तमिलनाडु-रामेश्वरम को सुनामी से बचाने वाले 19 द्वीप डूबने के कगार पर, हर साल 3.38मिमी बढ़ रहा समंदर का पानी
Global Warming, Sea Level Rises: मन्नार खाड़ी के 4 समूहों में 21 द्वीप थे, जिनमें 2 सुनामी से काफी पहले समंदर में समा गए थे.
Published : October 16, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Tsunami Barrier Islands Submerging: 26 दिसंबर 2004 की सुबह तमिनाडु के तटीय इलाकों में आई सुनामी ने नागपट्टिनम से कन्याकुमारी तक भयंकर तबाही मचाई थी. लेकिन, इसी तबाही के बीच तमिलनाडु के तूतीकोरिन से रामेश्वरम के बीच का तटीय इलाका सुरक्षित रहा था. क्योंकि, उसके और समंदर के बीच 19 छोटे-छोटे द्वीप दीवार बनकर खड़े थे. इन द्वीपों ने सुनामी की ताकतवर लहरों को तोड़ दिया था.
लेकिन, अब ये खुद डूबने के कगार पर हैं. दरअसल, हर साल 3.38 मिलीमीटर की रफ्तार से समंदर का पानी बड़ रहा है. जो इन द्वीपों को धीरे-धीरे निगल रहा है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से इन द्वीपों के मौजूदा स्थिति और सुनामी में कैसे इन्होंने तमिलनाडु-रामेश्वरम को बचाया? साथ ही यह भी समझेंगे कि 2 द्वीप कब और कैसे समंदर में समा गए? द्वीपों को बचाने के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं?
दिसंबर 2004 की सुनामी में क्या हुआ था: विनाशकारी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी. यह इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसने भारत सहित हिंद महासागर के कई देशों को प्रभावित किया था. इसका केंद्र इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट के पास समुद्र के भीतर था. समुद्र की तलहटी में 9.1 से 9.3 तीव्रता का एक विशाल भूकंप आया था, जो इतिहास में तीसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था.
भूकंप के कारण हिंद महासागर में 30 फीट से भी ऊंची और बेहद तेज गति (लगभग 800 किमी/घंटा) वाली लहरें उठने लगीं. इन लहरों ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया. नागापट्टिनम, कुड्डालोर, कन्याकुमारी और चेन्नई के तटीय इलाके मलबे में तब्दील हो गए थे. कई मछुआरा बस्तियां साफ हो गई थीं. लाखों लोग बेघर हो गए थे. अकेले तमिलनाडु में 8,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी.
मन्नार खाड़ी के 19 द्वीपों ने रामेश्वरम को बचाया: ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (GCRMN) और ऑस्ट्रेलियाई समुद्री विज्ञान संस्थान (AIMS) की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, नागापट्टिनम और कन्याकुमारी जैसी जगहों पर जब सुनामी की लहरें तबाही मचा रही थीं, तब तमिलनाडु के तूतीकोरिन से रामेश्वरम के बीच का तटीय इलाका सुरक्षित रहा.
वैज्ञानिक शोध संस्थान सुगंती देवदासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट (SDMRI), तमिलनाडु वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, मन्नार की खाड़ी के 19 द्वीपों और उनके आस-पास फैली घनी कोरल रीफ, सुनामी की लहरों के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़े हो गए. जब सुनामी तेज लहरें रामेश्वरम की तरफ बढ़ीं, तो वे पहले इन द्वीपों और कोरल रीफ से टकराईं. इसके चलते लहरों की गति और उनकी ताकत कमजोर हो गई. विनाशकारी लहरें रामेश्वरम और उसके तटीय गांवों तक पहुंचते-पहुंचते बेहद शांत और सामान्य हो गईं और ऐतिहासिक स्थल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकीं.
मन्नार की खाड़ी के 21 द्वीप 4 समूहों में बंटे: तमिलनाडु वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों, सैटेलाइट इमेजरी और सीएसआईआर (CSIR) के वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, मन्नार की खाड़ी में 1969 की गणना के समय कुल 21 द्वीप थे. जो भौगोलिक रूप से 4 मुख्य समूहों में बंटे हुए हैं. ये चारों समूह तमिलनाडु के तूतीकोरिन (Thoothukudi) से लेकर रामेश्वरम (पम्बन) तक फैले हुए हैं.
