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ड्रोन अटैक : भारतीय छात्र ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर फंसे, फ्लाइट ऑपरेशन रोका गया

श्रीनगर: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ईरान से लौट रहे भारतीय छात्र रास्ते में ही फंस गए हैं. चूंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ड्रोन हमले के बाद फ्लाइट ऑपरेशन को रोक दिया है, इसमें एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक में आग लग गई.

दो हफ्ते पहले इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी देशों में हुए युद्ध के बाद से एयरपोर्ट पर यह तीसरी घटना है. ईरान ने इस इलाके में यूएस की जगहों को निशाना बनाने के लिए खाड़ी देशों पर जवाबी हमले किए.

दुबई मीडिया ऑफिस ने यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने की घोषणा की. एक्स पर कहा गया, “यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फ्लाइट के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करें. जैसे ही आगे के अपडेट उपलब्ध होंगे, उन्हें ऑफिशियल चैनलों के जरिए बताया जाएगा.”

फंसे हुए लोगों में 80 भारतीय छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल हैं, जो युद्धग्रस्त ईरान से आर्मेनिया के रास्ते निकले थे.

येरेवन आर्मेनिया के ज़्वार्टनॉट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनकी फ्लाइट (फ्लाईदुबई FZ441) दुनिया का सबसे व्यस्त यात्रा केंद्र में से एक, दुबई में स्टॉपओवर के लिए रुकी. लेकिन जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट बंद होने से स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पर ही रुक गए हैं, जिससे उनके अपने देश पहुंचने में देरी हो रही है.

स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है. नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को सुबह 9:55 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था. लेकिन आर्मेनिया से यात्रा कर रहे लगभग 30 छात्रों का एक और जत्था मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जिसकी पुष्टि उड़ान में सवार एक छात्र ने की.