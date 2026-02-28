ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : मेलघाट टाइगर रिजर्व में भेड़िये और जंगली कुत्ते एक साथ दिखे, शोध का विषय बना

मेलघाट टाइगर रिजर्व में भेड़िये और जंगली कुत्ते एक साथ दिखे ( ETV Bharat )

अमरावती (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक दुर्लभ घटना देखने ने वन्यजीव शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया. यहां पर भारतीय धूसर भेड़िया और एशियाई जंगली कुत्ता की दो अलग-अलग प्रजातियों को शांतिपूर्वक एकसाथ घूमते हुए देखा गया. दिलचस्प बात यह है कि पता चला कि भेड़ियों के इस समूह का नेतृत्व एक वयस्क मादा भेड़िया कर रही थी. यह दृश्य अमरावती के वन्यजीव शोधकर्ता और मानद वन्यजीव संरक्षक डॉ. सावन देशमुख ने मेलघाट के बफर जोन में देखा. यह समूह लगभग 40 मिनट तक बिना किसी आक्रामकता के एक साथ घूमता रहा. परंपरा तोड़ने वाला व्यवहार - वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि भेड़िये और जंगली कुत्ते दोनों ही 'कैनीड' परिवार की प्रजातियां हैं, लेकिन उनके आवास और सामाजिक संरचनाएं भिन्न हैं. प्रोफेसर डॉ. सावन देशमुख ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि भारतीय धूसर भेड़िया खुले जंगलों, घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि जंगली कुत्ते घने पर्णपाती और सदाबहार जंगलों में पाए जाते हैं. ये प्रजातियां आमतौर पर एक-दूसरे से दूर रहती हैं. मेलघाट में इस तरह की अंतर-प्रजाति मित्रता पहली बार देखी गई है. भेड़िया और जंगली कुत्ता साथ में घूमते हुए (ETV Bharat)