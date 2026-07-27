रसकदम मिठाई बनी मुसीबत, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बिहार के सतीश कुमार
रसकदम मिठाई के कारण बिहार के सतीश कुमार को अबूधाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, जानिए क्यों?.
Published : July 27, 2026 at 12:02 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रसकदम मिठाई साथ ले जाना एक युवक के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया. युवक को अबूधाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने की सूचना है. घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है और वे उसकी सुरक्षित रिहाई के लिए लगातार प्रयासरत हैं.
रसकदम मिठाई बनी मुसीबत: जानकारी के अनुसार, पकरीबरावां प्रखंड के धमौल थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्कबन गांव निवासी सुधीर पासवान के पुत्र सतीश कुमार 22 जुलाई को पटना से अहमदाबाद होते हुए अबूधाबी के लिए रवाना हुए थे. विदेश में रहने वाले परिचितों के लिए वह धमौल बाजार से खरीदी गई रसकदम मिठाई अपने साथ ले गए थे.
हिरासत में लिए गए सतीश कुमार : परिजनों के मुताबिक, अबूधाबी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान अधिकारियों ने मिठाई पर लगे पोस्ता दाना को लेकर गहरी आपत्ति जताई. इसके बाद हुई पूछताछ के बाद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया. परिजनों का कहना है कि उन्हें यूएई के सख्त नियमों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी.
भारतीय दूतावास से गुहार: भारत में इसका उपयोग सामान्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है, इसलिए बिना किसी संदेह के मिठाई साथ रख ली गई थी. फिलहाल, पीड़ित परिवार भारतीय दूतावास और संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क कर कानूनी सहायता की मांग कर रहा है. वे लगातार अपने बेटे की सुरक्षित व जल्द रिहाई के लिए हर संभव मदद की गुहार लगा रहे हैं.
क्या है पोस्तो दाना और कानूनी स्थिति?: पोस्तो दाना को मुख्य रूप से खसखस या पॉपी सीड्स भी कहा जाता है. यह मूल रूप से अफीम के पौधे से बनता है. भारत में पोस्तो दाना या खसखस बेचना पूरी तरह वैध है, लेकिन बिना सरकार से लाइसेंस लिए इसकी खेती करना पूरी तरह अवैध है. देश में पोस्तो के लिए अफीम की खेती हेतु सरकार विशेष लाइसेंस जारी करती है.
किसानों के लिए सख्त नियम: अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए नारकोटिक्स विभाग ने बेहद सख्त नियम बना रखे हैं. लाइसेंसधारी किसान इस पौधे से निकलने वाले दूध यानी लेटेक्स को खुले बाजार में नहीं बेच सकता है. सरकारी अधिकारी खुद इस खेती की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं. किसान अपनी पूरी फसल सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही बेच सकता है.
जानिए कैसे बनता है पोस्तो दाना: जब सरकारी लैब अफीम के पौधे से दवाइयों के लिए नशीला लेटेक्स निकाल लेती है, तब उसके बाद सूखे हुए डोडे से निकलने वाला बीज किसानों को सौंप दिया जाता है. इस बचे हुए बीज को बाजार में बेचा जा सकता है. यदि कोई किसान बिना लाइसेंस लिए इसकी अवैध खेती करता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है.
विदेशों में पोस्तो दाना पर पूर्ण प्रतिबंध: यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), सिंगापुर, चाइना आदि देशों में इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है. विदेशी कानूनों का मानना है कि इस दाने में नशीला पदार्थ पाया जाता है. फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि भारत में पोस्ता दाना प्रतिबंधित नहीं है और इसका उपयोग मिठाइयों में सामान्य रूप से किया जाता है. हालांकि, हर देश के खाद्य एवं आयात नियम अलग-अलग होते हैं.
विदेश यात्रा से पहले विशेषज्ञ की सलाह: फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने यात्रियों को विशेष सलाह दी है कि विदेश यात्रा से पहले संबंधित देश के कस्टम और प्रतिबंधित वस्तुओं की पूरी जानकारी अवश्य लें, ताकि इस तरह की परेशानियों से बचा जा सके.
"विदेश यात्रा के दौरान अपने सामान में रखी खाद्य सामग्री की पहले से जांच कर लें. अनजाने में भी कोई ऐसी वस्तु साथ ले जाना, जो दूसरे देश में प्रतिबंधित हो, कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकता है." - अजय कुमार, फूड इंस्पेक्टर
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