- मंडपम समूह (Mandapam Group) में 7 द्वीप: यह समूह रामेश्वरम और पम्बन के पास है. इसने 2004 की सुनामी में रामेश्वरम को सीधी लहरों से बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी. इस समूह में क्रुसादाई, पम्बन, पुल्लीवसल, पुमरिचन, मनाली, मनालीपुत्तन और हरे (Hare) द्वीप शामिल हैं. इसमें क्रुसादाई द्वीप को समुद्री जीव विज्ञान का स्वर्ग माना जाता है. हालांकि, मौजूदा समय में इसके तटीय हिस्सों में भी तेज कटाव देखा गया है.
- कीलाकरई समूह (Keelakarai Group) में 7 द्वीप: यह समूह रामनाथपुरम जिले के कीलाकरई तट के पास है. इस समूह के द्वीप सबसे ज्यादा सिकुड़ रहे हैं. इसमें मुशाल, मुल्ली, वलाई, तलैअरी, अप्पा, पूवरसनपत्ति और अनाइपर द्वीप शामिल हैं. इस समूह का पूवरसनपत्ति द्वीप पहले ही पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. इसलिए अब यहां केवल 6 सक्रिय द्वीप बचे हैं.
- वेम्बार समूह (Vembar Group) में 3 द्वीप: यह समूह मन्नार की खाड़ी के मध्य भाग में स्थित है. नल्लथन्नी, शल्ली और उपुथन्नी नामक 3 द्वीप शामिल हैं.
- तूतीकोरिन समूह (Tuticorin Group) में 4 द्वीप: तूतीकोरिन (Thoothukudi) बंदरगाह और तटीय उद्योगों के सबसे करीब यह समूह है. इसके चलते यहां मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा रहा है. इस समूह में वान, कोसुवारी, करियाचल्ली और विलासुरंचल्ली नामक 4 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से विलासपुरंचल्ली द्वीप पूरी तरह डूब चुका है. वान को कृत्रिम रीफ तकनीक से पुनर्जीवित किया गया है, जबकि करियाचल्ली द्वीप वर्तमान में डूबने के कगार पर है, जिसे बचाने के लिए ₹50 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है.
कोरल माइनिंग से समंदर में दफन हो गए 2 द्वीप: तमिलनाडु वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों और सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार, 4 समूहों में विभाजित 21 द्वीपों में से पूवरसनपत्ति 1973 से 1990 के दशक के अंत तक समुद्र के भीतर पूरी तरह समा चुके हैं. सुगंती देवदासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट (SDMRI) की सुनामी प्रभाव रिपोर्ट के अनुसार, 2004 की सुनामी के समय विलासपुरंचल्ली द्वीप एक जलमग्न बैंक के रूप में पानी के बिल्कुल स्तर पर था. सुनामी के समय इसके आस-पास की कोरल रीफ को भारी नुकसान पहुंचा था. तेज लहरों के कारण समुद्र की तलहटी से भारी मात्रा में रेत और गाद उड़कर इसके बचे हिस्से और कोरल पर जमा हो गई थी, जिससे यहां की रीफ संरचना टूट गई और यह पूरी तरह पानी में समा गया.
विलुप्त होने के बाद भी पूवरसनपत्ति द्वीप ने रामेश्वरम को सुनामी से बचाया: सीएसआईआर (CSIR) के वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, अधिक कोरल माइनिंग के कारण पूवरसनपत्ति द्वीप 1973 से लेकर 1990 के दशक के अंत तक समुद्र में समा चुका था. 2004 की सुनामी के समय यह द्वीप दिखाई नहीं दे रहा था. लेकिन, पानी के अंदर मौजूद इसकी चट्टानों की संरचना ने एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम किया और सुनामी की लहरों की अंदरूनी गति को कम करके रामेश्वरम का अधिक नुकसान होने से बचाया.
अब मन्नार खाड़ी के बचे 19 द्वीपों पर खतरा: तमिलनाडु सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के अनुसार, तमिलनाडु और रामेश्वरम की रक्षा करने वाले मन्नार खाड़ी के 21 द्वीपों से 2 तो पहले ही जलमग्न हो चुके हैं. अब बाकी 19 द्वीप भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर और कटाव के कारण सिमट रहे हैं. द्वीपों का आकार भी तेजी से घट रहा है. तमिलनाडु सरकार और सुगंती देवदासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मन्नार की खाड़ी में लाइव कोरल कवर 2005 के 37% से घटकर 2021 में 27.3% रह गया है.
