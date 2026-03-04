ETV Bharat / bharat

AI समिट हंगामा: तिहाड़ जेल से छूटे उदय भानु चिब, बोले- राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं

IYC चीफ उदय भानु चिब AI समिट प्रोटेस्ट केस में बेल पर रिहा ( ETV Bharat )

जेल से बाहर आने के तुरंत बाद उदय भानू चिब ने कहा कि उनका पहला मैसेज यह था कि पार्टी इंडिया-US ट्रेड डील के खिलाफ मजबूती से खड़ी है. चिब ने कहा, "हम इस एग्रीमेंट को रोकने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. इसके मतलब जानने के बावजूद, प्रधान मंत्री अभी भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे यह पक्का होता है कि वह वेस्ट के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं." साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं.

नई दिल्ली: इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. भानु को पिछले महीने AI इम्पैक्ट समिट में "शर्टलेस प्रोटेस्ट" के लिए गिरफ्तार किया गया था. यह डेवलपमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के सेशंस कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाने के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें चिब की बेल पर रोक लगा दी गई थी.

रविवार को, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने IYC चीफ की उस अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें मजिस्ट्रेट के बेल ऑर्डर पर रोक लगाने के सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. मजिस्ट्रेट ने 28 फरवरी को चिब को ज़मानत दे दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सेशन कोर्ट ने बेल को रद्द कर दिया था. चिब को 24 फरवरी को एक ट्रायल कोर्ट ने चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था.

बता दें कि तिहाड़ जेल के बाहर यूथ कांग्रेस के सदस्य चिब का स्वागत करने के लिए जेल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी. समर्थकों ने "राहुल गांधी तेरे नाम, यह जवानी है कुर्बान" और "PM कॉम्प्रोमाइज़्ड है" जैसे नारे लगाए. उनमें से कई लोग झंडे लहराते और "रोल बैक इंडिया-US ट्रेड डील" लिखे प्लेकार्ड पकड़े हुए दिखे.

बता दें कि उदय भानू चिब को AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस वर्कर्स के "शर्टलेस प्रोटेस्ट" के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. यह समिट भारत में 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुआ था. समिट की जगह पर, IYC वर्कर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी-शर्ट उतारकर और पकड़कर प्रोटेस्ट किया, साथ ही "इंडिया-US ट्रेड डील", "एपस्टीन फाइल्स" और "PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड" जैसे नारे भी लिखे थे.

