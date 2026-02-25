ETV Bharat / bharat

ईरान में भारतीय छात्र घर लौटने की सलाह के बीच दुविधा में, यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे हैं घर जाने की इजाजत

श्रीनगर: एक भारतीय महिला स्टूडेंट जो भारतीय दूतावास द्वारा अपने नागरिकों को अमेरिकी हमलों की आशंका में ईरान छोड़ने की सलाह दिए जाने के बाद घर लौटने की बेचैन कोशिश कर रही है. वह इस वक्त अपनी शारीरिक सुरक्षा और पढ़ाई-लिखाई के करियर के बीच एक मुश्किल दुविधा का सामना कर रही है.

जम्मू- कश्मीर की रहने वाली और ईरान में उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ने वाली चौथे साल के एमबीबीएस स्टूडेंट ने फ़ोन पर बताया कि वहां के अधिकारी भारतीय स्टूडेंट को देश से बाहर जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी आने वाली परीक्षा टालने से मना कर रहे हैं.

छात्रा ने कहा, 'कल भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी होने के बाद हमने अपने दूतावास के अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन दुर्भाग्य से हमारी यूनिवर्सिटी हमें घर जाने की इजाजत नहीं दे रही है. उन्होंने 5 मार्च के लिए एक एग्जाम तय किया है और बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वे इसे टाल नहीं रहे हैं.' ईटीवी भारत ने किसी भी बदले की कार्रवाई से बचने के लिए उसकी पहचान गुप्त रखी है.

नई एडवाइजरी में तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री, बिजनेसमैन और टूरिस्ट शामिल हैं, सभी को सलाह दी है कि वे कमर्शियल फ़्लाइट समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद साधनों का इस्तेमाल करके बिना देर किए ईरान से निकल जाएं.

यह ईरान की कई यूनिवर्सिटी में नए प्रदर्शनों के बाद हुआ है. ये प्रदर्शन जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किए गए थे. इन प्रदर्शनों का अधिकारियों ने जबरदस्ती और सख्ती से जवाब दिया था. शनिवार को वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारी राजधानी तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में मार्च करते हुए दिखे.

रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की एक क्रांतिकारी अदालत ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 'अल्लाह से दुश्मनी' के आरोप में एक आदमी को पहली मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद तनाव बढ़ने की उम्मीद है.

ईरान के मीडिया संस्थानों ने बताया कि मोहम्मद अब्बासी नाम के इस आदमी को तेहरान के पश्चिम में मालार्ड शहर में झड़पों के दौरान एक पुलिस कर्नल की हत्या के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था. ईरान की न्यायपालिका ने मंगलवार तक इस फैसले की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की थी.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी अधिकारियों से अपील की है कि वे देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपराध करने के लिए मौत की सजा पाए आठ लोगों को फांसी देने की सभी योजनाओं को रोक दें. इसने कहा कि कम से कम 30 लोग विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कथित अपराधों के लिए मौत की सजा का सामना कर रहे हैं.

जम्मू- कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने वाले 2000 से ज्यादा स्टूडेंट उस देश में पढ़ रहे हैं. उनमें से एक ने कहा कि तेहरान समेत कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन वे सुरक्षित हैं. स्टूडेंट ने कहा कि वे अपनी यूनिवर्सिटी की मंजूरी और भरोसे के बिना ईरान नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका करियर दांव पर लगा है.