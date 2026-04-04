Watch Video: ईरानी पहलवान को भारतीय ने पटका, जानिए किसने जीता 51 लाख का इनाम
मोकामा दंगल प्रतियोगिता में भारतीय पहलवान ने ईरानी पहलवान को दी पटखनी. पहली बार हुए अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता से नदवां गांव में उत्साह, देखें वीडियो.
Published : April 4, 2026 at 10:23 AM IST
पटना: बिहार के बाहुबली जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी और बिहार केसरी के नाम से मशहूर विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर नदवां गांव में भव्य अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया. इस प्रतियोगिता में देश-विदेश के पहलवानों ने अपनी ताकत और दांव-पेंच का लोहा मनवाया. भारतीय पहलवानों ने विदेशी खिलाड़ियों को मात्र मिनटों में चित कर अपना जलवा बिखेरा. पूरे कार्यक्रम के दौरान नदवां गांव में उत्साह का माहौल छाया रहा.
शिवा ने हराया ईरानी हामिद को: प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक मुकाबला महाराष्ट्र के शिवा उर्फ कलुआ पहलवान और ईरान के हामिद के बीच हुआ. दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. अंत में शिवा ने शानदार दांव-पेंच लगाकर ईरानी पहलवान को चित कर दिया. इस मुकाबले को देख दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही.
जोंटी गुर्जर बने कुश्ती के हीरो: दूसरा खास मुकाबला भारत के जोंटी गुर्जर और ईरानी पहलवान इरफान के बीच देखने को मिला. जोंटी की फुर्ती और दांव-पेंच के सामने ईरानी पहलवान ज्यादा देर नहीं टिक पाए. वे चकमा खाकर मिनटों में ही हार गए. जोंटी गुर्जर की इस शानदार जीत ने उन्हें कुश्ती का हीरो बना दिया. विजेता पहलवानों को एक-एक लाख रुपये नगद इनाम और ट्रॉफी प्रदान की गई.
हजारों दर्शक पहुंचे, देर रात तक चले मुकाबले: प्रतियोगिता को देखने के लिए पटना और आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग नदवां गांव पहुंचे. देर रात तक चले इन मुकाबलों में अनंत सिंह खुद पूरे समय मौजूद रहे और व्यवस्थाओं की निगरानी करते दिखे. साथ ही मूंछों पर ताव देते हुए वे खुद ही सुरक्षा और अन्य इंतजामों पर नजर रखते रहे.
भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने बढ़ाया जोश: कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गायक गुंजन सिंह भी मौजूद रहे. उन्होंने भोजपुरी सुरों से खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह बढ़ाया. उनके गीतों से पूरा अखाड़ा गूंज उठा और माहौल और भी रोमांचक हो गया. अनंत सिंह के साथ गुंजन सिंह का यह कॉम्बिनेशन दर्शकों को काफी पसंद आया.
"बहु बढ़िया रहा, मजा आ गया. पहली बार बिहार में इतना बड़ा आयोजन हुआ. ये पहलवानी है लेकिन भारत हमेशा जीतता आया है."- गुंजन सिंह, भोजपुरी गायक
एक सप्ताह की मेहनत से तैयार हुआ अखाड़ा: नदवां गांव में कुश्ती का विशाल अखाड़ा बनाने में पूरे एक सप्ताह का समय लगा. अखाड़े को मजबूत और मुलायम बनाने के लिए नदी की खास लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया. इसमें पहलवानों को चोट न लगे, इसके लिए 200 किलो हल्दी और 30 किलो सरसों का तेल मिलाया गया. लाइटिंग और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि रात तक चलने वाले मुकाबले बिना किसी परेशानी के संपन्न हो सकें.
101 पहलवानों ने दिखाया दमखम, लाखों का खर्च: इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ईरान और जॉर्जिया के अलावा भारत के कोने-कोने से कुल 101 पहलवानों ने हिस्सा लिया. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजकों की ओर से 51 लाख रुपये नगद खर्च किए गए. दोपहर से शुरू हुए मुकाबलों में कई रोमांचक राउंड देखने को मिले. भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन पूरे कार्यक्रम में सबसे बेहतर रहा.
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