'भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास तमिलनाडु से लिखा जाना चाहिए': सीएम स्टालिन ने क्यों कही ये बात?

तमिलनाडु की 60 जगहों पर छात्रों द्वारा फील्ड स्टडी के दौरान खोजी गई कलाकृतियों को एक म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है.

Tamil Nadu History
तमिलनाडु में खुदाई में मिले अवशेष के बारे में जानकारी देते विभाग के प्रमुख. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 5:44 PM IST

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): क्या 5,300 साल से भी पहले के हमारे पूर्वज लोहे का इस्तेमाल करते थे? क्या चोलों से भी पहले पांड्यों ने ही शुरू कर दी थी चुनाव कराने की प्रक्रिया? ये वो बड़े सवाल हैं, जिनके जवाब तिरुनेलवेली के मनोन्मनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के युवा छात्र ढूंढ रहे हैं. मात्र ढाई साल पहले शुरू हुए इस विभाग के 40 छात्रों और प्रोफेसरों की एक टीम ने राज्य भर के 60 स्थानों पर फील्डवर्क करके कई चौंकाने वाला सबूत पेश किया है.

पुरातत्व विभाग (Department of Archaeology) अतीत की मानव सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन शैली को खंभों (artifacts), शिलालेखों और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली इमारतों की खुदाई के माध्यम से खोजने, संरक्षित करने और दस्तावेज बनाने के लिए ज़िम्मेदार है. तमिलनाडु में पुरातत्व विभाग केवल मद्रास विश्वविद्यालय और तंजावुर में तमिल विश्वविद्यालय में था. ढाई साल पहले तिरुनेलवेली में मनोन्मनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय में एक नया पुरातत्व विभाग शुरू किया गया.

तमिलनाडु में खुदाई में मिले अवशेष. (ETV Bharat)

यह विभाग एमए इन आर्कियोलॉजी की डिग्री प्रदान करता है. वर्तमान में 40 छात्र वहां पढ़ रहे हैं. इस विभाग की स्थापना के बाद से, प्रोफेसरों और छात्रों ने तमिलनाडु के 60 स्थानों पर फील्डवर्क किया है. जिनमें थूथुकुडी, तेनकासी, कन्याकुमारी, मदुरै, विरुधुनगर, त्रिची, तंजावुर और चेन्नई शामिल हैं. अब तक 4,000 से अधिक कलाकृतियां खोजी हैं.

जनता से मिली जानकारी के आधार पर, छात्र उन जगहों पर खुदाई कर रहे हैं जहां प्राचीन कलाकृतियां मिली हैं. उन्हें कई दुर्लभ वस्तुएं मिली हैं, जिनमें एक हज़ार साल पुराने शिलालेख, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, शव दफनाने के कलश और जीवाश्म शामिल हैं.

Tamil Nadu History
तमिलनाडु में खुदाई में मिले अवशेष. (ETV Bharat)

खास तौर पर, थूथुकुडी में शिवकलै में की गई खुदाई के दौरान, उन्हें इस बात का सबूत मिला कि लोग 5,345 साल पहले लोहे की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे. इसके आधार पर, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गर्व से कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास तमिलनाडु से शुरू होकर लिखा जाना चाहिए.

अबतक की खोज में यह भी दावा किया गया कि संगम युग में चोल काल के दौरान कुडवोलै प्रणाली का उपयोग करके चुनाव करवाए जाते थे, विश्वविद्यालय के इन पुरातत्व छात्रों ने खोज की है कि पांड्यों ने चोलों से भी पहले चुनाव करवाए थे. इसका समर्थन करने वाले शिलालेख मनूर के पास एक प्राचीन शिव मंदिर में पाए गए हैं.

Tamil Nadu History
तमिलनाडु में खुदाई में मिले अवशेष. (ETV Bharat)

तमिलनाडु की 60 जगहों पर छात्रों द्वारा फील्ड स्टडी के दौरान खोजी गई सभी कलाकृतियों को विश्वविद्यालय में खोले गए एक म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है. इस म्यूजियम को देखने और पुरातत्व के छात्रों के उत्साह के बारे में जानने के लिए, ईटीवी भारत तमिलनाडु की टीम मनोन्मनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय पहुंची.

