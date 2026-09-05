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देश की वर्कफोर्स में 40% महिलाएं; शहर वालीं नौकरी में पीछे, गांव की बेटियां मेहनत में सबसे आगे

देश की महिला वर्कफोर्स, दुनिया के औसत से काफी कम: वैश्विक स्तर पर, भारत में FLFPR दुनिया के औसत से काफी कम है. भले ही बीते कुछ सालों में घरेलू स्तर पर इसमें सुधार हुआ हो लेकिन, अंतरराष्ट्रीय मानकों और समान विकास वाले अन्य देशों की तुलना में भारतीय महिला वर्कफोर्स की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर सबसे कम दरों में से एक है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और विश्व बैंक (World Bank) के 2025-2026 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर काम करने योग्य आयु (15 साल से अधिक) की लगभग 48.9% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा हैं. लेकिन, भारत में यह 40% के करीब है. ऐसे में भारत वैश्विक औसत से करीब 9% पीछे है.

यानी लगभग 2.3 करोड़ महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगी हुई हैं. तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करने वालों में महिलाओं की संख्या 50% से अधिक हो चुकी है. आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2026) के अनुमानों के मुताबिक साल 2050 तक देश में महिला श्रम बल भागीदारी को 55% तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

देश की कुल वर्कफोर्स में 20 करोड़ महिलाएं: देश की वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या 2018 में करीब 10 करोड़ थी. यह अब बढ़कर 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है. महिलाओं की ये बढ़ती हिस्सेदारी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से आया है. 2025 में देश की कुल वर्कफोर्स में 10 में से 4 महिला थीं. देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा अब महिलाओं का है.

ग्रामीण क्षेत्रों की वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 38%, तो वहीं शहरी क्षेत्र में करीब 25% है. ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी हैं. कृषि क्षेत्र में काम करने वाली वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 50% है. वहीं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जैसे ज्यादा वेतन और औपचारिक रोजगार वाले क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 25% से भी कम है. ग्रामीण क्षेत्रों में FLFPR ज्यादा होने का कारण कृषि और घरेलू व्यवसायों से जुड़ाव है. वहीं, शहरों में उपयुक्त नौकरियों की कमी, सामाजिक मानदंड और सुरक्षा जैसे कारणों के चलते FLFPR कम है.

दोगुनी हुई महिला वर्कफोर्स: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female labour force participation rate, FLFPR) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2024-25 में 40% हो गई है. यानी, 7 साल में वर्किंग वुमेन का ग्राफ दोगुने के करीब बढ़ोतरी दिखा रहा है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है.

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, 2025 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी (Female Labour Force Participation Rate - FLFPR) 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 40% के करीब हो गई है. यानी, करीब 20 करोड़ महिलाएं देश की एक्टिव लेबरफोर्स का हिस्सा हैं. हालांकि, शहरों के मुकाबले ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा है. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानते हैं इसकी क्या वजह है?

हैदराबाद: Indian Women Workforce: घर के अंदर और दबी-कुचली रहने वाली महिला अब आगे बढ़ रही है. समाज और परिवार में चार दीवारों तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और हर क्षेत्र में उसकी दस्तक हो रही है. यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर महिलाएं अपनी क्षमता साबित कर सकती हैं. आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं.

G-20 देशों में भारत की FLFPR सबसे कम: ऐक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला वर्कफोर्स भागीदारी दर (FLFPR) 20 देशों के समूह जी-20 में सबसे कम है. दरअसल, देश में काम करने वाली महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि या अवैतनिक या कम उत्पादकता वाले कामों में लगा हुआ है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की रिपोर्ट के आर्थिक भागीदारी उप-सूचकांक (Economic Participation Subindex) में भारत दुनिया के सबसे निचले 5 देशों में शामिल है.

खेती और पशुपालन में महिलाएं ज्यादा: वैसे तो ओवरऑल आंकड़ों में ग्रामीण महिला वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि गतिविधियों में लगा है. इसके अलावा डेयरी और पशुपालन में भी महिलाएं ज्यादा हैं. डेटा ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डेयरी और पशुपालन से जुड़े कामों में 10 में से 8 महिलाएं लगी हैं. इसमें दूध उत्पादन, भेड़-बकरी और मुर्गी पालन जैसे काम शामिल हैं.

