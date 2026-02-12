दोगुने से ज्यादा नमक खा रहे भारतीय; देश में 27% मौतें इसी वजह से, स्ट्रोक और बीपी जैसी बीमारियों का बढ़ता खतरा
WHO के मानक दरकिनार, ज्यादा नमक खाने वाले विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल है भारत, 20 करोड़ लोगों की सेहत खराब.
February 12, 2026
हैदराबाद : नमक रसोई का अहम 'किरदार' है. इसके बिना बढ़िया से बढ़िया खाना भी स्वादहीन लगता है. भोजन में इसकी संतुलित मात्रा जायका बढ़ा देती है लेकिन अधिकता बीपी समेत कई जानलेवा बीमारियों को जन्म देती है. कई केस में ये Heart Attack का भी कारण बन जाता है. इसके बावजूद लोग WHO के मानक से दोगुने से भी ज्यादा नमक खा रहे हैं.
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (ICMR-NIE) के वैज्ञानिकों की स्टडी में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है. साल 2023 में शोध के बाद वर्ष 2025 में भी वैज्ञानिकों ने इसे लेकर आगाह किया था. नमक के प्रभाव पर स्टडी के लिए पंजाब और तेलंगाना में 3 साल का इंटरवेंशन प्रोजेक्ट भी शुरू किया था.
दो साल से भी अधिक समय से खाने में नमक की लिमिट को लेकर बहस छिड़ी हुई है. अभी हाल ही में राज्य सभा में भी यह मुद्दा उठा. कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक, बीजेपी सांसद मिलिंद देवड़ा और जसवंत सिंह परमार ने इस मुद्दे को उठाया. कहा कि मौजूदा समय एक व्यक्ति औसत 8-10 ग्राम नमक खा रहा है.
डब्लयूएचओ ने नमक के इस्तेमाल को लेकर कितना मानक निर्धारित कर रखा है?, लिमिट से ज्यादा नमक खाने के पीछे के क्या कारण हैं?, ज्यादा नमक किन-किन बीमारियों को जन्म देता है?, नमक उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है?, भारत से कौन से देशों को नमक भेजे जाते हैं?. ईटीवी भारत की इस खास रिपोर्ट में पढ़िए पूरी डिटेल...
एक व्यक्ति या बच्चे को एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? : बड़ों के लिए WHO एक दिन में 2000 mg से कम सोडियम यानी 5 ग्राम से कम नमक खाने की सलाह देता है. ऐसे में लोगों को एक दिन में एक चम्मच से थोड़ा कम ही नमक खाना चाहिए. वहीं 2 से 15 साल तक की उम्र वाले बच्चों को बड़ों से भी कम नमक खाना चाहिए. हालांकि 6 से 24 महीने के वे बच्चे जो मां का दूध पीते हैं, उन पर यह मानक लागू नहीं होता.
WHO रेगुलर टेबल साल्ट की जगह कम सोडियम वाले नमक के विकल्प का चुनाव करने का सुझाव देता है. ऐसा नमक जिसमें पोटैशियम और आयोडीन हो. ये छोटे बच्चों के दिमागी स्वास्थ्य के विकास और मानसिक क्रिया को बेहतर बनाता है. खाने में कम नमक का इस्तेमाल कर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है.
किस तरह लोगों के शरीर में पहुंच रहा ज्यादा नमक? : प्रोसेस्ड और रेस्टोरेंट के खाने में सोडियम की ज्यादा मात्रा रहती है. स्वाद बढ़ाने के लिए लोग खाने-सलाद आदि में अलग से भी नमक डाल लेते हैं. इसके अलावा कई अन्य फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड में नमक की मात्रा ज्यादा रहती है. इनके जरिए शरीर में ज्यादा नमक पहुंचता रहता है. कुछ लोग आदतन भी नमक ज्यादा खाना पसंद करते हैं.
ज्यादा साल्ट से शरीर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? : वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक ज्यादा नमक (सोडियम) खाना ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण है. इससे दिल की तमाम बीमारियां हो जाती हैं. हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके अलावा किडनी की बीमारी भी हो सकती है. गैस्ट्रिक (पेट) कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों का कमजोर होना) भी हो सकता है.
वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादा नमक खाने से अन्य भी कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं. जैसे मेटाबॉलिज्म (भोजन और पेय पदार्थों को ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया) और एनर्जी बैलेंस भी बिगड़ सकता है. इसके कारण लेप्टिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन रेगुलेशन में बदलाव हो सकता है. कुल मिलाकर ज्यादा नमक हर तरीके से नुकसानदायक ही है.
