैल्यू में बढ़ोतरी का ट्रेंड न सिर्फ एमिशन ग्रोथ को दिखाता है, बल्कि बढ़ी हुई वायुमंडलीय प्रतिक्रियाशीलता और खराब फैलाव की स्थितियों को भी दिखाता है, जो एकीकृत वायु गुणवत्ता प्रबंधन की जरूरत की ओर इशारा करता है जिसमें मौसम संबंधी पूर्वानुमान के साथ उत्सर्जन नियंत्रण को जोड़ा जाता है.”

संकट के क्षेत्रीय स्वभाव पर जोर देते हुए, पॉल ने चेतावनी दी, “भारत-गंगा के मैदान में -स्तरीय रणनीति के बिना, दिल्ली में स्थानीय दखल से लिमिटेड और अस्थायी फायदे मिलते रहेंगे.”

मौसमी पैटर्न और स्थायी स्रोत

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदूषण हर मौसम में अलग-अलग तरह से काम करता है.

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया, “आमतौर पर सर्दियों के महीनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है या आप कह सकते हैं कि यह बहुत खराब या खतरनाक हालत में हो जाता है… पॉल्यूटेंट धुंध और धुंध के वॉटर वेपर के साथ मिल जाते हैं, जिससे सतह के पास धुएं की एक परत बन जाती है.”

उन्होंने कहा कि गर्मियों में भी अपनी मुश्किलें आती हैं, “गर्मियों में भी, जब मौसम लगभग सूखा होता है, तो हल्की हवाओं के कारण धूल उड़ने लगती है, पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली पश्चिमी हवाएं धूल के कणों को दिल्ली एनसीआर तक ले जाती हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है.”

पलावत ने कहा कि सिर्फ बारिश से ही अच्छी राहत मिलती है, “सिर्फ मानसून के महीनों में ही प्रदूषण कम हो जाता है और मौसम साफ रहता है, लेकिन ऐसा हर साल होता है. तो यह एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है और यह चलती रहेगी.”

15 अप्रैल को दुनिया भर के शहरों का AQI (ETV Bharat)

उत्सर्जन और शहरी गतिविधि की भूमिका

मौसम के अलावा, प्रदूषण इंसानों की वजह से होने वाले कई श्रोत से होता है. इनमें घरों, इंडस्ट्री, पावर प्लांट, गाड़ियों से निकलने वाला उत्सर्जन और फसल के बचे हुए हिस्से और कचरे को खुले में जलाना शामिल है.

धूल, सूखी हवाएं और पराली जलाने के बचे हुए असर से हालात और खराब हो जाते हैं. पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने प्रदूषण के चक्रीय स्वरूप के बारे में बताया, “वायु गुणवत्ता पहले से ही प्रदूषण के बोझ तले दबी हुई है.

जब तापमान बढ़ता है, ओजोन का बनना बढ़ता है, तो सब कुछ वायुमंडल में ही रहता है. जब बारिश होती है, तो इससे प्रदूषण स्तर कम हो जाता है, लेकिन बारिश के बाद वही प्रदूषण वायुमंडल में रहते हैं. दिल्ली की एयर क्वालिटी सीधे बारिश से जुड़ी है, और बारिश से सचमुच राहत मिलती है.”

स्वास्थ्य जोखिम और “झूठे सुधार”

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि हवा की क्वालिटी में कुछ समय के लिए सुधार गुमराह करने वाला हो सकता है. स्वच्छ वायु रणनीतिकार भवरीन कंधारी ने कहा, “दिल्ली की एयर क्वालिटी तेजी से मौसम के हिसाब से बदल रही है, बारिश से थोड़ी देर के लिए बेहतर होती है, लेकिन हालात ठीक होने के कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है.”

उन्होंने लंबे समय तक सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में चेतावनी दी, “बारीक कणिका तत्व और ओजोन का जमाव जारी है. जिससे सांस और दिल की बीमारियां होती हैं. जो कुछ समय के लिए ‘सुधार के दिन’ लग सकते हैं, वे लंबे समय तक सेहत के खतरों को ज़्यादा कम नहीं करते.”

बढ़ता क्षेत्रीय संकट

प्रदूषण का संकट अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है. एक्यूएयर के हाल के ग्लोबल डेटा के अनुसार, गाजियाबाद-लोनी क्लस्टर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह के तौर पर दिल्ली से आगे निकल गया है, जो पूरे एनसीआर में इसके बड़े फैलाव का संकेत है.

पर्यावरण कार्यकर्ता मनु सिंह ने स्थिति का स्पष्ट वर्णन करते हुए कहा, “दिल्ली की हवा अब केवल प्रदूषित ही नहीं है, बल्कि यह अप्रत्याशित, लगभग अस्थिर है.

बारिश थमने के बाद एक्यूआई में आई तेज बढ़ोतरी यह दिखाती है कि इंसानी दबाव में हमारा वायुमंडल कितना कमजोर हो गया है.” उन्होंने कहा, "यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यह उस बच्चे की बात है जो मुश्किल से सांस ले पाता है, उन पक्षियों की बात है जो धीरे-धीरे खतरनाक होते जा रहे आसमान में उड़ रहे हैं... जब हवा ज़हरीली हो जाती है, तो यह भेदभाव नहीं करती."

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