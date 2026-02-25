ETV Bharat / bharat

ईरान में भारतीय छात्र घर लौटने की सलाह के बीच दुविधा में, यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे हैं घर जाने की इजाजत

जम्मू- कश्मीर से एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने वाले 2000 से ज्यादा स्टूडेंट ईरान में पढ़ रहे हैं.

INDIAN STUDENTS IN IRAN
ईरान में पढ़ाई करने वाली छात्राएं (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : February 25, 2026 at 7:15 AM IST

श्रीनगर: एक भारतीय महिला स्टूडेंट जो भारतीय दूतावास द्वारा अपने नागरिकों को अमेरिकी हमलों की आशंका में ईरान छोड़ने की सलाह दिए जाने के बाद घर लौटने की बेचैन कोशिश कर रही है. वह इस वक्त अपनी शारीरिक सुरक्षा और पढ़ाई-लिखाई के करियर के बीच एक मुश्किल दुविधा का सामना कर रही है.

जम्मू- कश्मीर की रहने वाली और ईरान में उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ने वाली चौथे साल के एमबीबीएस स्टूडेंट ने फ़ोन पर बताया कि वहां के अधिकारी भारतीय स्टूडेंट को देश से बाहर जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी आने वाली परीक्षा टालने से मना कर रहे हैं.

छात्रा ने कहा, 'कल भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी होने के बाद हमने अपने दूतावास के अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन दुर्भाग्य से हमारी यूनिवर्सिटी हमें घर जाने की इजाजत नहीं दे रही है. उन्होंने 5 मार्च के लिए एक एग्जाम तय किया है और बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वे इसे टाल नहीं रहे हैं.' ईटीवी भारत ने किसी भी बदले की कार्रवाई से बचने के लिए उसकी पहचान गुप्त रखी है.

नई एडवाइजरी में तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री, बिजनेसमैन और टूरिस्ट शामिल हैं, सभी को सलाह दी है कि वे कमर्शियल फ़्लाइट समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद साधनों का इस्तेमाल करके बिना देर किए ईरान से निकल जाएं.

यह ईरान की कई यूनिवर्सिटी में नए प्रदर्शनों के बाद हुआ है. ये प्रदर्शन जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किए गए थे. इन प्रदर्शनों का अधिकारियों ने जबरदस्ती और सख्ती से जवाब दिया था. शनिवार को वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारी राजधानी तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में मार्च करते हुए दिखे.

रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की एक क्रांतिकारी अदालत ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 'अल्लाह से दुश्मनी' के आरोप में एक आदमी को पहली मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद तनाव बढ़ने की उम्मीद है.

ईरान के मीडिया संस्थानों ने बताया कि मोहम्मद अब्बासी नाम के इस आदमी को तेहरान के पश्चिम में मालार्ड शहर में झड़पों के दौरान एक पुलिस कर्नल की हत्या के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था. ईरान की न्यायपालिका ने मंगलवार तक इस फैसले की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की थी.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी अधिकारियों से अपील की है कि वे देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपराध करने के लिए मौत की सजा पाए आठ लोगों को फांसी देने की सभी योजनाओं को रोक दें. इसने कहा कि कम से कम 30 लोग विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कथित अपराधों के लिए मौत की सजा का सामना कर रहे हैं.

जम्मू- कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने वाले 2000 से ज्यादा स्टूडेंट उस देश में पढ़ रहे हैं. उनमें से एक ने कहा कि तेहरान समेत कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन वे सुरक्षित हैं. स्टूडेंट ने कहा कि वे अपनी यूनिवर्सिटी की मंजूरी और भरोसे के बिना ईरान नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका करियर दांव पर लगा है.

स्टूडेंट ने आगे कहा, 'यह हमारे करियर पर असर डाल सकता है क्योंकि हम अपने करियर के बीच में हैं. हम इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके उनकी मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम घर लौट सकें.' विदेश मंत्रालय को लिखे एक लेटर में जम्मू- कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने एडवाइजरी के बाद इन स्टूडेंट्स के एकेडमिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तुरंत दखल देने की मांग की. इसमें सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट्स की गंभीर चिंताओं पर ध्यान दिया गया, जो अभी जरूरी एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं.

स्टूडेंट्स बॉडी ने बताया कि कई यूनिवर्सिटी में चल रहे सेमेस्टर एग्जाम के अलावा, ईरान में दो नेशनल एग्जाम जो बहुत जरूरी हैं – उलूमपाया (कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक साइंस एग्जाम) और प्री-इंटर्नशिप एग्जाम 5 मार्च को होने वाले हैं. ये एग्जाम ईरान के हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री की देखरेख में होते हैं और मेडिकल एकेडमिक रास्ते में जरूरी पड़ाव हैं.

एसोसिएशन ने बताया कि स्टूडेंट ने उन्हें बताया है कि उनकी यूनिवर्सिटी ने बताया है कि तय एग्जाम के पोस्टपोन होने की बहुत कम उम्मीद है. ऐसे हालात में ईरान से अचानक निकलने से उनके एकेडमिक साल पर बुरा असर पड़ सकता है. उनकी प्रोफेशनल प्रोग्रेस में देरी हो सकती है और उनके लंबे समय के करियर प्लान पर बुरा असर पड़ सकता है.

मौजूदा अनिश्चितता ने स्टूडेंट्स में काफी चिंता और घर पर उनके परिवारों में गहरी चिंता पैदा कर दी है. जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा और विदेश मंत्रालय से खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए साफ और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देने की रिक्वेस्ट की.

उन्होंने कहा, 'अगर हालात ऐसे हों कि भारतीय स्टूडेंट को तुरंत भारत वापस आना पड़े तो मंत्रालय को ईरान में संबंधित यूनिवर्सिटी और संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए ताकि उनके लिए एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्टपोनमेंट या दूसरे इंतजाम की संभावना तलाशी जा सके.'

श्रीनगर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान में स्टूडेंट को अपनी वापसी में देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि एयरस्पेस बंद होने के बाद उन्हें निकालना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर के स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि वे तुरंत निकल जाएं.

नहीं तो, जब कल एयरस्पेस बंद होगा, तो उनके माता-पिता घबरा सकते हैं. उन्हें ऐसी नौबत आने से पहले निकल जाना चाहिए. नहीं तो, उन्हें निकालने वाला कोई नहीं होगा. जब एडवाइजरी जारी हो गई है, तो उन्हें अपना बैग पैक करके घर लौट जाना चाहिए.'

पिछली बार एयरस्पेस बंद होने के बाद अपने बच्चों की वापसी के लिए सरकार से दखल देने की मांग करते हुए कश्मीर में स्टूडेंट के माता-पिता ने प्रोटेस्ट किया था. बाद में उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र सरकार से छात्रों को निकालने का अनुरोध किया था.

