चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान, पैरों में होगा कानपुर का फौलाद, इटली की कम्पनी भी रह गई दंग
कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के बने जूते पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 11:51 AM IST
कानपुर: देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए समय-समय पर खास तरह के बूट तैयार करने वाली कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री की झोली में एक बड़ी और खास उपलब्धि और जुड़ गई. फैक्ट्री में पहली बार माइनस 50 डिग्री की हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी सैनिकों के पैरों में जो जूते होंगे, उससे वह पूरी तरह से बचे रहेंगे.
यही नहीं, समुद्र तल से 20 हजार फीट की ऊंचाई और पैरों के नीचे सिर्फ जानलेवा बर्फ होने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा. दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन और लेह-लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे जांबाज जवानों के पैर अब विदेशी जूतों के भरोसे भी नहीं रहने वाले हैं.
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सूबे के औद्योगिक गढ़ कानपुर की ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) ने 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत की विदेशी निर्भरता को तगड़ा झटका दिया है.
सेना ने कानपुर में बने विशेष बहुउद्देशीय (मल्टीपर्पज) मिलिट्री बूट्स को न सिर्फ हरी झंडी दे दी है, बल्कि 40 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर देकर इसकी सप्लाई भी शुरू करवा दी है.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो जूते अब तक इटली से 50 हजार रुपये में आते थे, कानपुर ने उन्हें हूबहू आधी कीमत यानी सिर्फ 25 हजार रुपये में तैयार कर दिया है.
टीसीएल के सीएमडी बोले अब ऐसी तकनीक विकसित, जिससे सेना की ज़रूरत पूरी कर देंगे: मौजूदा समय में ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) के सीएमडी और पूर्व में आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के चीफ जनरल मैनेजर रहे डा.अनिल रंगा ने इस मामले को लेकर बताया, कि अब ओईएफ में ऐसी तकनीक विकसित कर दी गई है, जिसकी मदद से हम सैनिकों की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे.
हाल ही में फैक्ट्री की ओर से ऐसे मल्टीपर्पज शूज़ को तैयार किया गया, जिस पर अभी तक इटली की स्कॉर्पा कंपनी की मुहर लगी थी. इटली से जो जूते 50 हजार रुपये में आते थे, वह अब यहां आधी कीमतों पर बन गए हैं.
निश्चित तौर पर, फैक्ट्री के सभी श्रमिकों, अफसरों ने शानदार काम किया है. हम पहले से ही सेना को हाई एंकल बूट सहित कई अन्य प्रकार के बूट्स दे रहे हैं. ओईएफ को इस साल ही लाखों जोड़ी जूते तैयार करने का आर्डर भी मिल चुका है.
कुछ समय पहले तीन स्पेशल डिज़ाइंस के जूते भी ओईएफ में हुए थे तैयार: ओईएफ में पहली बार देश के सैनिकों के लिए तीन नए प्रकार के जूते तैयार कर दिेए गए थे. इनकी स्पेशल डिज़ाइंस के चलते यह सभी सैनिकों को भा गए थे.
इन जूतों में मुख्य रूप से ऑलिव ग्रीन बूट, स्वैड लेदर बूट और ब्लैक लेदर बूट शामिल हैं. तीनों ही प्रकार के पांच-पांच हजार जोड़ी जूते सेना को परीक्षण के लिए भेजे जा चुके हैं. अब केवल सेना से आर्डर मिलने का इंतज़ार ओईएफ के आला अफसर और कर्मी कर रहे हैं.
बर्फीले रास्तों के लिए अलग है जूता, बाकी तीन नए बहुत उपयोगी: डा.अनिल रंगा से जब सवाल किया गया, कि क्या आलिव ग्रीन बूट बर्फीले और रेतीले दोनों तरह के रास्तों के लिए मददगार होगा?
इसके ज़वाब में उन्होंने बताया, बर्फीले रास्तों के लिए हमने -50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहनने वाले जूते तैयार कर दिए हैं, जबकि जो तीन नए प्रकार के जूते बनाए हैं, वह सभी तरह के रास्तों के लिए उपयोगी हैं.
उन्होंने कहा, नए जूतों के आर्डर आते ही हम निर्माणी में उन्हें बनाना शुरू कर देंगे. आलिव ग्रीन रंग के जूते तैयार करना ओईएफ का अपना एक विशेष प्रयोग था. जिसमें सभी को सफलता मिल गई.
पिछले साल साढ़े सात लाख जूते आर्मी को दिए, एक लाख से अधिक नेवी को: ओईएफ के चीफ जनरल मैनेजर डा. अनिल रंगा ने बताया, पिछले साल ओईएफ की ओर से साढ़े सात लाख जूते आर्मी को दिए गए थे.
वहीं, एक लाख से अधिक जूते हम नेवी को दे चुके हैं. ओईएफ में आधुनिक संसाधनों से लैस तकनीकों वाली मशीनों से हम जूते तैयार कर रहे हैं. समय से ही सेना को जूते मुहैया कराते रहेंगे.