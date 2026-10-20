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नेपाल ने तुरंत खोला गेट, भारत को लग गया एक घंटा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय श्रद्धालुओं को हुई भारी परेशानी

इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय श्रद्धालुओं को हुई भारी परेशानी ( PHOTO- LOCAL )

पिथौरागढ़: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूला पुल पर रविवार 18 अक्टूबर की रात नेपाल के बैतड़ी स्थित मंदिरों में दर्शन कर लौट रहे 15 भारतीय श्रद्धालुओं को एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा. नेपाली सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पुल का गेट खोल दिए जाने के बावजूद भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिलने में देरी हुई. इससे पुल पर फंसे श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिली. मामले ने सीमा पर आवागमन की व्यवस्था और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर पिथौरागढ़ जिले से सैकड़ों श्रद्धालु नेपाल के बैतड़ी स्थित प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर और देहिमांडू के निंगलाशैनी माता मंदिर में दर्शन के लिए गए थे. दर्शन के बाद लौटते समय यातायात में देरी के कारण 15 श्रद्धालु रविवार रात करीब सात बजे झूलाघाट पहुंचे. उस समय पुल बंद होने के कारण उन्होंने नेपाली प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) के अधिकारियों से पुल खोलने का अनुरोध किया.