यह म्यूजियम चारों तरफ से हमारे पूर्वजों के अवशेषों से भरा हुआ था. यहां एक हज़ार साल पहले इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, खिलौने, टेराकोटा की कलाकृतियां, लोहे और स्टील की वस्तुएं रखी हुई थीं. खास बात यह है कि लगभग 20 मिलियन साल पुराने जीवाश्म बने पेड़ और दांतों वाले शंख भी प्रदर्शित किए गए थे.

इस संबंध में, विभाग के प्रमुख सुधाकर शिवसुब्रमण्यन ने बताया, "इन ढाई सालों में, हमने दो वट्टेलुट्टु शिलालेख, एक हज़ार साल पुराने चार शिलालेख, छह जगहें जहां लोहा गलाया जाता था, और मरुधनायगम द्वारा बनाए गए चेक डैम की खोज की है. फील्ड में मिली कलाकृतियों से हमने यह म्यूजियम तैयार किया है. यहां लगभग 4,000 कलाकृतियां प्रदर्शित हैं."

Tamil Nadu History
तमिलनाडु में खुदाई में मिले अवशेष को देखते लोग. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा- "हमारा लक्ष्य अच्छी गुणवत्ता वाली पुरातात्विक शिक्षा प्रदान करना है. चेन्नई से कन्याकुमारी तक कई पुरातात्विक स्थल हैं. खासकर अरियालुर और पेरम्बलुर क्षेत्रों में 64 मिलियन साल पुराने जीवाश्म, और विल्लुपुरम में 20 मिलियन साल पुराने जीवाश्म पेड़ मिले हैं. छात्र विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड रिसर्च करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पर्याप्त फंडिंग नहीं देती है."

अपनी बात जारी रखते हुए, उन्होंने कहा, "हम अभी विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए फंड से फील्ड रिसर्च कर रहे हैं. अगर सरकार अतिरिक्त फंड आवंटित करती है, तो हम पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में रिसर्च कर सकेंगे."

पुरातत्व की छात्रा मीना ने कहा, "इस म्यूजियम में रखी सभी कलाकृतियां हमारे फील्ड रिसर्च के दौरान खोजी गई हैं. शंख काटने का काम संगम काल से ही किया जा रहा है. शंखों को काटकर उनसे चीज़ें 2000 साल पहले से बनाई जा रही हैं. हमें 300 से 1000 साल पुराने सिक्के मिले हैं. हमने 1000 साल से भी पहले की जली हुई मिट्टी से बनी कलाकृतियां भी खोजी हैं."

Tamil Nadu History
तमिलनाडु में खुदाई में मिले अवशेष. (ETV Bharat)

छात्र पृथ्वी राज ने कहा, "हमारा विश्वविद्यालय दक्षिणी ज़िलों में प्राचीन कलाकृतियों के अध्ययन के लिए बहुत मददगार है. हमने अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से कई फील्ड स्टडी की हैं और बड़ी संख्या में कलाकृतियां खोजी हैं. किसी नए विभाग को स्थापित होने और लोगों तक पहुंचने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं. लेकिन यहां, पुरातत्व विभाग कम समय में ही लोगों तक पहुंच गया है. इस फील्ड स्टडी में जनता ने भी हमारी मदद की."

यहां पढ़ने आई केरल की छात्रा अनीशा ने कहा, "हमें पुरातत्व विभाग में फील्ड स्टडी के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमने जो कलाकृतियां खोजी हैं, उन्हें म्यूजियम में प्रदर्शित किया है. हमने तमिलनाडु में कई जगहों का सर्वे किया है."

Tamil Nadu History
तमिलनाडु में खुदाई में मिले अवशेष. (ETV Bharat)

मनोन्मनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय
TAMIL NADU ARCHAEOLOGICAL
सीएम स्टालिन
तमिलनाडु इतिहास
TAMIL NADU HISTORY

संपादक की पसंद

