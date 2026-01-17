'शाम होते ही गूंजती थीं गोलियां': ईरान से लौटे MBBS छात्रों की आपबीती, ठप है इंटरनेट और फोन सेवा
ईरान से आई दो फ्लाइट में 300 से अधिक भारतीय नागरिक पहुंचे हैं, 100 से अधिक छात्रों के जल्द ही वापस आने की उम्मीद है.
Published : January 17, 2026 at 8:39 PM IST
श्रीनगर: ईरान में हालात बेहद अराजक और खतरनाक बताया हैं. वहां से लौटे भारतीय नागरिकों के पहले जत्थे ने बताया कि वहां होने वाले प्रदर्शन और गोलीबारी की आवाजों ने उन्हें लगभग हर दिन बुरी तरह डराए रखा. ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर दो कमर्शियल उड़ानें भारत पहुंचीं.
तेहरान से भारतीयों को घर लाने वाली पहली उड़ान, महान एयर की फ्लाइट (W5-071), शुक्रवार देर रात पहुंची. शुक्रवार देर रात एक फ़्लाइट तेहरान से सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जबकि दूसरी फ़्लाइट शारजाह के रास्ते भारत पहुंची. ईरान से आई इन दो उड़ानों में 300 से अधिक भारतीय नागरिक पहुंचे हैं, जबकि 100 से ज्यादा छात्रों के जल्द ही वापस आने की उम्मीद है.
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को ईरान में बिगड़ते हालातों के मद्देनजर वहां मौजूद छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध परिवहन साधनों, जैसे कमर्शियल उड़ानों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी थी.
इन उड़ानों से लौटे यात्रियों में शामिल जम्मू-कश्मीर के शाहीन अली (परिवर्तित नाम) ने ईरान के मौजूदा प्रदर्शनों के बीच वहां की स्थिति को 'खतरनाक' बताया. MBBS के तीसरे वर्ष के इस छात्र ने बताया कि घरेलू उड़ानें उपलब्ध न होने के कारण उसे ईरान के शिराज शहर से तेहरान हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए ट्रेन लेनी पड़ी.
उसने ईटीवी भारत को बताया, "हवाई अड्डे पहुंचने के लिए मैंने 13 घंटे का सफर तय किया. वहां अक्सर प्रदर्शन होते थे और शाम के समय गोलियों की गूंज सुनाई देती थी. इससे हम दहशत में आ जाते थे. लेकिन हमें विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि हम अपने हॉस्टल के कमरे छोड़कर बाहर न निकलें."
मीर ने बताया कि वे एक हफ्ते तक अपने हॉस्टल के कमरों के अंदर ही कैद रहे और मोबाइल फोन पर गेम खेलकर समय बिताया. उसने कहा, "बाहर डर और खतरे का माहौल था. इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय कॉल बंद कर दी गई थीं. कई इमारतों और बस स्टैंडों को नुकसान पहुंचाया गया था. दुकानें सुबह के समय कुछ घंटों के लिए खुलती थीं और हम उसी दौरान अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते थे. शाम होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते थे."
तेहरान हवाई अड्डे के बारे में उन्होंने बताया कि वहां भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि संचार ठप होने के कारण फैली अफवाहों और डर की वजह से लेबनान जैसे अन्य देशों के लोग भी ईरान छोड़ रहे थे. 8 जनवरी से संचार ठप और बाधित होने का सिलसिला अब 20वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें फिक्स्ड-लाइन और मोबाइल इंटरनेट दोनों की सेवाएं पूरी तरह से कटी हुई हैं.
एक अन्य छात्रा ने बताया कि उनकी टिकट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक रही. इसके अलावा, अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को यात्रा की अनुमति देने में आनाकानी कर रहा था. छात्रा ने आगे कहा, "लेकिन मेरा परिवार बहुत चिंतित था और मैं उनके पास रहना चाहती थी."
उन्होंने आगे कहा, "हवाई अड्डे पर भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण 110 छात्रों की उड़ान अभी तक कन्फर्म (पक्का) नहीं हो पाई है. वे अपने स्तर पर वापस आ रहे हैं क्योंकि सरकार ईरान की स्थिति पर नजर रखे हुए है, जहां फिलहाल विरोध प्रदर्शनों में कुछ कमी आई है."
हैदराबाद के रहने वाले दिलशाद, जो इसी उड़ान से वापस लौटे हैं, ने बताया कि पिछले दो हफ्तों से शुरू हुई परेशानियों के बाद वे अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे. उन्होंने आगे कहा, "प्रदर्शनकारी कारों के सामने आ जाते थे. हम अपने परिवारों को न तो फोन कर पा रहे थे और न ही मैसेज. संचार व्यवस्था ठप होने के कारण हमारी पहले की टिकटें भी रद्द हो गई थीं."
ईरान में पढ़ रहे 30,000 भारतीय छात्रों में से लगभग 2,000 छात्र जम्मू-कश्मीर के हैं. वहां की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे इन बच्चों के माता-पिता ने अब ईरान के लिए उड़ानें दोबारा शुरू होने पर राहत महसूस की है, जिससे उनके बच्चे घर लौट सकेंगे.
हालांकि, एक अभिभावक ने बताया, "वे हवाई अड्डे तक पहुंचने को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वहां यात्रा करना असुरक्षित है. बच्चे अपने हॉस्टल के कमरों के अंदर ही रह रहे हैं और डर के कारण बाज़ार जाने से भी कतरा रहे हैं."
जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (JKSA) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहमी ने कहा कि वे छात्रों की वापसी के लिए सरकार के साथ संपर्क में हैं. उन्होंने आगे कहा, "अगर स्थिति और खराब होती है, तभी सरकार द्वारा छात्रों को विशेष रूप से निकाला जाएगा. छात्र वहां सुरक्षित हैं और तेहरान दूतावास के भारतीय अधिकारी भी लगातार छात्रों के संपर्क में हैं."
ईरान इस समय राष्ट्रव्यापी अशांति की चपेट में है. ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर से महंगाई और ईरानी मुद्रा की भारी गिरावट के कारण शुरू हुए थे. अमेरिका स्थित 'ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी' (HRANA) ने 3,090 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट दी है. कम से कम 2,055 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं और गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 22,123 तक पहुंच गई है.
इससे पहले, अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने पर ईरानी अधिकारियों ने देश के हवाई क्षेत्र को बंद करने का आदेश दिया था, जिसके कारण कई भारतीय एयरलाइनों को अपनी उड़ानों के रास्ते बदलने या उन्हें रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
