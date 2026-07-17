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साल में 93 घंटे कम सो रहा हर भारतीय! गर्म रातें और क्लाइमेट चेंज ने दक्षिण के राज्यों की उड़ाई नींद

जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा तमिलनाडु की नींद में खलल: जलवायु परिवर्तन के कारण देश में सबसे ज्यादा औसत सालाना नींद का नुकसान तमिलनाडु में देखने को मिला है. यहां प्रति व्यक्ति 7.9 घंटे की नींद कम हुई है. इससे पता चलता है कि जिन राज्यों का आकलन किया गया, उनमें गर्मी की वजह से नींद में खलल का सबसे ज्यादा असर यहीं देखा गया. इसके बाद कर्नाटक (7.75 घंटे) और राजस्थान (7.0 घंटे) का नंबर आता है.

पंजाब में 62 घंटे की नींद हो रही बर्बाद: पंजाब के शहरों, जैसे अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में सालाना लगभग 61–62 घंटे नींद का नुकसान होता है, जो मध्यम असर दिखाता है. महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 65 घंटे की नींद बर्बाद हो रही है. लेकिन, गर्मी वाले मुख्य हॉटस्पॉट की तुलना में ये शहर कम नुकसान वाले शहरों की श्रेणी में आते हैं. कुल मिलाकर, ठंडे उत्तरी इलाकों में गर्मी की वजह से नींद में खलल कम पड़ता है.

श्रीनगर के लोगों की नींद में खलल सबसे कम: मौसम की वजह से नींद का नुकसान सबसे कम उन शहरों में होता है जो मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम भारत में हैं. श्रीनगर में प्रति व्यक्ति सालाना सबसे कम, यानी 27 घंटे की नींद का नुकसान हो रहा है. इसके बाद देहरादून जहां 52 घंटे की नींद बर्बाद हो रही है. फिर जम्मू 55 घंटे का नंबर आता है.

टॉप-10 में 9 शहर दक्षिणी राज्यों से: रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 की लिस्ट में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के शहर सबसे ऊपर हैं. टॉप-10 में से 9 शहर इन्हीं राज्यों से हैं, जो दिखाता है कि दक्षिण भारत को गर्मी की वजह से नींद में खलल का सबसे ज्यादा खतरा है. जलवायु परिवर्तन रात में शरीर के आराम और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बढ़ते तापमान के असर को और बढ़ा रहा है.

रात का बढ़ता तापमान, नींद में खलल का बड़ा कारण: रिपोर्ट बताती है कि गर्मी की वजह से नींद की कमी वाले भारत के हॉटस्पॉट की लिस्ट में दक्षिणी और तटीय शहर सबसे ऊपर हैं. चेन्नई, नेल्लोर और पुडुचेरी जैसे शहरों में नींद की कुल कमी सबसे ज्यादा होती है, जबकि तिरुनेलवेली में जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा दिखता है, जो बताता है कि वहां नींद में खलल का एक बड़ा हिस्सा रात का बढ़ता तापमान है.

टॉप-10 शहरों में जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर: कोझिकोड, कनायन्नूर और कोच्चि संयुक्त रूप से छठे से आठवें नंबर पर हैं. इन सभी में 89 घंटे की नींद कम होती है और जलवायु परिवर्तन का योगदान 5-6 घंटे यानी 6% है. तिरुनेलवेली नौवें नंबर पर है, जहां 88 घंटे की नींद कम होती है, लेकिन टॉप 10 शहरों में यहां जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर दिखता है. यहां नींद में 9 अतिरिक्त घंटों यानी 10% की कमी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है. विजयवाड़ा 10वें नंबर पर है, जहां 88 घंटे की नींद कम होती है, जिसमें से 7 घंटे यानी 8% जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं.

पुडुचेरी की 92 घंटे की नींद में खलल: पुडुचेरी तीसरे नंबर पर है, जहां हर व्यक्ति की सालाना 92 घंटे की नींद बर्बाद हो रही है. इसके बाद तिरुचिरापल्ली चौथे नंबर पर है, जहां 90 घंटे की नींद कम होती है और कुल कमी में जलवायु परिवर्तन का योगदान 7 घंटे यानी 8% है. गुंटूर पांचवें नंबर पर है, जहां सालाना 89 घंटे की नींद कम होती है. इसमें से 7 घंटे यानी 8% जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं.

चेन्नई में नींद के घंटे सबसे ज्यादा हो रहे बर्बाद: रिपोर्ट के अनुसार, भारत में रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से लोगों की नींद का समय घट रहा है. जलवायु परिवर्तन की वजह से नींद की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत के टॉप-10 शहरों में चेन्नई सबसे आगे है. यहां के हर व्यक्ति की सालाना 93 घंटे की नींद कम हो रही है. इसमें से 5 घंटे यानी 6% की कमी जलवायु परिवर्तन के कारण होती है. दूसरे नंबर पर नेल्लोर है, जहां सालाना नींद के 92 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, जिसमें से 7 घंटे यानी 7% जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं.

