Explainer: इस बार के वेडिंग सीजन में कारोबारियों की चांदी, दिल्ली के बाजार को मिलेगी बड़ी उछाल, पढ़िए क्या है खास

भारत का आगामी शादी सीज़न (1 नवंबर से 14 दिसंबर 2025) देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई और विशाल ऊर्जा बनकर उभरेगा. (ETV Bharat)

दिल्ली का प्रमुख योगदान क्या रहेगा ? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगी. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लगभग 4.8 लाख शादियां होने की उम्मीद है. अकेले दिल्ली में ही लगभग 1.8 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है. अन्य प्रमुख शहरों जैसे मुंबई में 1.2 लाख करोड़ का व्यापार होने की संभावना है.

यह पिछले वर्ष के समान सीज़न में हुए लगभग 5.90 लाख करोड़ के कारोबार से करीब 10% अधिक है, जो प्रति शादी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है. इस सीज़न में 1 करोड़ से अधिक लोगों को अस्थायी और अंशकालिक रोजगार मिलने का अनुमान है. अनुमान यह भी है कि इस व्यापार से सरकार को 75,000 करोड़ का टैक्स राजस्व (जीएसटी सहित) प्राप्त होगा.

मुख्य आर्थिक अनुमान और प्रभाव क्या पड़ेगा ? कैट की रिपोर्ट ने इस 45 दिवसीय शादी सीजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी किए हैं, जो भारतीय बाज़ार की जबरदस्त क्षमता को दर्शाते हैं. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार, इस सीजन देशभर में अनुमानित 46 लाख शादियां होंगी. इन शादियों से लगभग 6.50 लाख करोड़ का व्यापार होने की संभावना है.

यह अनुमानित रिपोर्ट किसने जारी की ? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CRTDS) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत का आगामी शादी सीजन (1 नवंबर से 14 दिसंबर 2025) देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई और विशाल ऊर्जा बनकर उभरेगा. यह सीजन न केवल सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है, बल्कि देश के घरेलू व्यापार, रोजगार और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा आर्थिक इंजन भी है.

कैट के अनुसार, इस सीजन खास बात यह है कि इस बार खरीदारी में 'वोकल फॉर लोकल' का दबदबा है, जिससे छोटे व्यापारियों, कारीगरों और MSMEs को बड़ा लाभ मिल रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में, और खासकर दिल्ली में, शादी सीजन की रौनक शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही बाजारों में उत्साह और तेजी का माहौल है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार, इस सीजन में 46 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.5 लाख करोड़ का विशाल व्यापारिक बूस्ट मिलेगा. सिर्फ दिल्ली में 4.8 लाख शादियां करीब 1.8 लाख करोड़ का कारोबार करेंगी.

नई दिल्ली/आशुतोष झा: इस बार का वेडिंग सीजन कारोबार को बूस्ट करेगा. यह कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CRTDS) का अनुमान है. इस एक्सप्लेनर में जानते हैं कैसे यह सीजन रोजगार सृजन और स्वदेशी उत्पादों की मांग का नया अध्याय लिख रहा है.

रिपोर्ट में 'वोकल फॉर लोकल' का दबदबा होने का जिक्र क्यों ?

कैट की रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी सीजन का सबसे बड़ा और सकारात्मक पहलू 'वोकल फॉर लोकल' अभियान का मजबूत होना है. कैट की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारतीय उपभोक्ता अब विदेशी और चीनी सामानों के बजाय भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. भारतीय सामानों की हिस्सेदारी अब 70% से अधिक शादी-संबंधी खरीदारी 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की हो रही है. इसमें परिधान, आभूषण, सजावट सामग्री, बर्तन, कैटरिंग आइटम और उपहार शामिल हैं.

लाभान्वित क्षेत्र को लेकर जिक्र किया गया है कि स्थानीय कारीगर, जौहरी (ज्वैलर्स), वस्त्र और हथकरघा (हैंडीक्राफ्ट) उद्योग, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) इस रुझान से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं. भारतीय कला और कारीगरी की बढ़ती मांग ने ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में खपत को तेजी कर दी है.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने क्या कहा, जानिए (ETV Bharat)

रोजगार और आर्थिक विस्तार को लेकर ये कहा गया ?

