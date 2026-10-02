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एशियन गेम्स 2026ः सलीमा टेटे की कप्तानी में 44 साल बाद भारत की महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड

एशियाई खेलों के हॉकी फाइनल में, भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. चंदन भट्टाचार्य की रीपोर्ट.

ASIAN GAMES 2026
एशियन चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम (हॉकी झारखंड)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 6:45 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 7:04 PM IST

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रांचीः झारखंड की सिमडेगा निवासी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया. भारत ने 44 साल बाद महिला हॉकी का गोल्ड मेडल अपने नाम किया. शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. भारत की ओर से लालरेमसियामी ने निर्णायक गोल किया. इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया.

इस जीत में झारखंड की चार बेटियों का योगदान रहा

भारत की इस ऐतिहासिक जीत में झारखंड की चार खिलाड़ियों की मौजूदगी ने राज्य के हॉकी प्रेमियों की खुशी बढ़ा दी. सिमडेगा की सलीमा टेटे टीम की कप्तान हैं. उनके साथ अनुभवी खिलाड़ी निक्की प्रधान फाइनल के प्लेइंग इलेवन में शामिल रहीं. वहीं ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं. यानी भारतीय महिला हॉकी के एशियन गेम्स अभियान में झारखंड की चार बेटियों का योगदान रहा.

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मैदान में भारतीय महिला हॉकी टीम (हॉकी झारखंड)

बढ़त को आखिर तक कायम रखा

सलीमा टेटे के लिए यह उपलब्धि बेहद खास है. हॉकी के लिए देशभर में पहचान रखने वाले सिमडेगा जिले से निकलकर भारतीय टीम की कप्तानी तक पहुंचीं सलीमा ने अब अपनी कप्तानी में टीम को एशियन गेम्स का स्वर्ण दिलाया है. फाइनल में चीन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में संयम बनाए रखा और 1-0 की बढ़त को आखिर तक कायम रखी.

44 साल बाद एक बार फिर स्वर्ण पदक

भारत ने इससे पहले 1982 के एशियन गेम्स में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था. उस समय भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर गोल्ड हासिल किया था. इसके बाद लंबे अंतराल के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम को एशियन गेम्स में स्वर्ण मिला है. 44 साल के इस इंतजार को खत्म करने वाली टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों की मौजूदगी राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बन गई है.

देश के लिए गौरव करने का वक्त हैः हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद

हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने भारतीय टीम की जीत पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि अब देश के लिए गौरव करने का वक्त है. झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 साल बाद देश की झोली में गोल्ड दिलाने में योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि सलीमा टेटे की कप्तानी और टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों की मौजूदगी राज्य के लिए गर्व की बात है.

बच्चियों ने इतिहास रचा हैः हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने भी भारतीय महिला टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इन बच्चियों ने इतिहास रचा है. लगातार हॉकी को लेकर झारखंड और पूरे देश में खिलाड़ियों को तैयार करने का माहौल बन रहा है और आज खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से इसे साबित किया है.

सलीमा टेटे की कप्तानी ने इस क्षण को यादगार बना दिया

फाइनल की आखिरी सीटी के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जीत का जश्न मनाया. 44 साल बाद मिले इस स्वर्ण के साथ भारतीय महिला हॉकी ने एशियन गेम्स में एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. वहीं सलीमा टेटे की कप्तानी और झारखंड की चार खिलाड़ियों की मौजूदगी ने इस ऐतिहासिक जीत को राज्य की हॉकी के लिए भी यादगार बना दिया.

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Last Updated : October 2, 2026 at 7:04 PM IST

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