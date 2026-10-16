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Ind W vs Zim W 1st T20I, भारत ने जिम्बाब्वे को दी करारी मात, 4 विकेट से हराया

रायपुर क्रिकेट स्टेडियम ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच शुक्रवार को पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने चार विकेट से जीत लिया. इस तरह टीम इंडिया ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

जिम्बाब्वे ने दिया 115 रनों का लक्ष्य भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 114 रन का स्कोर बनाया. टीम की ओर से शार्ने मेयर्स ने नाबाद 43 रन, जबकि केलिस ने 42 रन की पारी खेली. इस तरह जिम्बाब्वे ने भारत को कुल 115 रनों का टारगेट दिया.