ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सैनिक जमीनी हमले के लिए तैयार थे, सेना प्रमुख का खुलासा

13 जनवरी को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस-2026 को संबोधित किया ( ANI )

नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा. जनरल द्विवेदी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को जुटा लिया था और जमीनी हमले के लिए तैयार थी. ऑपरेशन सिंदूर के अलग-अलग पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि इससे रणनीतिक सोच को फिर से बनाने में मदद मिली, क्योंकि भारतीय सेना ने आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए कुशलता के साथ हमले किए और पाकिस्तान की "लंबे समय से चली आ रही परमाणु बयानबाजी" की हवा निकाल दी. उन्होंने कहा, "जैसा कि आप जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और भविष्य में किसी भी गलत हरकत का डटकर जवाब दिया जाएगा." जनरल द्विवेदी ने कहा कि यह ऑपरेशन सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का सटीक और मजबूत जवाब था, जो तैयारी, सटीकता और रणनीतिक स्पष्टता दिखाता है. उन्होंने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर हालात स्थिर हैं, लेकिन इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. आर्मी चीफ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात संवेदनशील हैं लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में हैं. उन्होंने कहा, "उत्तरी मोर्चे पर हालात स्थिर हैं, लेकिन लगातार नजर रखने की जरूरत है. नए सिरे से संपर्क और भरोसा बनाने के उपायों से हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं." सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, "इसके साथ ही, क्षमता विकास (Capability Development) और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण से आगे बढ़ा रहा है." सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) के बीच परमाणु युद्ध के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु पर बयानबाजी सेना के बजाय पाकिस्तान में राजनीतिक लोगों या स्थानीय लोगों ने की थी.