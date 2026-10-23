ETV Bharat / bharat

रिसर्च-इनोवेशन पर जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं करता है इंडिया, सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहे चीन और अमेरिका

दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में आर एंड डी फंडिंग अभी भी बहुत कम है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद.(EB Prime Time) तेजी से बदलते वक्त और तकनीकी के समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना किसी भी देश के लिए बेहद अहम हो जाता है. दुनियाभर के राजनीतिक-आर्थिक रूप से ताकतवर देश रिसर्च पर अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं ताकि टेक्नोलाॅजी में उनकी लीडरशिप बनी रहे. भारत में रिसर्स एंड डेवलपमेंट पर निवेश जीडीपी के एक प्रतिशत भी नहीं है और इसे बेहद कम माना जा सकता है.

जीडीपी को आप सकल घरेलू उत्पाद(Gross Domestic Product) कह सकते हैं और यह आंकड़ा बताता है कि कोई देश कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है. फिलहाल आर एंड डी पर खर्च के मामले में चीन विश्व में सबसे आगे है. चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्थि हासिल की है. यहां तक कि साउथ कोरिया जैसे छोटे देश भी अनुसंधान-नवाचार पर बड़ी रकम लगा रहे हैं. नीचे की टेबल में टाॅप-7 देशों के निवेश की जानकारी दी गई है. आंकडे़ साल 2024 तक के और वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्राॅपर्टी ऑर्गेनाइजेशन(डब्ल्यूआईपीओ) के मुताबिक हैं.