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पिछले दो दशकों में उच्च बनी हुई है और हाल के वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. क्योंकि, कृषि में पुरुषों की भागीदारी में वृद्धि नहीं हुई है. इसका मुख्य कारण पुरुषों का गैर-कृषि कार्यों की ओर रुख करना है. पुरुषों ने खेती से निकलकर निर्माण, परिवहन, व्यापार और दूसरे गैर-कृषि कामों की ओर रुख किया है. इसी के चलते पशुपालन और खेती में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है.

बीड़ी निर्माण में 91% महिला वर्कफोर्स: बीड़ी बनाने का काम सबसे अधिक महिलाओं द्वारा किया जाता है. परिधान उद्योग के बाद विनिर्माण क्षेत्र में यह महिलाओं को रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है. लगभग 10 में से 9 बीड़ी श्रमिक महिलाएं हैं. इनमें से अधिकांश स्वरोजगार करती हैं और कारखानों के बजाय घर से काम करती हैं.

वर्ष 2000 में, बीड़ी निर्माण में लगे कर्मचारियों में 20% से अधिक पुरुष थे. लेकिन, 2025 तक, यह घटकर मात्र 9% रह गए. दरअसल, बीड़ी निर्माण उद्योग घट रहा है. धूम्रपान की दर में कमी, तंबाकू नियमों में सख्ती और तंबाकू प्रसंस्करण में मशीनीकरण के कारण, बीड़ी निर्माण कम हो रहा है.

ग्रामीण के मुकाबले शहरी महिलाएं वर्कफोर्स में कम क्यों: अभी तक के आंकड़ों में हमने देखा कि शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी अधिक है. इसका प्रमुख कारण शहर में रोजगार की प्रकृति का ग्रामीण क्षेत्रों से काफी अलग होना है. गांव में महिलाएं खेती, डेयरी या पशुपालन के काम से जुड़ जाता हैं. लेकिन, वहीं शहर में किसी महिला का नियमित वेतन वाली नौकरी करना थोड़ा मुश्किल होता है. दरअसल, दोनों में आय, नौकरी की सुरक्षा, काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा के स्तर में बड़ा अंतर होता है.

महिलाओं के रोजगार की बदलती तस्वीर

2018 से 2024 के बीच महिला वर्कफोर्स दोगुने से ज्यादा हुई.

2025 में हर 10 वर्कर में करीब 4 महिला थी.

ग्रामीण वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 38% के करीब.

शहरी वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 25% के करीब.

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% के करीब.

इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के वर्कफोर्स में 25% से कम महिलाएं.

किस राज्य की वर्कफोर्स में महिलाएं ज्यादा, किसमें कम: देश के अलग-अलग राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी में काफी असमानता देखने को मिलती है. जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय जैसे पहाड़ी व आदिवासी राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से हमेशा अधिक रही है. वहीं, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में शहरीकरण के बावजूद महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रहती है.

देश की वर्कफोर्स में कितनी महिलाएं. (Photo Credit; Getty Images)

हाई सैलरीड नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी: सेवा क्षेत्र में वेतनभोगी रोजगार का हिस्सा सबसे अधिक है, जहां आधे से अधिक कर्मचारी वेतनभोगी पदों पर कार्यरत हैं. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वित्तीय और प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत अधिक वेतन वाली गतिविधियों में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से भी कम है. इसके विपरीत, घरेलू काम, सामाजिक कार्य और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है.

ब्रिक्स देशों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी: विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, एक दशक में भारत ने ब्रिक्स (BRICS) देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है. 2015 और 2024 के बीच, भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है. इसके उलट, ब्राज़ील, चीन और रूस में या तो आंकड़े स्थिर हैं या उनमें मामूली गिरावट आई, जबकि दक्षिण अफ्रीका में मामूली वृद्धि दर्ज की गई. यह सकारात्मक उछाल महिलाओं के आर्थिक योगदान में भारत के तेजी से आ रहे बदलाव को दर्शाता है, जो कौशल, ऋण और औपचारिक रोजगार तक पहुंच का विस्तार करने वाली नीतिगत पहलों का परिणाम है.

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