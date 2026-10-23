रिसर्च-इनोवेशन पर जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं करता है इंडिया, सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहे चीन और अमेरिका
भारत में शोध-नवाचार पर निवेश साल-दर-साल बढ़ रहा, फिर भी दुनिया की बड़ी इकोनाॅमी के मुकाबले बजट अभी भी बहुत कम
Published : October 23, 2026 at 6:25 PM IST
हैदराबाद.(EB Prime Time) तेजी से बदलते वक्त और तकनीकी के समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना किसी भी देश के लिए बेहद अहम हो जाता है. दुनियाभर के राजनीतिक-आर्थिक रूप से ताकतवर देश रिसर्च पर अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं ताकि टेक्नोलाॅजी में उनकी लीडरशिप बनी रहे. भारत में रिसर्स एंड डेवलपमेंट पर निवेश जीडीपी के एक प्रतिशत भी नहीं है और इसे बेहद कम माना जा सकता है.
जीडीपी को आप सकल घरेलू उत्पाद(Gross Domestic Product) कह सकते हैं और यह आंकड़ा बताता है कि कोई देश कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है. फिलहाल आर एंड डी पर खर्च के मामले में चीन विश्व में सबसे आगे है. चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्थि हासिल की है. यहां तक कि साउथ कोरिया जैसे छोटे देश भी अनुसंधान-नवाचार पर बड़ी रकम लगा रहे हैं. नीचे की टेबल में टाॅप-7 देशों के निवेश की जानकारी दी गई है. आंकडे़ साल 2024 तक के और वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्राॅपर्टी ऑर्गेनाइजेशन(डब्ल्यूआईपीओ) के मुताबिक हैं.
|देश
|R&D पर कुल खर्च
(बिलियन डाॅलर में)
|जीडीपी प्रतिशत
|चीन
|785.9
|2.7
|अमेरिका
|781.8
|3.5
|जापान
|186.0
|3.5
|जर्मनी
|132.2
|3.1
|साउथ कोरिया
|126.4
|5.3
|ब्रिटेन
|86.5
|2.8
|भारत
|75.7
|0.7
आंकड़ों को समझने के लिए यहां बता दें कि एक बिलियन को 100 करोड़ के बराबर समझ सकते हैं. डाटा यह भी स्पष्ट करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा राशि निवेश करने में चीन नंबर वन है, लेकिन अगर जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अमेरिका, जापान और जर्मनी, तीनों देश तीन फीसदी से ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं.
भारत भी लगातार बढ़ा रहा आर एंड डी बजट: पीआईबी(प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो) की सरकारी रिलीज के अनुसार भारत में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2019-20 में अनुसंधान में निवेश जहां जीडीपी का 0.66 प्रतिशत था, वहीं यह 2023-24 में 0.84 फीसदी तक पहुंच गया है, जो कि करीब 2.45 लाख करोड़ रुपए बनता है. इनमें सरकारी सेक्टर की ओर से 48.2% जबकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से 51.8% फंडिंग की गई. ऐसा माना जा रहा है कि दो-तीन साल में शोध-नवाचार पर कुल फंडिंग देश की जीडीपी के कम से कम एक फीसदी तक पहुंच जाएगी.
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