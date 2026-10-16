ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु-रामेश्वरम को सुनामी से बचाने वाले 19 द्वीप डूबने के कगार पर, हर साल 3.38मिमी बढ़ रहा समंदर का पानी

तमिलनाडु-रामेश्वरम को सुनामी से बचाने वाले 19 द्वीप डूबने के कगार पर. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Tsunami Barrier Islands Submerging: 26 दिसंबर 2004 की सुबह तमिनाडु के तटीय इलाकों में आई सुनामी ने नागपट्टिनम से कन्याकुमारी तक भयंकर तबाही मचाई थी. लेकिन, इसी तबाही के बीच तमिलनाडु के तूतीकोरिन से रामेश्वरम के बीच का तटीय इलाका सुरक्षित रहा था. क्योंकि, उसके और समंदर के बीच 19 छोटे-छोटे द्वीप दीवार बनकर खड़े थे. इन द्वीपों ने सुनामी की ताकतवर लहरों को तोड़ दिया था.

लेकिन, अब ये खुद डूबने के कगार पर हैं. दरअसल, हर साल 3.38 मिलीमीटर की रफ्तार से समंदर का पानी बड़ रहा है. जो इन द्वीपों को धीरे-धीरे निगल रहा है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से इन द्वीपों के मौजूदा स्थिति और सुनामी में कैसे इन्होंने तमिलनाडु-रामेश्वरम को बचाया? साथ ही यह भी समझेंगे कि 2 द्वीप कब और कैसे समंदर में समा गए? द्वीपों को बचाने के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं?