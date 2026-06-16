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हरियाणा में नौकरी, झारखंड में संघर्ष- भारतीय थ्रोबॉल कप्तानों ने खोली खेल व्यवस्था की पोल!

रांची: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज भी रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की तरह थ्रोबॉल में भी झारखंड ने पिछले कई वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है. राज्य के खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अपेक्षित सम्मान, आर्थिक सहयोग और रोजगार नहीं मिल पाया. इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत ने भारतीय महिला थ्रोबॉल टीम की कप्तान अरुणा यादव और भारतीय पुरुष थ्रोबॉल टीम के कप्तान सोनू कुमार से विशेष बातचीत की. बातचीत के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने झारखंड और हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना तथा कर्नाटक जैसे राज्यों की खेल नीतियों की तुलना करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखीं.

खिलाड़ी लगातार जीत रहे मेडल

अरुणा यादव ने बताया कि झारखंड के थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने पिछले करीब आठ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं. कई खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आज भी रोजगार के अभाव में छोटे-मोटे कार्य करने को मजबूर हैं. कुछ खिलाड़ी कैब (प्राइवेट कार) चलाकर जीवनयापन कर रहे हैं तो कुछ फुटपाथ पर होटल और खाने-पीने की छोटी दुकानें संचालित कर रहे हैं.

भारतीय महिला और पुरुष थ्रोबॉल टीम के कप्तान से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

चंदा इकट्ठा कर, ऋण लेकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाते हैं

अरुणा यादव के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कई बार खिलाड़ियों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है. कई खिलाड़ी ऋण लेकर विदेश प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाते हैं. उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता के लिए खेल विभाग और खेल निदेशालय में बार-बार आवेदन देने के बावजूद खिलाड़ियों को अपेक्षित मदद नहीं मिलती. कई मामलों में फाइलें आगे नहीं बढ़ पातीं और आवेदन लौटाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि थ्रोबॉल खिलाड़ियों को न तो पर्याप्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और न ही किसी प्रकार का मजबूत बैकअप सपोर्ट उपलब्ध है.

हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था

वहीं, भारतीय पुरुष थ्रोबॉल टीम के कप्तान सोनू ने बताया कि हरियाणा समेत कई राज्यों में खिलाड़ियों के लिए बेहतर और व्यवस्थित खेल नीति लागू है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डी ग्रुप की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सी ग्रुप की नौकरियों में विशेष प्रावधान हैं. इसके अलावा खिलाड़ियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है.