कितने घंटे की नींद (Sleep) जरूरी: नींद एक प्राकृतिक अवस्था है. एक वयस्क को स्वस्थ रहने के लिए हर रात 7-8 घंटे की नींद की जरूरत होती है. यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है. नींद को 2 चरणों में समझा जा सकता है, नॉन-रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट. नॉन-रैपिड आई मूवमेंट नींद का शुरुआती चरण है. इसमें कुल नींद का 75-80% होता है. इसमें हल्की से लेकर गहरी नींद तक आती है, जिनमें शारीरिक थकान मिटती है. वहीं, रैपिड आई मूवमेंट आमतौर पर गहरी नींद के बाद की स्थिति होती है, जिसमें मस्तिष्क बहुत सक्रिय रहता है और सपने आते हैं.

ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों की है. दरअसल, ये जलवायु परिवर्तन और गर्म रातों की वजह से हो रहा है. 'क्लाइमेट सेंट्रल' की 'क्लाइमेट चेंज इज कॉस्टिंग पीपल स्लीप' (Climate Change is Costing People Sleep) नामक ताजी रिपोर्ट कहती है कि औसतन हर भारतीय सालभर में 27 से 93 घंटे की नींद गर्म रातों की वजह से खो रहा है. इसमें 5 से 8 घंटे की नींद में खलल जलवायु परिवर्तन डाल रहा है.

Sleep Loss Health Effects: एक इंसान दिनभर दौड़-धूप और मेहनत-मशक्कत करता है. उसे अपनी दिनभर की थकान मिटाने के लिए एक अच्छी और गहरी नींद की जरूरत होती है. इसी जरूरत को पूरा करने और शरीर व दिमाग को आराम देने के लिए जब इंसान बिस्तर पर पहुंचता है तो इन दिनों चाहे पंखा फुल स्पीड हो या एसी 16-17 पर हो, उसे पसीना आता है. करवटें बदलते-बदलते उसकी रात गुजरती है और सुबह हो जाती है.

तेलंगाना की नींद में भी जलवायु परिवर्तन डाल रहा खलल: तेलंगाना में 6.5 घंटे प्रति व्यक्ति सालाना नींद के बर्बाद हो रहे हैं. वहीं, झारखंड में 6.25 घंटे की नींद का नुकसान हो रहा है. जबकि असम, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रति व्यक्ति सालाना लगभग 6 घंटे की नींद का नुकसान देखा गया. तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में नींद के नुकसान का स्तर अपेक्षाकृत ज्यादा रहा, जो लगातार गर्मी और रात के समय ज्यादा तापमान के असर को दिखाता है.

पंजाब और जम्मू-कश्मीर की नींद सबसे कम हो रही बर्बाद: कम औसत सालाना नींद के नुकसान वाले राज्यों में पंजाब और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं, जहां 4-4 घंटे की नींद प्रति व्यक्ति सालाना नुकसान हो रहा है. इनके बाद हरियाणा (4.7 घंटे) और उत्तर प्रदेश (4.9 घंटे) का स्थान रहा. कुल मिलाकर, राज्यों के बीच तुलना से यह साफ होता है कि गर्मी की वजह से नींद का नुकसान सिर्फ सबसे ज्यादा गर्मी वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में जलवायु की स्थिति और रात के समय बढ़ते तापमान, दोनों ही नींद में काफी खलल डालने में भूमिका निभाते हैं.

नींद के नुकसान की ग्लोबल रैंकिंग: नींद के नुकसान को वैश्विक रूप में देखें तो यमन देश का शहर अल हुदायदाह और जिबूती सबसे ऊपर हैं, जहां हर व्यक्ति की सालाना 98 घंटे की नींद कम हो जाती है. इसके बाद यमन के एडेन का नंबर आता है, जहां 96 घंटे की नींद कम होती है. ग्लोबल रैंकिंग में भारत के दो शहर शामिल हैं, चेन्नई चौथे स्थान पर 93 घंटे/व्यक्ति/साल के साथ और नेल्लोर नौवें स्थान पर 92 घंटे/व्यक्ति/साल के साथ.

दुनिया के टॉप-10 शहर जहां नींद की कमी ज्यादा. (Photo Credit; ETV Bharat)

देश के मेट्रो शहरों में नींद की स्थिति: रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई में गर्मी की वजह से हर व्यक्ति की सालाना 93 घंटे की नींद का नुकसान होता है, जो सभी शहरों में सबसे ज्यादा है. इस नुकसान का 6% हिस्सा जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है. इसके बाद मुंबई और कोलकाता का नंबर आता है, जहां गर्मी की वजह से हर व्यक्ति की सालाना नींद का नुकसान 84 और 80 घंटे होता है. कुल नुकसान में जलवायु परिवर्तन का योगदान 6% और 7% है.

