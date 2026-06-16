ETV Bharat / bharat

हरियाणा में नौकरी, झारखंड में संघर्ष- भारतीय थ्रोबॉल कप्तानों ने खोली खेल व्यवस्था की पोल!

भारतीय महिला थ्रोबॉल टीम की कप्तान अरुणा यादव और पुरुष टीम के कप्तान सोनू ने खिलाड़ियों की अनदेखी पर उठाए सवाल. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Indian throwball captains
भारतीय महिला और पुरुष थ्रोबॉल टीम के कप्तान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 2:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज भी रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की तरह थ्रोबॉल में भी झारखंड ने पिछले कई वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है. राज्य के खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अपेक्षित सम्मान, आर्थिक सहयोग और रोजगार नहीं मिल पाया. इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत ने भारतीय महिला थ्रोबॉल टीम की कप्तान अरुणा यादव और भारतीय पुरुष थ्रोबॉल टीम के कप्तान सोनू कुमार से विशेष बातचीत की. बातचीत के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने झारखंड और हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना तथा कर्नाटक जैसे राज्यों की खेल नीतियों की तुलना करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखीं.

खिलाड़ी लगातार जीत रहे मेडल

अरुणा यादव ने बताया कि झारखंड के थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने पिछले करीब आठ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं. कई खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आज भी रोजगार के अभाव में छोटे-मोटे कार्य करने को मजबूर हैं. कुछ खिलाड़ी कैब (प्राइवेट कार) चलाकर जीवनयापन कर रहे हैं तो कुछ फुटपाथ पर होटल और खाने-पीने की छोटी दुकानें संचालित कर रहे हैं.

भारतीय महिला और पुरुष थ्रोबॉल टीम के कप्तान से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

चंदा इकट्ठा कर, ऋण लेकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाते हैं

अरुणा यादव के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कई बार खिलाड़ियों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है. कई खिलाड़ी ऋण लेकर विदेश प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाते हैं. उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता के लिए खेल विभाग और खेल निदेशालय में बार-बार आवेदन देने के बावजूद खिलाड़ियों को अपेक्षित मदद नहीं मिलती. कई मामलों में फाइलें आगे नहीं बढ़ पातीं और आवेदन लौटाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि थ्रोबॉल खिलाड़ियों को न तो पर्याप्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और न ही किसी प्रकार का मजबूत बैकअप सपोर्ट उपलब्ध है.

हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था

वहीं, भारतीय पुरुष थ्रोबॉल टीम के कप्तान सोनू ने बताया कि हरियाणा समेत कई राज्यों में खिलाड़ियों के लिए बेहतर और व्यवस्थित खेल नीति लागू है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डी ग्रुप की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सी ग्रुप की नौकरियों में विशेष प्रावधान हैं. इसके अलावा खिलाड़ियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है.

overlooking of players in Jharkhand
प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (ETV Bharat)

सोनू ने बताया कि हरियाणा सरकार की नर्सरी योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रतिमाह लगभग तीन हजार रुपये और राष्ट्रीय स्तर के कोचों को नौ हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है.

सुविधाओं के लिए संघर्ष

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, पोषण और विकास पर सरकार हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करती है. समय-समय पर खिलाड़ियों से आवेदन भी मांगे जाते हैं ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके. बातचीत के दौरान दोनों कप्तानों ने यह भी कहा कि हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में खिलाड़ियों को रोजगार, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और खेल उपलब्धियों के अनुरूप प्रोत्साहन दिया जाता है. इसके मुकाबले झारखंड में थ्रोबॉल खिलाड़ियों को अभी भी अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

overlooking of players in Jharkhand
प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (ETV Bharat)

खेल व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मानना है कि केवल सम्मान समारोह आयोजित कर देने से खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता. उन्हें रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर खेल ढांचा भी मिलना चाहिए. थ्रोबॉल खिलाड़ियों की यह पीड़ा अब राज्य की खेल व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर झारखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनका हक और सम्मान कब मिलेगा.

ये भी पढ़ें:

झारखंड में दिखेगा दक्षिण एशिया थ्रोबॉल चैंपियनशिप का दमखम, 5 देशों के 150 खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर

रांची में 17 जून से शुरू होगी 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप, 1000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम

TAGGED:

खिलाड़ियों को नाकरी
थ्रोबॉल टीम की कप्तान अरुणा यादव
पुरुष थ्रोबॉल के कप्तान सोनू
OVERLOOKING OF PLAYERS IN JHARKHAND
INDIAN THROWBALL CAPTAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.