भारत में 27% लोगों की मौत का कारण नमक : WHO लगातार यह सचेत करता रहा है कि ज्यादा सोडियम लेना दिल की बीमारी का एक बड़ा डाइटरी रिस्क फैक्टर है. इसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है. भारत में करीब 27% लोगों की मौत का कारण साल्ट ही किसी न किसी रूप में होता है. नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5, 2019–21) में पाया गया कि देश में 15 साल से ज्यादा 24% पुरुषों जबकि 21% महिलाओं को हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) है. देश की आबादी के लिहाज से करीब 20 करोड़ लोग ज्यादा नमक खाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं.
पूरी दुनिया पर ज्यादा नमक का साइड इफेक्ट : ज्यादा नमक खाने के साइड इफेक्ट केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी देखने को मिल रहे हैं. यही वजह है कि ज्यादा सोडियम लेने के कारण हर साल विश्व में 18.9 लाख लोगों की मौत हो रही है. नमक खाने का सही प्रतिशत हर देश में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन स्टडीज में लगातार यह बात सामने आती रही है कि लोग मानक से ज्यादा नमक खा रहे हैं.
नमक आयुक्त संगठन (मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के अनुसार भारत में हर साल 180 से 190 लाख टन नमक की खपत होती है. इसमें 30% खाने के काम में आता है जबकि 70% औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है. वहीं WHO के मानक से ज्यादा नमक खाने के मामले में चीन नंबर 1 है. जबकि भारत पांचवें स्थान पर है.
वैश्विक नमक उत्पादन में भारत का परसेंटेज : पूरी दुनिया में कुल 33 करोड़ मीट्रिक टन नमक का उत्पादन होता है. इससे करीब 2 हजार करोड़ का व्यापार होता है. भारत में करीब 3 करोड़ मीट्रिक टन नमक का उत्पादन होता है. यहां नमक के मुख्य सोर्स समुद्र, झील और जमीन के नीचे का नमकीन पानी है. गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान देश की कुल खपत का 96% नमक बनाते हैं. कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश और एक्सपोर्ट के लिए भारत में नमक की डिमांड बढ़ रही है.
देश में इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए नमक की अभी सालाना जरूरत 120 लाख टन और खाने के इस्तेमाल के लिए 63 लाख टन होने का अनुमान है. गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान देश की कुल खपत का 96% नमक बनाते हैं. गुजरात 76.7%, तमिलनाडु 11.16% और राजस्थान 9.86% नमक का उत्पादन करता है. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा में भी नमक होता है.
नमक उत्पादन में चीन-USA सबसे आगे : भारत में नमक की सालाना डिमांड 5-6% बढ़ रही है. इसके पीछे का कारण इंडस्ट्रियल खपत में बढ़ोतरी है. चीन और USA के बाद भारत दुनिया में नमक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है. यहां से चीन, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, कतर, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में नमक भेजा जाता है. देश में सालाना प्रोडक्शन का औसत लगभग 260 लाख टन है. देश में कुल नमक उत्पादन का लगभग 82% समुद्री नमक से पूरा होता है.
क्या भारत दूसरे देशों से भी मंगाता है नमक? : भारत में सेंधा नमक का भी उत्पादन होता है लेकिन इसकी डिमांड काफी ज्यादा है. इसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है. हिमाचल, राजस्थान और उत्तराखंड में सेंधा नमक की खदाने हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से भी सेंधा नमक आयात किया जाता रहा है, लेकिन समय-समय भारत-पाक के संबंधों में खटास के कारण ईरान, मलेशिया, जर्मनी, अफगानिस्तान, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दूसरे विकल्प के रूप में सामने आए हैं. भारत अब यहां से भी सेंधा नमक मंगाने लगा है.
कौन सा नमक स्वास्थ्य के लिए होता है अच्छा? : सेंधा नमक (Rock Salt), समुद्री नमक (Sea Salt) और हिमालयन गुलाबी नमक (Himalayan Pink Salt) में से कौन सा स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर होता है, यह सवाल हर इंसान के जहन में होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक हिमालयन गुलाबी नमक और सेंधा नमक समुद्री नमक की तुलना में बेहतर होते हैं. ये कम प्रोसेस्ड और खनिज (potassium, magnesium) से भरपूर होते हैं.
शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. हालांकि सभी प्रकार के नमक में सोडियम की मात्रा समान ही होती है. किसी भी तरह के नमक की अधिकता नुकसानदायक ही होती है.
