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भारत-चीन व्यापार पर मौसम की मार, भारतीय व्यापारियों की बढ़ी टेंशन, तकलाकोट में हुई जोरदार बर्फबारी

उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से 6 साल बाद शुरू हुए भारत-चीन के व्यापार पर शनिवार को अचानक से मौसम की मार पड़ी है.

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भारत-चीन व्यापार पर मौसम की मार (व्यापारी महेश सिंह)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2026 at 4:08 PM IST

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पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारत-चीन सीमा व्यापार पर अब मौसम का कहर बरपना शुरू हो गया है. चीन की तकलाकोट (लगभग 13000 फीट की ऊंचाई) मंडी में करीब डेढ़ फीट बर्फ जम गई है. शनिवार सुबह तक भारतीय व्यापारियों की मंडी के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आई. बर्फबारी के बाद तकलाकोट में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.

मौसम ने बिगड़ा व्यापारियों का खेल: सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुई इस भारी बर्फबारी ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि इस बार व्यापार शुरू होने में पहले ही काफी देरी हो चुकी है. लिपुलेख दर्रे से होने वाला भारत-चीन सीमा व्यापार सामान्य तौर पर जून से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक चलता है, लेकिन कोरोना काल के बाद करीब छह साल तक व्यापार बंद रहने के बाद इस वर्ष इसकी शुरुआत काफी देर से हुई.

अगस्त में चीन गया था पहला दल: भारत का पहला दल अगस्त में चीन के तकलाकोट पहुंचा था. इसके बाद अलग-अलग दलों में व्यापारी और उनके सहायक चीन की मंडी पहुंचे. 22 सितंबर तक तीसरे दल के छह व्यापारी और चार सहायक कुल 23.63 लाख रुपये का सामान लेकर तकलाकोट रवाना हुए थे. इससे पहले गए नौ व्यापारी चीन से सामान लेकर भारत लौट भी चुके हैं.

68 व्यापारियों ने ट्रेड पास बनाए: इस वर्ष भारत-चीन व्यापार के लिए 68 व्यापारियों ने ट्रेड पास बनाए हैं. पहले दल में 20 और दूसरे दल में 17 व्यापारी तकलाकोट गए, जबकि तीसरे दल के 10 सदस्यों के पहुंचने के बाद चीन जाने वाले व्यापारियों और सहायकों की संख्या 47 तक पहुंच गई थी.

वहीं चीन से लौटे व्यापारियों ने तकलाकोट मंडी में कारोबार अच्छा होने की जानकारी दी है. हालांकि उनका कहना था कि अनुमति मिलने में देरी के कारण व्यापार को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी. वहीं शनिवार को अचानक बदले मौसम ने व्यापारियों की टेंशन बढ़ा दी है.

सभी व्यापारी अभी चीन नहीं पहुंचे: तकलाकोट में मौजूद भारतीय व्यापारियों के सामने अब कड़ाके की ठंड और लगातार मौसम खराब होने की चुनौती है. आवेदन करने वाले सभी व्यापारी अभी तकलाकोट नहीं पहुंच पाए हैं. तकलाकोट गए व्यापारी और सहायक भी इस मौसम के बीच कारोबार कर रहे हैं.

तकलाकोट से बर्फबारी का वीडियो जारी करने वाले व्यापारी महेश सिंह के अनुसार वहां पर इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. व्यापारियों के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कारोबार शुरू होने में पहले ही काफी समय निकल चुका है. छह साल के अंतराल के बाद शुरू हुए व्यापार से सीमांत के कारोबारियों को उम्मीदें थीं, लेकिन चीन की ओर से अनुमति मिलने में देरी के कारण शुरुआती चरण प्रभावित रहा.

सीमांत इलाकों में भी बदला मौसम: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी व धारचूला से लेकर चीन सीमा तक मौसम तेजी से बदल गया है. शनिवार को मुनस्यारी के मल्ला जोहार और धारचूला की व्यास घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. धारचूला के नाभीढांग, गुंजी, कुटी और आसपास के 10 हजार फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी हुई. वहीं, 12,303 फीट ऊंचे कुटी क्षेत्र और आदि कैलाश की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई. अब व्यापार के अंतिम दौर से पहले ही तकलाकोट और लिपुलेख क्षेत्र में भारी बर्फबारी शुरू होने से कारोबार की अवधि और आवाजाही दोनों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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