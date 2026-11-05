ETV Bharat / bharat

ट्रेनों और रेलवे परिसर का वीडियो बनाना पड़ेगा भारी, TTE लगा सकते हैं जुर्माना

नई दिल्ली: रेलवे ने बिना अनुमति के फिल्म बनाने और रेलवे को लेकर भ्रामक वीडियो बनाने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी है और रेलवे के नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें पकड़ने और जुर्माना लगाने के लिए ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर (TTE) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीमें गठित की गई हैं.

रेलवे अधिकारी ने कहा कि एक एडवाइजरी में भ्रामक रील्स और व्लॉग्स से होने वाले सुरक्षा खतरों के प्रति आगाह किया गया है, और बिना अनुमति रेलवे परिसर में घुसने, प्रतिबंधित इलाकों में वीडियो बनाने तथा खतरनाक स्टंट को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे परिसर या ट्रेनों में बिना अनुमति के वीडियोग्राफी करने वाले लोगों को आरपीएफ के जवान अक्सर पकड़ते हैं और उन पर जुर्माना लगाते हैं."

रेलवे ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और नागरिकों से रेलवे परिसर, ट्रेनों और परिचालन गतिविधियों से संबंधित कंटेंट रिकॉर्ड करने या शेयर करते समय जिम्मेदारी बरतने की अपील की है.

रेलवे ने एडवाइजरी में कहा कि इस तरह के कंटेंट का बढ़ता हुआ प्रसार, विशेष रूप से YouTube चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये, एक गंभीर चिंता का विषय बनकर उभरा है. एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया कि रेलवे ऑपरेशन का भ्रामक चित्रण रेलवे प्रणाली के काम करने के तरीके के बारे में जनता की समझ को बिगाड़ सकता है और संभावित रूप से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है.

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर कोई रेलवे ट्रैक या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो बनाते हुए पाया जाता है, तो RPF और TTE की टीमें हस्तक्षेप करती हैं और उन पर जुर्माना लगाती हैं."

उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "रेलवे ने आम जनता और लोगों को विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर रेलवे के कामकाज से जुड़ी भ्रामक, अधूरी और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है. अलग-अलग मंडलों ने रील्स, व्लॉग और वीडियो के बढ़ते चलन पर चिंता जताई है, जो कथित तौर पर रेलवे के संचालन को गलत तरीके से पेश करते हैं, भारतीय रेलवे को नकारात्मक रूप से चित्रित करते हैं और कुछ मामलों में, व्यूज और लाइक्स पाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से असुरक्षित और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं."

पूर्व अनुमति अनिवार्य

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसर, स्टेशनों, रेलवे पटरियों या ट्रेन के डिब्बों के भीतर सक्षम रेलवे अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध है और ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

रेलवे के अनुसार, रेलवे परिसर, डिपो, यार्ड और वर्कशॉप में शूटिंग के लिए तय नियमों के अनुसार पहले से अनुमति लेनी पड़ती है. कंटेंट क्रिएटर्स को सलाह दी गई है कि वे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना रोक-टोक वाली फोटोग्राफी या वीडियो बनाने की जगह न समझें. रेलवे ने खास तौर पर रेलवे ट्रैक पर बिना इजाजत एंट्री, प्रतिबंधित इलाकों में बिना इजाजत घुसने और सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट या दूसरी जानलेवा गतिविधि करने के खिलाफ चेतावनी दी है.

बेवजह पैनिक पैदा कर सकते हैं भ्रामक वीडियो

गलत जानकारी के संभावित नतीजों पर जोर देते हुए, एडवाइजरी में कहा गया कि रेलवे ऑपरेशन के बारे में अधूरी या गुमराह करने वाली जानकारी, खासकर जब बिना ऑपरेशन की पूरी जानकारी वाले लोग इसे फैलाते हैं, तो इससे यात्रियों में बेवजह डर और भ्रम पैदा हो सकता है. रेलवे ऑपरेशन में कई तकनीकी, सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो आम देखने वाले को शायद पता न हों. डिवीजन ने बताया कि जरूरी फैक्ट्स के बिना अलग-अलग घटनाओं या परिचालन गतिविधियों को दिखाने से गलत नतीजे निकल सकते हैं और भारतीय रेलवे के बारे में लोगों की सोच पर बुरा असर पड़ सकता है.

रेलवे एक्ट और BNS के तहत कानूनी कार्रवाई

एडवाइजरी में रेलवे एक्ट, 1989 और अन्य कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई का जिक्र किया गया है. डिवीजन ने चेतावनी दी है कि बिना इजाजत के वीडियो बनाना, बिना इजाजत के परिसर में घुसने या रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें आगे कहा गया है कि भारतीय रेलवे के खिलाफ झूठा, गुमराह करने वाला या बदनाम करने वाला कंटेंट बनाने या फैलाने वाले लोगों पर बीएनएस की धाराओं के साथ-साथ अन्य लागू कानूनी नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है.

अच्छे फीडबैक का स्वागत

रेलवे ने कहा कि यात्रियों और अन्य हितधारकों से अच्छे सुझाव और फीडबैक का हमेशा स्वागत है. हालांकि, रेलवे ने जिम्मेदारी से की गई आलोचना और गुमराह करने वाली जानकारी या खतरनाक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कंटेंट के सर्कुलेशन के बीच अंतर को बताया.

यात्रियों से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने की अपील

रेलवे ने यात्रियों और आम लोगों से सुरक्षित, कानूनी और जिम्मेदार रेलवे यात्रा संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की है. लोगों को बिना सत्यापित सोशल मीडिया पोस्ट, रील और वीडियो के बजाय आधिकारिक और सत्यापित सोर्स से मिली जानकारी पर भरोसा करने की भी सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें- दिवाली और छठ पूजा से पहले रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चौबीसों घंटे CCTV सर्विलांस