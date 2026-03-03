ETV Bharat / bharat

लंदन जा रहे थे हनीमून मनाने, बीच में ही शुरू हो गया युद्ध: रोंगटे खड़े कर देगी पीयूष के घर लौटने की कहानी

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण मीडिल ईस्ट में फंसे कई भारतीयों के परिजन चिंतित हैं.

Iran Israel War
एयरपोर्ट से बाहर निकलता दंपती. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 5:42 PM IST

Updated : March 3, 2026 at 6:04 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष के दौरान मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों के बाद मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में तनाव चरम पर है, जिसके कारण सैकड़ों भारतीय यात्री इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं. एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को घर वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों के इंतजाम में जुटी हैं. वहीं दूसरी ओर भारत में मौजूद उनके परिजन काफी चिंतित हैं. वे अपने प्रियजनों की भारत वापसी के कठिन सफर और खतरनाक स्थितियों से बच निकलने की कहानियां साझा कर रहे हैं.

ऐसी ही एक कहानी गुरुग्राम के रहने वाले पीयूष की है. पीयूष 14 फरवरी को अपनी शादी के ठीक बाद हनीमून के लिए लंदन रवाना हुए थे. पहले उन्हें सीधी उड़ान से जाना था, लेकिन टिकट न मिल पाने के कारण उन्होंने दुबई के रास्ते जर्मनी जाने वाली फ्लाइट ली. 28 फरवरी को लंदन जाने से पहले उन्हें विमान के अंदर ही तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा. हालांकि, क्षेत्र में सुरक्षा की बदलती स्थिति को देखते हुए, वहां के सभी हवाई अड्डों को अलर्ट मिला और उन्होंने अपना परिचालन रोक दिया. इसके साथ ही अमेरिका या भारत से उस क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया.

पीयूष ने दुबई में मिसाइलों को हवा में ही रोके जाने (missile interceptions) के मंजर का जिक्र किया. उन्होंने बताया, "मैंने धमाके की आवाज सुनी और आसमान में धुआं देखा. तब मुझे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है." उड़ानों के रद्द होने और बढ़ती अनिश्चितता के बीच, उन्होंने हालात सामान्य होने का इंतजार न करने का फैसला किया.

इसके बजाय, वे सड़क मार्ग से दुबई से हट्टा बॉर्डर होते हुए ओमान पहुंचे और वहां से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट पकड़ने में कामयाब रहे. उनकी घर वापसी से उनके परिवार ने बड़ी राहत की सांस ली. पीयूष के पिता, जो उन्हें लेने एयरपोर्ट आए थे, उन्होंने बताया कि परिवार बहुत ज्यादा चिंतित था. उन्होंने कहा, "जब वह दुबई में फंस गया, तो हम बहुत तनाव में थे. मैं बस यही दुआ कर रहा था कि वह सुरक्षित वापस लौट आए."

एक अन्य यात्री सौम्य रंजन, जो दुबई और श्रीलंका में व्यापार करते हैं, उन्हें भी अनिश्चितता के बीच अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे भाग्यशाली थे कि स्थिति बिगड़ने से ठीक पहले श्रीलंका पहुंच गए थे.

उन्होंने कहा, "मेरा दुबई और श्रीलंका में कारोबार है. शुक्र है कि युद्ध की स्थिति शुरू होने से ठीक पहले मैं श्रीलंका आ गया था. वहां से मैं भारत आ गया क्योंकि मुझे यहां कुछ काम था. वहां स्थिति ठीक नहीं है. मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हालात और खराब होने से पहले मैं भारत पहुंच गया."

फंसे हुए यात्रियों की यह वापसी उन खबरों के बीच हो रही है जिनमें कहा गया है कि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया है, जिसके कारण कई मध्य पूर्वी देशों में हवाई अड्डों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया और हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया.

संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद हजारों भारतीय नागरिकों को उड़ानों के रद्द होने और लंबी देरी का सामना करना पड़ा क्योंकि विमानों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी. इसके जवाब में, भारतीय एयरलाइंस ने विशेष राहत सेवाएं शुरू कर दी हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इंडिगो फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने में मदद करने के लिए जेद्दा से भारत के लिए 10 विशेष उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है.

वहीं, स्पाइसजेट ने यूएई से चार विशेष उड़ानों की घोषणा की है, जो फुजैरा से दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए संचालित होंगी (इसमें मुंबई के लिए दो सेवाएं शामिल हैं). एयरलाइन ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य हवाई क्षेत्र के अचानक बंद होने के बाद भारतीय नागरिकों की तेजी से वापसी सुनिश्चित करना है. इसके अलावा, कनेक्टिविटी को धीरे-धीरे बहाल करने के लिए स्पाइसजेट 4 मार्च से फुजैरा-दिल्ली और फुजैरा-मुंबई के बीच अपनी नियमित उड़ानों को फिर से शुरू करेगी.

सोमवार रात, मिडल ईस्ट के तनाव से प्रभावित यात्रियों को लेकर अबू धाबी से एक विमान सुरक्षित रूप से नई दिल्ली पहुंचा. मंगलवार सुबह दुबई से एक एमिरेट्स की उड़ान भी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, जो उड़ानों के सामान्य होने की दिशा में एक कदम है. जैसे-जैसे स्थिति बदलती रहेगी, राजनयिक संबंधों के निरंतर बने रहने की उम्मीद अब भी बाकी है.

सोमवार, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता वापस लाने के लिए सक्रिय रूप से जुड़े रहने और समर्थन देने की योजना बनाई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा कि उन्होंने "क्षेत्र में विकसित हो रही स्थिति पर भारत की गहरी चिंता" व्यक्त की है. उन्होंने इस "मुश्किल घड़ी" के दौरान जॉर्डन में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जॉर्डन के राजा को धन्यवाद भी दिया.

ईरान इजराइल युद्ध
विदेश में फंसे भारतीय यात्री
IRAN CRISIS
AIR SERVICE AFFECTED DUE TO WAR
IRAN ISRAEL WAR

