ड्रोन अटैक : भारतीय छात्र ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर फंसे, फ्लाइट ऑपरेशन रोका गया
भारतीय स्टूडेंट्स तीर्थयात्रियों के साथ युद्धग्रस्त ईरान से निकल रहे थे लेकिन ड्रोन अटैक के बाद दुबई एयरपोर्ट में फंस गए हैं.
Published : March 16, 2026 at 2:16 PM IST
श्रीनगर: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ईरान से लौट रहे भारतीय छात्र रास्ते में ही फंस गए हैं. चूंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ड्रोन हमले के बाद फ्लाइट ऑपरेशन को रोक दिया है, इसमें एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक में आग लग गई.
दो हफ्ते पहले इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी देशों में हुए युद्ध के बाद से एयरपोर्ट पर यह तीसरी घटना है. ईरान ने इस इलाके में यूएस की जगहों को निशाना बनाने के लिए खाड़ी देशों पर जवाबी हमले किए.
दुबई मीडिया ऑफिस ने यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने की घोषणा की. एक्स पर कहा गया, “यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फ्लाइट के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करें. जैसे ही आगे के अपडेट उपलब्ध होंगे, उन्हें ऑफिशियल चैनलों के जरिए बताया जाएगा.”
Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026
फंसे हुए लोगों में 80 भारतीय छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल हैं, जो युद्धग्रस्त ईरान से आर्मेनिया के रास्ते निकले थे.
येरेवन आर्मेनिया के ज़्वार्टनॉट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनकी फ्लाइट (फ्लाईदुबई FZ441) दुनिया का सबसे व्यस्त यात्रा केंद्र में से एक, दुबई में स्टॉपओवर के लिए रुकी. लेकिन जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट बंद होने से स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पर ही रुक गए हैं, जिससे उनके अपने देश पहुंचने में देरी हो रही है.
स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है. नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को सुबह 9:55 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था. लेकिन आर्मेनिया से यात्रा कर रहे लगभग 30 छात्रों का एक और जत्था मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जिसकी पुष्टि उड़ान में सवार एक छात्र ने की.
रविवार को 100 से अधिक स्टूडेंट्स का पहला बैच नई दिल्ली पहुंचा. ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच लगभग 1200 स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर एमबीबीएस कर रहे हैं, फंसे हुए थे, जबकि भारतीय एडवाइजरी में 23 फरवरी को युद्ध की आशंका में अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी गई थी.
लेकिन स्टूडेंट्स ने जरूरी परीक्षा का हवाला दिया था क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने उन्हें टालने से मना कर दिया था, जिससे वे परेशान हो गए थे. तेहरान और ईरानी शहरों में इजराइली-यूएस बमबारी से स्टूडेंट्स घबरा गए, उन्होंने अपने माता-पिता के साथ मिलकर भारतीय विदेश मंत्रालय से वहां से निकालने के लिए अनुरोध किया था.
Dubai Civil Aviation Authority announces the gradual resumption of some flights to and from Dubai International Airport to selected destinations, following the temporary suspension implemented as a precautionary measure.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026
Passengers are advised to check with their airlines for…
भारतीय दूतावास ने स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पर पड़ोसी देश आर्मेनिया और अजरबैजान के जमीनी बॉर्डर के रास्ते बाहर निकलने का प्लान दिया.
आर्मेनिया से नई दिल्ली तक टिकट का खर्च हर व्यक्ति के लिए 60 हजार से 70 हजार रुपये के बीच था, जिससे स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता परेशान थे क्योंकि सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने में कोई मदद नहीं की.
मुंबई पहुंचे ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने कहा, “दूतावास ने सिर्फ वीजा में हमारी मदद की.” बसों में सफर करते हुए, स्टूडेंट्स शुक्रवार को आर्मेनिया पहुंचे और तब से होटलों में रह रहे थे.
छात्र ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने आर्मेनिया में होटल समेत सब कुछ खुद ही किया. यह बहुत थका देने वाला सफर था लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सुरक्षित पहुंच गए." इस बीच, केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से एमिरेट्स की फ्लाइट EK533 को दुबई एयरपोर्ट बंद होने के बाद वापस लौटने का निर्देश दिया गया.
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