बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी रवैया उजागर, बॉर्डर पर सड़ रहा हजारों टन प्याज

बांग्लादेश के सोना मस्जिद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप ने 16 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन में कहा गया था कि उस देश के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ने कुछ दिन पहले भारतीय प्याज के इम्पोर्ट परमिट (IP) को कंट्रोल करने का काम शुरू किया है. पहले चरण में कुछ आयातकों को 50 टन भारतीय प्याज इम्पोर्ट करने का IP दिया गया था. बाद में आयातकों की मांग पर बांग्लादेश सरकार ने कुछ और को 30 टन प्याज इम्पोर्ट करने का IP दिया. फिर अचानक यूनुस सरकार ने भारतीय प्याज का आयात पूरी तरह से रोक दिया. बांग्लादेश सरकार ने कहा कि यह कदम घरेलू प्याज किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया.

उनका कहना है कि बांग्लादेशी व्यापारियों से ऑर्डर मिलने के बाद भारतीय एक्सपोर्टर बड़ी मात्रा में प्याज बॉर्डर पर लाए थे. लेकिन, अचानक उस देश की सरकार ने भारतीय प्याज के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, और अब प्याज पोर्ट में सड़ रहे हैं. यह तस्वीर सिर्फ एक या दो जगहों की नहीं है. वह तस्वीर मालदा के महदीपुर से लेकर दक्षिण दिनाजपुर के हिली बॉर्डर तक देखने को मिली.

हालांकि, अगर ये प्याज बांग्लादेश पहुंच जाते, तो वहां के आम लोग इसे मौजूदा कीमत से आधे दाम पर खरीद सकते थे. सिर्फ बांग्लादेशी नागरिक ही नहीं, यूनुस सरकार के इस फैसले की वजह से भारतीय व्यापारियों को भी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

मालदा (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कई फैसलों में उनका भारत विरोधी रवैया सामने आया है. एक बार फिर यह बात साबित हो गई है. बांग्लादेश में जहां लोग 100 टका (बांग्लादेशी मुद्रा) प्रति किलो के भाव पर प्याज खरीद रहे हैं, वहीं यूनुस सरकार ने भारत से प्याज के आयात पर बैन लगा दिया है.

आमतौर पर साल के इस समय में महदीपुर और हिली बॉर्डर से हर दिन 30-35 लॉरी प्याज बांग्लादेश भेजा जाता है. इस समय बांग्लादेश में प्याज की डिमांड अच्छी होती है और दाम भी अच्छे मिलते हैं. इसलिए, भारतीय निर्यातकों ने महाराष्ट्र से प्याज खरीदकर समय रहते स्टॉक करना शुरू कर दिया. लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस साल बांग्लादेश में भी प्याज की अच्छी पैदावार हुई है, इसीलिए मुहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत से मुंह मोड़ लिया है.

सीमा पर वेयरहाउस में सड़ रहे प्याज

महदीपुर के प्याज एक्सपोर्टर सुधीर मंडल कहते हैं, "इस महीने की शुरुआत में, उस देश के आयातकों ने हमें बताया था कि वे प्याज इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. उनका मैसेज मिलने पर हम नासिक से प्याज लाए थे. लेकिन, अचानक यूनुस सरकार ने प्याज के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया. हमें पोर्ट के पास बने वेयरहाउस में प्याज स्टोर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लेकिन, अब वे प्याज सड़ने लगे हैं. हमें जो दाम मिल रहा है, उसी पर प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. मैं खुद चार लॉरी प्याज लाया था. इनमें से कुछ प्याज तो सिर्फ छह टका प्रति किलो बिके. बांग्लादेश सरकार के इस अड़ियल फैसले से हमें बहुत नुकसान हुआ है. हालांकि, बांग्लादेश के लोग अब अपने देश के मार्केट से 100 टका प्रति किलो प्याज खरीद रहे हैं."

इंपोर्ट परमिट का इंतजार

बांग्लादेश में प्याज आयात करने वाले नूरुद्दीन बिस्वास ने कहा, "हम भारतीय प्याज मंगाने के लिए तैयार हैं. लेकिन, सरकार के फैसले की वजह से हम प्याज इंपोर्ट नहीं कर सकते. हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते. अगर सरकार हमें प्याज इंपोर्ट करने का परमिट देती है, तो हम भारतीय प्याज आयात करेंगे."

इस बारे में पश्चिम बंगाल एक्सपोर्टर्स कमिटी के राज्य सचिव उज्ज्वल साहा ने कहा, "जब बांग्लादेश ने प्याज आयात करने का ऐलान किया, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स ने नासिक से प्याज खरीदा. अचानक, बांग्लादेश सरकार ने अपने किसानों के फायदे के नाम पर भारतीय प्याज के लिए इंपोर्ट परमिट देना बंद कर दिया. इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत दिक्कतें हो रही हैं. महदीपुर लैंड पोर्ट से सटे वेयरहाउस में रखे प्याज सड़ रहे हैं और खराब हो रहे हैं. संगठन की तरफ से, हमने इस मामले में ढाका में इंडिया-बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स को पहले ही पत्र लिखकर शिकायत दे दी है. हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार हालात पर गौर करने के बाद भारतीय बॉर्डर पर रखे प्याज का IP देगी."

