ETV Bharat / bharat

'हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है...', ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

तेल अवीव, इज़राइल में, शनिवार 28 फरवरी को मिसाइल के अलार्म के बाद शेल्टर में लोग. ( AP )

श्रीनगर: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद वहां मौजूद भारतीय छात्रों में दहशत का माहौल है. छात्रों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकालने (Evacuation) की गुहार लगाई है.

तेहरान में मौजूद एक भारतीय छात्रा ने मिसाइल हमलों से हो रहे जोरदार धमाकों के बीच बेहद घबराए हुए स्वर में एक वीडियो रिकॉर्ड किया. उसने कहा, "हालात बहुत खराब और अनिश्चित हैं. हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है. कृपया स्थिति के और बिगड़ने का इंतज़ार न करें. हम बस जल्द से जल्द यहां से निकाले जाने की विनती करते हैं. कृपया हमारी मदद करें और हमें यहां से सुरक्षित बाहर निकालें."

जम्मू-कश्मीर की रहने वाली एक अन्य एमबीबीएस छात्रा, मेहक हुसैन ने बताया कि देश में सुबह से कई जगहों पर हुए धमाकों के बाद वे सभी भारी डर के साये में जी रहे हैं. ईरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की चौथी वर्ष की छात्रा ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा,

"हमलों के कारण छात्रों में भारी डर और घबराहट फैल गई है. भारतीय दूतावास की एडवाइजरी के बावजूद, हमारी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का हवाला देते हुए हमें देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी. हम यहां इसलिए रुके रहे क्योंकि हम अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे. अब हम सुरक्षित निकाले जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि युद्ध रुकेगा या जारी रहेगा."

गौरतलब है कि 23 फरवरी को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों को ईरान में बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यावसायिक उड़ानों सहित उपलब्ध साधनों का उपयोग करके बिना किसी देरी के ईरान छोड़ने की सलाह दी थी.

जम्मू-कश्मीर के 2,000 से अधिक छात्र ईरान में पढ़ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर एमबीबीएस (MBBS) के छात्र हैं. लेकिन ये छात्र बड़ी दुविधा में फंस गए थे क्योंकि 5 मार्च को उनकी बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाएं- 'उलूमपाया' (व्यापक बुनियादी विज्ञान परीक्षा) और प्री-इंटर्नशिप परीक्षा होनी थीं, और वहां के अधिकारियों ने इन्हें टालने से साफ इनकार कर दिया था.