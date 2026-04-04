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Watch Video: ईरानी पहलवान को भारतीय ने पटका, जानिए किसने जीता 51 लाख का इनाम

पटना: बिहार के बाहुबली जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी और बिहार केसरी के नाम से मशहूर विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर नदवां गांव में भव्य अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया. इस प्रतियोगिता में देश-विदेश के पहलवानों ने अपनी ताकत और दांव-पेंच का लोहा मनवाया. भारतीय पहलवानों ने विदेशी खिलाड़ियों को मात्र मिनटों में चित कर अपना जलवा बिखेरा. पूरे कार्यक्रम के दौरान नदवां गांव में उत्साह का माहौल छाया रहा.

शिवा ने हराया ईरानी हामिद को: प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक मुकाबला महाराष्ट्र के शिवा उर्फ कलुआ पहलवान और ईरान के हामिद के बीच हुआ. दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. अंत में शिवा ने शानदार दांव-पेंच लगाकर ईरानी पहलवान को चित कर दिया. इस मुकाबले को देख दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही.

भारतीय पहलवान की जीत (ETV Bharat)

जोंटी गुर्जर बने कुश्ती के हीरो: दूसरा खास मुकाबला भारत के जोंटी गुर्जर और ईरानी पहलवान इरफान के बीच देखने को मिला. जोंटी की फुर्ती और दांव-पेंच के सामने ईरानी पहलवान ज्यादा देर नहीं टिक पाए. वे चकमा खाकर मिनटों में ही हार गए. जोंटी गुर्जर की इस शानदार जीत ने उन्हें कुश्ती का हीरो बना दिया. विजेता पहलवानों को एक-एक लाख रुपये नगद इनाम और ट्रॉफी प्रदान की गई.

हजारों दर्शक पहुंचे, देर रात तक चले मुकाबले: प्रतियोगिता को देखने के लिए पटना और आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग नदवां गांव पहुंचे. देर रात तक चले इन मुकाबलों में अनंत सिंह खुद पूरे समय मौजूद रहे और व्यवस्थाओं की निगरानी करते दिखे. साथ ही मूंछों पर ताव देते हुए वे खुद ही सुरक्षा और अन्य इंतजामों पर नजर रखते रहे.