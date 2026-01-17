ETV Bharat / bharat

'शाम होते ही गूंजती थीं गोलियां': ईरान से लौटे MBBS छात्रों की आपबीती, ठप है इंटरनेट और फोन सेवा

श्रीनगर: ईरान में हालात बेहद अराजक और खतरनाक बताया हैं. वहां से लौटे भारतीय नागरिकों के पहले जत्थे ने बताया कि वहां होने वाले प्रदर्शन और गोलीबारी की आवाजों ने उन्हें लगभग हर दिन बुरी तरह डराए रखा. ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर दो कमर्शियल उड़ानें भारत पहुंचीं.

तेहरान से भारतीयों को घर लाने वाली पहली उड़ान, महान एयर की फ्लाइट (W5-071), शुक्रवार देर रात पहुंची. शुक्रवार देर रात एक फ़्लाइट तेहरान से सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जबकि दूसरी फ़्लाइट शारजाह के रास्ते भारत पहुंची. ईरान से आई इन दो उड़ानों में 300 से अधिक भारतीय नागरिक पहुंचे हैं, जबकि 100 से ज्यादा छात्रों के जल्द ही वापस आने की उम्मीद है.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को ईरान में बिगड़ते हालातों के मद्देनजर वहां मौजूद छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध परिवहन साधनों, जैसे कमर्शियल उड़ानों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी थी.

इन उड़ानों से लौटे यात्रियों में शामिल जम्मू-कश्मीर के शाहीन अली (परिवर्तित नाम) ने ईरान के मौजूदा प्रदर्शनों के बीच वहां की स्थिति को 'खतरनाक' बताया. MBBS के तीसरे वर्ष के इस छात्र ने बताया कि घरेलू उड़ानें उपलब्ध न होने के कारण उसे ईरान के शिराज शहर से तेहरान हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए ट्रेन लेनी पड़ी.

उसने ईटीवी भारत को बताया, "हवाई अड्डे पहुंचने के लिए मैंने 13 घंटे का सफर तय किया. वहां अक्सर प्रदर्शन होते थे और शाम के समय गोलियों की गूंज सुनाई देती थी. इससे हम दहशत में आ जाते थे. लेकिन हमें विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि हम अपने हॉस्टल के कमरे छोड़कर बाहर न निकलें."

मीर ने बताया कि वे एक हफ्ते तक अपने हॉस्टल के कमरों के अंदर ही कैद रहे और मोबाइल फोन पर गेम खेलकर समय बिताया. उसने कहा, "बाहर डर और खतरे का माहौल था. इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय कॉल बंद कर दी गई थीं. कई इमारतों और बस स्टैंडों को नुकसान पहुंचाया गया था. दुकानें सुबह के समय कुछ घंटों के लिए खुलती थीं और हम उसी दौरान अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते थे. शाम होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते थे."

तेहरान हवाई अड्डे के बारे में उन्होंने बताया कि वहां भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि संचार ठप होने के कारण फैली अफवाहों और डर की वजह से लेबनान जैसे अन्य देशों के लोग भी ईरान छोड़ रहे थे. 8 जनवरी से संचार ठप और बाधित होने का सिलसिला अब 20वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें फिक्स्ड-लाइन और मोबाइल इंटरनेट दोनों की सेवाएं पूरी तरह से कटी हुई हैं.

एक अन्य छात्रा ने बताया कि उनकी टिकट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक रही. इसके अलावा, अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को यात्रा की अनुमति देने में आनाकानी कर रहा था. छात्रा ने आगे कहा, "लेकिन मेरा परिवार बहुत चिंतित था और मैं उनके पास रहना चाहती थी."