इंग्लैंड में भारतीय छात्र की चाकू मारकर हत्या, हरियाणा के रहने वाले थे विजय श्योराण
इंग्लैंड में हरियाणा निवासी भारतीय छात्र विजय कुमार श्योराण पर 25 नवंबर को चाकू से हमला किया गया था. बाद में उनकी मौत हो गई.
Published : November 30, 2025 at 10:30 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 10:38 PM IST
नई दिल्ली/लंदन: मध्य इंग्लैंड में सरेराह एक भारतीय छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. 30 वर्षीय छात्र पर 25 नवंबर को चाकू से हमला किया गया था. बाद में गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में उसकी मौत हो गई. वेस्ट मर्सिया पुलिस ने वॉर्सेस्टर में इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हमले के किसी भी गवाह से सामने आकर जानकारी देने की अपील की है.
अभी ब्रिटिश पुलिस ने औपचारिक रूप से मृतक छात्र की पहचान जाहिर नहीं की है. लेकिन भारत में मीडिया रिपोर्ट में उसका नाम हरियाणा के चरखी दादरी जिले के विजय कुमार श्योराण के रूप में बताया गया है.
इंग्लैंड की वेस्ट मर्सिया पुलिस ने एक बयान में कहा, "मंगलवार सुबह (25 नवंबर) करीब 4:15 बजे वॉर्सेस्टर के बारबोर्न रोड पर अधिकारियों को एक 30 वर्षीय व्यक्ति गंभीर चोटों के साथ मिला. उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन दुख की बात है कि उसी दिन बाद में उसकी मौत हो गई. हत्या के संदेह में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जांच जारी रहने तक वे जमानत पर हैं."
Deeply shocked and saddened by the tragic death of Vijay Kumar Sheoran, an Indian student from Village Jagrambas, District Charkhi Dadri (Haryana), who lost his life following a brutal stabbing incident in Worcester, United Kingdom.— Sunil Satpal Sangwan (@sunilsangwanckd) November 29, 2025
I earnestly urge @PMOIndia @MEAIndia… pic.twitter.com/AwYbpq4lWa
पुलिस के मुताबिक, छठे व्यक्ति को भी मर्डर के शक में अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसे बिना किसी और एक्शन के छोड़ दिया गया है.
वेस्ट मर्सिया (West Mercia) के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर ली होलहाउस (Lee Holehouse) ने कहा कि पुलिस की संवेदनाएं मृतक छात्र के परिवार और दोस्तों के साथ हैं. साथ ही उन्होंने जानकारी के लिए अपील की है. पुलिस अधिकारी ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से मेरी टीम यह पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जांच कर रही है कि मंगलवार सुबह क्या हुआ था और किस वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई."
उन्होंने कहा कि इन पूछताछ के हिस्से के तौर पर, पुलिस अधिकारी वीकेंड में बारबोर्न रोड पर रहेंगे, और मैं समुदाय को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सबूत इकट्ठा करना जारी रहेगा और जनता को घबराना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, "हत्या के शक में गिरफ्तार किए गए पांच लोग अब जमानत पर हैं और जांच में हमारी मदद करते रहेंगे."
उन्होंने कहा, "मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जिनके पास कोई भी ऐसी जानकारी है जिससे हमारी पूछताछ में मदद मिल सकती है, कृपया आगे आएं, चाहे आपको वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे; वह एक बहुत जरूरी जानकारी हो सकती है."
इस बीच, हरियाणा के चरखी दादरी के विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र की मौत पर शोक व्यक्त किया और परिवार को दुख की इस असहनीय घड़ी में समर्थन देने की पेशकश की. उन्होंने कहा, "विजय कुमार श्योराण, गांव जगरामबास, जिला चरखी दादरी (हरियाणा) की दुखद मौत से बहुत सदमा और दुख हुआ, जिनकी ब्रिटेन के वॉर्सेस्टर में एक क्रूर चाकूबाजी की घटना के बाद जान चली गई."
उन्होंने कहा, "मैंने भारत सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द दखल दे और दुखी परिवार को हर मुमकिन मदद दे - खासकर उनके पार्थिव शरीर को तुरंत भारत वापस लाने की व्यवस्था की जाए." उन्होंने कहा, "हम एक पारदर्शी, निष्पक्ष और निश्चित समय में जांच की भी अपील करते हैं ताकि न्याय मिले और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके."
