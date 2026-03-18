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ईरान से निकल रहे 200 भारतीय छात्र अजरबैजान बॉर्डर पर फंसे, विदेश मंत्रालय से मदद की अपील

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ईरान में भारतीय दूतावास ने 90 भारतीय नागरिकों को अजरबैजान जाने में मदद की.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पिछले हफ्ते से करीब 640 भारतीय नागरिक आर्मीनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से बाहर निकल चुके हैं. पिछले साल के ऑपरेशन सिंधु के उलट, जब भारत ने 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान से अपने नागरिकों को निकाला था, इस बार भारत ने छात्रों के लिए बॉर्डर तक बस से सफर की सुविधा दी ताकि वे अपने खर्चे पर अपने नागरिकों को फ्लाइट से बाहर निकाल सकें.

उन्होंने कहा, "भारतीय दूतावास ने छात्रों को अजरबैजान से भारत के लिए टिकट और वीजा बुक करने के लिए कहा था. लेकिन, अजरबैजान के सीमा सुरक्षा अधिकारी चेकपॉइंट पर छात्रों से कुछ एग्जिट कोड (निकास स्थिति) मांग रहे हैं. हमने यह मामला विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय दूतावास और अजरबैजान के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है."

AIMA जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के साथ मिलकर भारतीय अधिकारियों के साथ छात्रों को वापस लाने के काम को कोऑर्डिनेट और देख रहा है.

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMA) के अध्यक्ष डॉ. मोमिन खान ने कहा, "लेकिन अब छात्रों को बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है."

पिछले हफ्ते से, छात्रों को सुरक्षा चिंताओं के कारण ईरान से बाहर निकालने के लिए बस से अजरबैजान और आर्मीनिया बॉर्डर तक ले जाया गया, क्योंकि इजराइल और अमेरिका 28 फरवरी से राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में हवाई हमले कर रहे हैं.

श्रीनगर: युद्धग्रस्त ईरान से भारतीय छात्र घर लौट रहे हैं. लेकिन अजरबैजान के रास्ते छात्रों को वापस लाना अधर में लटक गया है, क्योंकि ईरान के पड़ोसी देश ने बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिया है. इस वजह से ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के 200 से अधिक छात्र ईरान बॉर्डर पर अस्तारा लैंड बॉर्डर चेकपॉइंट (Astara Land Border Checkpoint) पर फंस गए हैं.

हालांकि, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज (UMSU) से बॉर्डर पर पहुंचे छात्रों ने कहा कि शुरुआती बैच के बॉर्डर पार करने के बाद से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है. छात्रों ने कहा, "15 मार्च से कई लोगों की निर्धारित फ्लाइट्स छूट गई हैं क्योंकि बॉर्डर अथॉरिटीज सीमा पर 16-डिजिट का एग्जिट कोड मांग रही हैं. लेकिन हमारे पास यह नहीं है और हम भारतीय दूतावास से मदद मांग रहे हैं."

छात्रों के माता-पिता परेशान

वहीं, श्रीनगर में कई छात्रों के माता-पिता परेशान हैं क्योंकि उनके MBBS की पढ़ाई कर रहे बच्चों की घर वापस आने वाली फ्लाइट छूट गई. नसीमा बानो ने कहा, "इस स्थिति ने हमारे बच्चों की चिंता बढ़ा दी है. मेरी बेटी और उसके साथी छात्र 13 मार्च से बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं. टिकट और वीजा पर हमें लगभग 60000 रुपये का खर्च आया, लेकिन अब ये टिकट कैंसिल हो गए हैं. हम इन्हें फिर से नहीं खरीद पाएंगे."

उन्होंने भारतीय दूतावास से अनुरोध किया कि वे अजरबैजान में अपने समकक्षों के साथ इस मामले को उठाएं ताकि उनके बच्चों को आसानी से सुविधा मिल सके.

एक और मां आसिफा को चिंता है कि उनका बेटा जो IUMS में स्टूडेंट है, उसे भी यही परेशानी होगी क्योंकि उसका टिकट 18 मार्च का है. उन्होंने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "उन्हें आज ही बॉर्डर पार करके होटल पहुंच जाना चाहिए था और कल रात 9 बजे नई दिल्ली के लिए अपनी फ्लाइट पकड़नी चाहिए थी. लेकिन उनके पास अजरबैजान में प्रवेश के लिए भारतीय दूतावास से मिलने वाला कोड नहीं है. वहां ठंड होने की वजह से कई छात्र बीमार हैं. साथ ही कुछ को पैनिक अटैक भी आ रहे हैं. हम अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे बच्चों को वापस लाने में हमारी मदद करें."

आसिफा के अनुसार, पिछले महीने युद्ध शुरू होने के बाद से यह दूसरी बार है जब उन्हें फ्लाइट टिकट कैंसिल होने का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, "मैंने 5 मार्च को तेहरान से नई दिल्ली के लिए 60,000 रुपये के टिकट बुक किए थे. लेकिन एयरस्पेस बंद होने की वजह से वह कैंसिल हो गया. इस बार, टिकट और वीजा के लिए 60,000 और देने पड़े. हमने टिकट और वीजा बुक करके विदेश मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया."

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