कोरल रीफ्स के टूटने से समुद्र की लहरें सीधी द्वीपों से टकरा रही हैं, जिससे कटाव तेज हुआ है. यही वजह है कि करियाचल्ली द्वीप जो 1969 में लगभग 20.85 हेक्टेयर में फैला था, वह सिकुड़कर अब सिर्फ 5.97 हेक्टेयर या उससे भी कम रह गया है. यदि इस कटाव को नहीं रोका गया, तो यह द्वीप वर्ष 2036 तक पूरी तरह गायब हो सकता है.
वान द्वीप को तमिलनाडु सरकार और वैज्ञानिकों ने डूबने से बचाया: तमिलनाडु सरकार और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने मिलकर वान द्वीप' को समंदर में डूबने से बचा लिया है. यह दुनिया भर में डूबते द्वीपों को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक और बेहद सफल उदाहरण बन गया है. दरअसल, तूतीकोरिन समूह का वान द्वीप वर्ष 1973 में लगभग 26.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था. लेकिन, कोरल माइनिंग और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण वर्ष 2015-16 तक यह टापू सिकुड़कर मात्र 2 से 4 हेक्टेयर रह गया.
हालात ये हो गए कि वैज्ञानिकों ने 2022 तक इसके पूरी तरह से डूब जाने की चेतावनी जारी कर दी. तब तमिलनाडु सरकार के वन विभाग ने सुगंती देवदासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट और IIT मद्रास के साथ मिलकर इसे बचाने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया. वैज्ञानिकों ने द्वीप से करीब 250 मीटर दूर समुद्र के अंदर कंक्रीट के बने 10,600 से अधिक विशेष त्रिकोणीय रीफ को क्रेन की मदद से उतारा.
इससे समंदर की तेज लहरें जो द्वीप की मिट्टी को काट रही थीं, वो पहले कृत्रिम रीफ यानी चट्टानों से टकराकर शांत होने लगीं. लहरें शांत होने के कारण समुद्र की प्राकृतिक रेतीली धाराएं द्वीप के पास रुकने लगीं और चारों ओर रेत का जमाव शुरू हो गया. इस तकनीक के लागू होने के कुछ ही वर्षों के भीतर वान द्वीप का क्षेत्रफल 54% तक बढ़ गया.
मन्नार की खाड़ी के 19 द्वीपों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही: मन्नार की खाड़ी के 19 द्वीपों को डूबने से बचाने और तटीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु सरकार एक बड़े मिशन पर काम कर रही है. सरकार डूबने के कगार पर खड़े करियाचल्ली द्वीप को बचाने के लिए तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापना मिशन (TNSHORE, Tamil Nadu Coastal Restoration Mission) चला रही है.
इसके तहत द्वीप के चारों ओर समुद्र की तलहटी में 8,500 से अधिक भारी कंक्रीट और स्टील से बने कृत्रिम रीफ मॉड्यूल्स लगाए जा रहे हैं. ये ढांचे समुद्र की तेज लहरों की मारक क्षमता को कम करते हैं, जिससे द्वीपों के किनारों की मिट्टी का कटाव रुक जाता है.
समंदर का जलस्तर क्यों बढ़ रहा: समंदर का जलस्तर बढ़ने के मुख्य रूप से दो कारण हैं, जो सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं. थर्मल एक्सपेंशन, समुद्र का जलस्तर बढ़ने का एक बहुत बड़ा और प्राथमिक कारण है. यानी जब पानी गर्म होता है, तो उसके मॉल्यूक्यूल्स एक-दूसरे से दूर फैलते हैं, जिससे पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वह ज्यादा जगह घेरता है.
जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों की वजह से धरती का तापमान बढ़ने के कारण वायुमंडल की अतिरिक्त गर्मी का 90% से अधिक हिस्सा समुद्र सोख रहे हैं. इससे समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और वह फैल रहा है. इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के ठंडे इलाकों में जमी सदियों पुरानी बर्फ यानी ग्लेशियर तेजी से पिघलकर नदियों के रास्ते समुद्र में मिल रही है. इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है.
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