नेपाल ने तुरंत खोला गेट, भारत को लग गया एक घंटा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय श्रद्धालुओं को हुई भारी परेशानी
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर भारत में एंट्री करने वाले भारतीयों को झूलापुल पर एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 5:05 PM IST
पिथौरागढ़: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूला पुल पर रविवार 18 अक्टूबर की रात नेपाल के बैतड़ी स्थित मंदिरों में दर्शन कर लौट रहे 15 भारतीय श्रद्धालुओं को एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा. नेपाली सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पुल का गेट खोल दिए जाने के बावजूद भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिलने में देरी हुई. इससे पुल पर फंसे श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिली. मामले ने सीमा पर आवागमन की व्यवस्था और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर पिथौरागढ़ जिले से सैकड़ों श्रद्धालु नेपाल के बैतड़ी स्थित प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर और देहिमांडू के निंगलाशैनी माता मंदिर में दर्शन के लिए गए थे. दर्शन के बाद लौटते समय यातायात में देरी के कारण 15 श्रद्धालु रविवार रात करीब सात बजे झूलाघाट पहुंचे. उस समय पुल बंद होने के कारण उन्होंने नेपाली प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) के अधिकारियों से पुल खोलने का अनुरोध किया.
नेपाली सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुल का गेट खोल दिया और श्रद्धालुओं को भारतीय छोर की ओर जाने दिया, लेकिन भारत में प्रवेश के लिए एसएसबी की अनुमति मिलने में देरी हो गई. इस कारण श्रद्धालुओं को एक घंटे तक पुल पर ही इंतजार करना पड़ा.
श्रद्धालुओं के परिजनों ने नगर उद्योग व्यापार मंडल झूलाघाट के अध्यक्ष योगेश भट्ट से संपर्क कर मामले की जानकारी दी. इसके बाद भट्ट ने पुल पर तैनात एसएसबी के पुल इंचार्ज को सूचना दी. पुल इंचार्ज ने झूलाघाट एसएसबी कैंप के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन प्रवेश की अनुमति मिलने में करीब एक घंटे का समय लग गया.
भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच प्रत्येक तीन महीने में समन्वय बैठक होती है. इसके बावजूद भारतीय नागरिकों को अपने देश में प्रवेश के लिए इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा. सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आपात परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है. सीमा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और दोनों देशों के बीच दैनिक आवागमन को देखते हुए यह घटना सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ संचार और आपसी समन्वय को बेहतर बनाने की जरूरत भी रेखांकित करती है.
-योगेश भट्ट, अध्यक्ष, व्यापार मंडल झूलाघाट-
शुरुआत में पुल पार भारतीय क्षेत्र की ओर तीन श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना मिली थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई. झूलाघाट क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के कारण उच्च अधिकारियों से संपर्क करने और पुल खोलने के आदेश प्राप्त करने में करीब एक घंटे का समय लगा. आदेश मिलते ही पुल खोला गया और सभी 15 श्रद्धालुओं की जांच एवं प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें भारत आने की अनुमति दी गई.
-गोपाल सरकार, एसएसबी इंस्पेक्टर-
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