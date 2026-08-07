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एआई डेटा सेंटर का तेजी से विस्तार, पर कहां से आएगा इतना अधिक पानी, बढ़ी चिंता

नई दिल्ली : वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक एनालिसिस के अनुसार, भारत में एआई और डेटा-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार जल संसाधनों के लिए एक नई चुनौती बन रहा है. देश के मौजूदा और प्रस्तावित डेटा-सेंटरों में से आधे से ज़्यादा ऐसे इलाकों में हैं, जहां पानी की भारी कमी है.

इस इंडस्ट्री के एक ही जगह पर केंद्रित होने से चिंता और बढ़ जाती है. भारत की लगभग 75% चालू और आने वाली डेटा-सेंटर सुविधाएँ सिर्फ पांच राज्यों - महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश - में हैं. इनमें से कई राज्य पहले से ही शहरी जल संसाधनों पर भारी दबाव का सामना कर रहे हैं.साथ ही, देश में डेटा-सेंटर के लिए पानी की मांग दोगुनी से अधिक होने का अनुमान है.

एक इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक, 2025 में भारत में डेटा-सेंटर द्वारा पानी की खपत लगभग 150 बिलियन लीटर थी, जबकि हाई-डेंसिटी कंप्यूटिंग और एआई वर्कलोड के कारण कूलिंग की जरूरतें बढ़ने से 2030 तक यह सालाना लगभग 358 बिलियन लीटर तक पहुंच सकती है.शुक्रवार को संसद में यह मुद्दा और भी अहम हो गया, जब केंद्र सरकार ने साफ किया कि एआई डेटा-सेंटरों को 'एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, 2006' के तहत अलग से पर्यावरण मंजूरी (एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस) की जरूरत नहीं होती है.हालांकि, सरकार ने कहा कि बड़े एआई डेटा-सेंटर प्रोजेक्ट्स, जो तय बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन या टाउनशिप और एरिया डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं, उन्हें पहले से पर्यावरण मंजूरी लेनी जरूरी है.

ऐसे प्रोजेक्ट्स की जांच के दौरान, अधिकारी ताजे पानी की उपलब्धता (खासकर पानी की कमी वाले इलाकों में) के साथ-साथ वॉटर-बैलेंस रिपोर्ट, ग्रे-वॉटर (इस्तेमाल के बाद बचा पानी) बनने, रीसाइक्लिंग और दोबारा इस्तेमाल का आकलन करते हैं.केंद्र ने यह भी कहा कि एआई डेटा-सेंटरों से पानी के इस्तेमाल और वेस्ट-वॉटर (गंदे पानी) के निकलने को 'वॉटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974' के तहत रेगुलेट किया जाता है. वहीं, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन के नीचे का पानी निकालने का काम 'जल शक्ति मंत्रालय' द्वारा जारी गाइडलाइंस से नियंत्रित होता है. नियमों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की है.

भारत में डेटा केंद्रों का विस्तार लगातार जारी है, ऐसे में सरकार की प्रतिक्रिया का महत्व बढ़ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, भारत की डेटा केंद्र क्षमता 2025 तक 1,500 मेगावाट से अधिक थी, जबकि 2020 में यह लगभग 375 मेगावाट थी.डेटा केंद्रों के विस्तार और स्थानीय जल सुरक्षा के बीच संभावित टकराव विशाखापत्तनम में पहले से ही दिखाई दे रहा है, जहां गूगल के प्रस्तावित 15 अरब डॉलर के डेटा केंद्र हब को लेकर जल उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

विशाखपत्तनम को वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 41 करोड़ लीटर पानी मिलता है, जबकि अनुमानित आवश्यकता 48 करोड़ लीटर है, जिससे प्रतिदिन लगभग 7 करोड़ लीटर पानी की कमी हो जाती है. पर्यावरण समूहों ने परियोजना की जल आवश्यकताओं पर चिंता जताई है, जबकि गूगल ने कहा है कि वह स्थानीय जल संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए उन्नत एयर-कूलिंग तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहा है.

आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि इस परियोजना के लिए आवासीय और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को डायवर्ट नहीं किया जाएगा.कॉर्पोटेक लीगल में आईएसओ 42001 लीड ऑडिटर और सर्टिफाइड जीआरसी प्रोफेशनल, साइबर वकील और एआई गवर्नेंस सलाहकार अजय शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ पानी एक बड़ी समस्या बन सकता है.