अहमदाबाद की नींद में 78 घंटे का खलल: अहमदाबाद में गर्मी की वजह से सालाना 78 घंटे की नींद का नुकसान होता है, जिसमें से 7% नुकसान जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है. हैदराबाद में हर व्यक्ति की सालाना 75 घंटे की नींद का नुकसान होता है, जिसमें से 9% नुकसान जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है. यह दिखाता है कि यहां जलवायु परिवर्तन का असर ज्यादातर दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले ज्यादा है.

बेंगलुरु की नींद पर जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर: बेंगलुरु पर जलवायु परिवर्तन का आनुपातिक असर सबसे ज्यादा है. यहां गर्मी की वजह से कुल 67 घंटे की नींद का नुकसान होता है, जिसमें से 12% नुकसान जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है, जबकि यहां नींद का कुल नुकसान कई दूसरे शहरों के मुकाबले कम है.

दिल्ली को 66 घंटे की नींद का नुकसान: दिल्ली में गर्मी की वजह से हर व्यक्ति की सालाना 66 घंटे की नींद का नुकसान होता है, जिसमें से कुल नुकसान का 7% हिस्सा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है. पुणे में गर्मी की वजह से नींद का सबसे कम कुल नुकसान 65 घंटे/व्यक्ति/साल होता है, लेकिन इस नुकसान का 9% हिस्सा जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है, जो जलवायु परिवर्तन के असर के मामले में हैदराबाद के बराबर है.

कुल मिलाकर, नतीजे बताते हैं कि गर्मी की वजह से नींद का नुकसान भारत के बड़े शहरों में एक बड़ी चिंता का विषय है. जहां चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में नींद का कुल नुकसान सबसे ज्यादा होता है. वहीं बेंगलुरु में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले नींद के नुकसान का अनुपात सबसे ज्यादा है.

नींद में खलल दे रहा बड़ी बीमारियों को जन्म: रात के बढ़ते तापमान की वजह से गर्मी से जुड़ी नींद की कमी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है. नींद पूरी न होने से सोचने-समझने की क्षमता कम होना, मूड खराब होना, प्रोडक्टिविटी में कमी और दिल की बीमारी, डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों जैसे लंबे समय तक चलने वाले रोगों का खतरा बढ़ जाता है. जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जिससे नींद में खलल आम हो गया है और कमजोर आबादी पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

इम्यून सिस्टम बिगाड़ रहा नींद की कमी: खराब नींद का असर मूड, सोचने-समझने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी और दिल व इम्यून सिस्टम की सेहत पर पड़ता है. हालांकि नींद पर कई चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन रात की गर्मी एक अहम पर्यावरणीय खतरा बनती जा रही है. क्योंकि दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है और ज्यादातर लोग शहरी 'हीट आइलैंड' (शहरों में गर्मी वाले इलाके) में जा रहे हैं, जो रात के तापमान को और बढ़ा देते हैं. इसलिए गर्मी के मौसम में थोड़ी सी कमी भी नुकसानदायक हो सकती है.

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नींद की कमी उन जगहों पर भी ज्यादा देखी गई जो पहले से ही गर्म हैं. दक्षिण भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में लोगों की रात के बढ़ते तापमान के कारण हर साल 78 से 91 घंटे की नींद कम हुई, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 8 से 9 घंटे शामिल हैं.

रात के बढ़ते तापमान का बुजुर्गों पर ज्यादा असर: हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया कि रात में तापमान बढ़ने का असर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर अधिक होता है. साथ ही, ज्यादा आय वाले देशों के लोगों की तुलना में कम-मध्यम आय वाले देशों के लोगों पर इसका असर लगभग तीन गुना ज्यादा होता है. गरीब परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और वे लोग जिनके घरों में एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं नहीं है, वे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

कम इनकम वाले परिवारों के लिए रात की गर्मी से राहत पाने के ऑप्शन सीमित होते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बढ़ जाते हैं. स्टडी में यह भी पाया गया कि महिलाओं और पहले से ही गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, गर्मी की वजह से नींद न आने की समस्या और भी बढ़ सकती है.

आखिर कम क्यों हो रही नींद: दरअसल, शरीर सोते समय अपना तापमान कम करता है. लेकिन, रात का तापमान जब ज्यादा रहता है तो शरीर के लिए खुद को ठंडा करना मुश्किल हो जाता है. इससे नींद आने में काफी समय लग जाता है. साथ ही बीच-बीच में नींद खुलती भी है. इसके चलते गहरी नींद का समय कम हो जाता है. लगातार ऐसा होने पर नींद की कुल अवधि भी घट जाती है.

क्लाइमेट चेंज ने 1338 शहर के लोगों की नींद का किया अध्ययन: अमेरिका की क्लाइमेट चेंज नामक संस्था ने नींद की कमी का डेटा सेट करने के लिए दुनिया के 1338 शहर के लोगों का अध्ययन किया. इसमें चीन का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा 272 शहर था. इसके बाद अमेरिका का 253 शहर के साथ नंबर आता है. संस्था ने भारत के 107 शहरों का विश्लेषण किया. जो जलवायु से जुड़ी नींद की कमी के असर का आकलन करने में व्यापक कवरेज को दर्शाता है.

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