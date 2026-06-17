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भारतीय टीम थ्रोबॉल चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की, भारत और बांग्लादेश टीमों ने ईटीवी भारत से की विशेष बातचीत

मैच के दौरान भारतीय टीम के कोच लगातार खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे और जरूरी दिशा-निर्देश देते रहे. कोच की रणनीति और खिलाड़ियों के अनुशासित प्रदर्शन का असर मैदान पर साफ दिखाई दिया. टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी भूमिका बखूबी निभाई और अंत तक संघर्ष करते हुए भारत को जीत दिलाई.

मुकाबला बेहद कांटे का रहा और दोनों टीमों के बीच हर अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला. बांग्लादेश की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया. लेकिन निर्णायक क्षणों में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और संयम का परिचय देते हुए मैच अपने नाम कर लिया. पूरे मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के बीच बेहतर समंवय देखने को मिला. जिसने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

रांची: राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अभियान की विजयी शुरुआत की. झारखंड की बेटी और भारतीय महिला टीम की कप्तान अरुणा यादव की अगुवाई में भारत ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 2-1 सेट से हराया.

कप्तान अरुणा यादव ने भी टीम का नेतृत्व प्रभावशाली ढंग से किया. उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और पूरे मैच में टीम को एकजुट बनाए रखा. मुकाबले के बाद ईटीवी भारत ने भारतीय टीम की कप्तान अरुणा यादव, कोच और अन्य खिलाड़ियों से विशेष बातचीत की. खिलाड़ियों ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ होना टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है. कप्तान अरुणा यादव ने कहा कि टीम ने लंबे समय से इस प्रतियोगिता की तैयारी की थी और सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर उसी मेहनत को प्रदर्शन में बदला.

खेल में प्रदर्शन करते भारतीय टीम (ईटीवी भारत)

टीम का फोकस अगले मुकाबले पर

वहीं टीम के कोच ने कहा कि अभी टूर्नामेंट लंबा है और खिलाड़ियों को इसी लय को बनाए रखना होगा. उन्होंने बताया कि टीम का फोकस अब अगले मुकाबलों पर है और जीत के बावजूद सुधार की संभावनाओं पर लगातार काम किया जाएगा. पहले मैच में मिली जीत के बाद भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों में उत्साह साफ नजर आया. खिलाड़ी अब अगले मुकाबलों की तैयारी में जुट गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इसी प्रदर्शन के दम पर भारत चैंपियनशिप में मजबूत दावेदारी पेश करेगी.

मजबूत टीमों में से एक भारतीय टीम: बांग्लादेश कप्तान

वहीं ईटीवी भारत की टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही बांग्लादेश महिला टीम के खिलाड़ियों और कप्तान से भी विशेष बातचीत की. बांग्लादेश की कप्तान ने कहा कि भारतीय टीम दक्षिण एशिया की मजबूत टीमों में से एक है. लेकिन उनकी टीम ने भी मुकाबले में शानदार संघर्ष किया और भारत को कड़ी चुनौती दी. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, हालांकि निर्णायक क्षणों में भारत को बढ़त मिल गई.

बांग्लादेश टीम (ईटीवी भारत)

बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने बताया कि अब उनका पूरा ध्यान आगामी मुकाबलों पर है. नेपाल, भूटान और श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए टीम ने रणनीति तैयार कर ली है और बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार अभ्यास किया जा रहा है. गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. जिसमें बांग्लादेश की टीम ने अंत तक कांटे की टक्कर देकर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी.

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