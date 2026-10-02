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एशियन गेम्स 2026ः सलीमा टेटे की कप्तानी में 44 साल बाद भारत की महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड

एशियन चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम ( हॉकी झारखंड )

रांचीः झारखंड की सिमडेगा निवासी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया. भारत ने 44 साल बाद महिला हॉकी का गोल्ड मेडल अपने नाम किया. शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. भारत की ओर से लालरेमसियामी ने निर्णायक गोल किया. इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया.