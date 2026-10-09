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चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान, पैरों में होगा कानपुर का फौलाद, इटली की कम्पनी भी रह गई दंग

चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान. ( Etv Bharat )

कानपुर: देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए समय-समय पर खास तरह के बूट तैयार करने वाली कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री की झोली में एक बड़ी और खास उपलब्धि और जुड़ गई. फैक्ट्री में पहली बार माइनस 50 डिग्री की हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी सैनिकों के पैरों में जो जूते होंगे, उससे वह पूरी तरह से बचे रहेंगे.

यही नहीं, समुद्र तल से 20 हजार फीट की ऊंचाई और पैरों के नीचे सिर्फ जानलेवा बर्फ होने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा. दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन और लेह-लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे जांबाज जवानों के पैर अब विदेशी जूतों के भरोसे भी नहीं रहने वाले हैं.

कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के बने जूते दिखा रहे दमखम. (ईटीवी भारत) विेदशी ब्रॉंड को तौबा, आधे में तैयार हो रहे स्वदेशी शूज़ सूबे के औद्योगिक गढ़ कानपुर की ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) ने 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत की विदेशी निर्भरता को तगड़ा झटका दिया है. चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान. (ईटीवी भारत) सेना ने कानपुर में बने विशेष बहुउद्देशीय (मल्टीपर्पज) मिलिट्री बूट्स को न सिर्फ हरी झंडी दे दी है, बल्कि 40 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर देकर इसकी सप्लाई भी शुरू करवा दी है. चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान. (ईटीवी भारत) सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो जूते अब तक इटली से 50 हजार रुपये में आते थे, कानपुर ने उन्हें हूबहू आधी कीमत यानी सिर्फ 25 हजार रुपये में तैयार कर दिया है. चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान. (ईटीवी भारत) टीसीएल के सीएमडी बोले अब ऐसी तकनीक विकसित, जिससे सेना की ज़रूरत पूरी कर देंगे: मौजूदा समय में ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) के सीएमडी और पूर्व में आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के चीफ जनरल मैनेजर रहे डा.अनिल रंगा ने इस मामले को लेकर बताया, कि अब ओईएफ में ऐसी तकनीक विकसित कर दी गई है, जिसकी मदद से हम सैनिकों की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे. चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान. (ईटीवी भारत) हाल ही में फैक्ट्री की ओर से ऐसे मल्टीपर्पज शूज़ को तैयार किया गया, जिस पर अभी तक इटली की स्कॉर्पा कंपनी की मुहर लगी थी. इटली से जो जूते 50 हजार रुपये में आते थे, वह अब यहां आधी कीमतों पर बन गए हैं. चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान. (ETV Bharat)