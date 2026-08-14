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सऊदी अरब में फंसे 113 भारतीयों की हो रही वतन वापसी, रंग लाई भोपाल के समाजसेवी की पहल

सऊदीअरब में फंसे भारतीय कामगार धीरे-धीरे लौट रहे वतन,4 लोग और पहुंचे दिल्ली. अभी भी 37 लोगों की होना है वापिसी. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

113 Indians stranded Saudi Arabia
सऊदी अरब में फंसे 113 भारतीयों की हो रही वतन वापसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 4:01 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: किसी के घर में मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, किसी के बच्चे पिता की राह देख रहे थे तो किसी का परिवार हर फोन कॉल पर यही उम्मीद करता था कि शायद अब घर लौटने की खबर मिले. अब 75 से ज्यादा कामगारों की वापसी के बाद बाकी भारतीयों के परिवारों की उम्मीद भी मजबूत हुई है.

सऊदीअरब के अबहा से दिल्ली तक उम्मीद की रोशनी लौट आई है. महीनों से सीमित राशन में गुजारा कर रहे कामगार अब अपने वतन लौट रहे हैं. 75 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है. दिल्ली पहुंचकर कामगारों ने भारत सरकार और मददगारों का आभार जताया है. भोपाल के समाजसेवी आबिद हुसैन ने इन लोगो की वतन वापसी का प्रयास किया था.

रंग लाई भोपाल के समाजसेवी की पहल (ETV Bharat)

113 भारतीय कामगारों की वतन वापसी का सिलसिला जारी

सऊदी अरब के अबहा शहर में लंबे समय से मुश्किल हालात में फंसे 113 भारतीय कामगारों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है. पिछले कई महीनों से घर लौटने की आस लगाए बैठे इन कामगारों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है. अब तक 75 से ज्यादा भारतीय कामगार भारत लौट चुके हैं, जबकि बाकी लोगों की वापसी की प्रक्रिया भी जारी है.

इन कामगारों की आवाज को भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में भोपाल के समाजसेवी आबिद हुसैन लगातार प्रयास करते रहे. आबिद हुसैन ने विदेश मंत्रालय और जाद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की थी.

तीन महीने तक सीमित राशन में गुजारा

कामगारों ने आबिद हुसैन से संपर्क कर अपनी पीड़ा साझा की थी. उनका कहना था कि उन्हें न तो भारत वापस भेजा जा रहा है और न ही भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. कई कामगारों ने बताया कि वे करीब 3 महीने से बेहद सीमित राशन के सहारे दिन काट रहे हैं. कामगारों की इस अपील के बाद आबिद हुसैन ने यह मुद्दा उठाया था.

'इरफान नाम के एक कामगार ने किया सबसे पहले संपर्क'

आबिद हुसैन के मुताबिक, "अबहा में फंसे 161 भारतीय प्रवासियों में से सबसे पहले इरफान नाम के एक कामगार ने उनसे संपर्क किया. इसके बाद 113 कामगारों के समूह में से आर के यादव और त्रिभुवन सिंह चौहान से भी उनकी बातचीत हुई. कामगारों ने अपनी बदहाल स्थिति का वीडियो भी बनाकर भेजा था. वीडियो में उनकी परेशानी और वहां के हालात साफ दिखाई दे रहे थे. इसके बाद आबिद हुसैन ने कामगारों से जुड़ी जानकारी और जरूरी दस्तावेज जमा कर विदेश मंत्रालय और जाद्दा स्थित भारतीय दूतावास को भेजे और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार अपील की."

एक-एक कर लौट रहे हैं वतन

आबिद हुसैन ने बताया, "सरकारी स्तर पर प्रयास शुरू होने के बाद कामगारों की स्वदेश वापसी का सिलसिला पिछले महीने शुरू हुआ था. अलग-अलग बैच में भारतीय कामगार भारत पहुंच रहे हैं. पिछले सप्ताह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वालों में त्रिभुवन सिंह चौहान, कृष्णा कुमार चौहान निवासी बलिया, उत्तर प्रदेश, नरेंद्र कुमार चौधरी निवासी सिवान, बिहार और आफताब आलम निवासी देवरिया, उत्तर प्रदेश शामिल रहे. वहीं 13 अगस्त 2026 को भी 4 भारतीय कामगार राजकिशोर सिंह, लल्लन सिंह और संजय कुमार, सभी बलिया (उत्तर प्रदेश), और राज किशोर यादव, सिवान (बिहार) दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे."

वतन पर कदम रखते ही जताया आभार

कई महीनों की कोशिश के बाद जब इन कामगारों ने अपने वतन (दिल्ली) पर कदम रखा तो उनके चेहरे पर राहत और आंखों में अपनों तक पहुंचने की खुशी साफ दिखाई दी. उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर उन सभी लोगों का आभार जताया, जिन्होंने उनकी वापसी में मदद की.

सऊदीअरब से लौटे राजकिशोर सिंह ने दिल्ली पहुंचते ही वीडियो बनाया. इसमें वे बता रहे हैं कि 4 लोग सऊदीअरब से दिल्ली पहुंच चुके हैं. उन्होंने और उनके साथ पहुंचे कामगारों ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय केंद्र, रियाद और जाद्दा स्थित भारतीय दूतावास के सतीश कुमार सहित संबंधित अधिकारियों, समाजसेवी सैयद आबिद हुसैन, संबंधित कंपनी और एजेंसी के प्रतिनिधियों तथा भारत और सऊदी अरब की सरकार का धन्यवाद किया. कामगारों ने कहा कि सभी की कोशिशों से उनकी सुरक्षित वतन वापसी संभव हो सकी.

अपनों से मिलने की उम्मीद अब भी बाकी

अबहा में फंसे इन भारतीयों की कहानी सिर्फ रोजगार के लिए विदेश गए कामगारों की कहानी नहीं है, बल्कि महीनों तक वहां रहकर घर, परिवार और अपने देश से दूर वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे. अभी भी वहां लगभग 37 कामगार फंसे हैं और भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जल्द ही अपनों से मिल सकें.

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