शादी उद्योग का प्रभाव केवल वस्तुओं की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने की बात कही गई है. जैसे सेवा प्रदाता डेकोरेटर, कैटरर, फ़ोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ट्रांसपोर्टर, इवेंट प्लानर, म्यूजिकल ग्रुप और हॉस्पिटैलिटी (होटल-रेस्तरां) कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं. वस्त्रों के छोटे निर्माता, कारीगर, स्थानीय फूल विक्रेता, लाइटिंग और साउंड प्रोवाइडर, तथा पैकेजिंग उद्योग भी इस सीजन से बड़ी मांग देखते हैं. इस मांग का सीधा असर छोटे और मध्यम सेवा प्रदाताओं पर पड़ता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है.

विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अनुमानित शादी का खर्च (ETV Bharat)

डेस्टिनेशन वेडिंग और डिजिटल ट्रेंड के बारे में क्या जिक्र किया गया है ?

इस रिपोर्ट में विदेशी स्थलों के बजाय भारतीय परिवार अब देश के भीतर ही डेस्टिनेशन वेडिंग्स (जैसे राजस्थान में महल या गोवा में बीच वेडिंग) को प्राथमिकता दे रहे हैं. यह रुझान स्थानीय पर्यटन, होटल उद्योग और राज्यों की अर्थव्यवस्था को बल दे रहा है. डिजिटल निमंत्रण, सोशल मीडिया कवरेज, और एआई-आधारित वेडिंग प्लानिंग टूल्स में भी लगभग 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आधुनिकता के साथ पारंपरिक आयोजन का मिश्रण है.

राजस्थान और गुजरात में लक्ज़री डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश और पंजाब में पारंपरिक सजावट और कैटरिंग पर भारी खर्च देखा जा रहा है. महाराष्ट्र व कर्नाटक में इवेंट मैनेजमेंट और बैंक्वेट सेवाओं की मांग बढ़ी है. दक्षिणी राज्यों में हेरिटेज और मंदिर शादियों के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है.

कैट के अनुसार, इस सीजन में 46 लाख शादियां होने का अनुमान है (ETV Bharat)

कैट के अनुसार, भारत की शादी व्यवस्था घरेलू व्यापार का एक मजबूत स्तंभ बनी हुई है, जो परंपरा, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का संगम है. 6.5 लाख करोड़ का यह बंपर कारोबार भारत की आर्थिक शक्ति और मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाता है. यह सीजन एक बार फिर सिद्ध करता है कि भारतीय शादी केवल एक सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक विशाल आर्थिक इंजन है. यह छोटे व्यापारियों, कारीगरों और सेवा प्रदाताओं के लिए आय का एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 'एक भारत, समृद्ध भारत' की भावना को साकार करता है.

"भारतीय उत्पाद अब हर उत्सव की धड़कन बन चुके हैं. भारतीय शादी केवल सांस्कृतिक पर्व नहीं बल्कि व्यापार, रोजगार और उद्यमिता को आगे बढ़ाने वाला एक विशाल आर्थिक इंजन है. जब लाखों जोड़े सात फेरे लेते हैं, तो वे भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आत्मनिर्भरता के सूत्रों को भी एक साथ जोड़ते हैं." - प्रवीन खंडेलवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, कैट

खर्च के प्रमुख क्षेत्र (सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन)

शादी का खर्च विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्रों में फैला हुआ है. कैट के अनुमानों के अनुसार, 6.5 लाख करोड़ के कुल खर्च में प्रमुख क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत इस प्रकार अनुमानित किया गया है, आभूषण पर 15%, वस्त्र और साड़ियों पर 10%, कैटरिंग सेवाओं पर 10%, इवेंट मैनेजमेंट पर 10%, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स उपकरण पर 5%, अन्य सेवाएं (डेकोरेशन, फ़ोटोग्राफी, यात्रा) पर करीब 20%. इसके आलावा किराना, मिठाई, गिफ्ट आइटम पर 15 प्रतिशत.

(नोट: यह तालिका विभिन्न ख़र्च मदों के वितरण को दर्शाती है, इनमें अन्य कुछ मदों में होने वाला खर्च शामिल नहीं है.)

कैट अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

कुल शादियां: 46 लाख

अनुमानित व्यापार: 6.50 लाख करोड़

दिल्ली में शादियां: 4.8 लाख

दिल्ली का योगदान: 1.8 लाख करोड़

तुलनात्मक रूप से 2024 में 48 लाख शादियों से 5.90 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था. वर्ष 2023 में 38 लाख शादियों से 4.74 लाख करोड़ और 2022 में 32 लाख शादियों से 3.75 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था.

