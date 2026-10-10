रेलवे की यात्रियों को चेतावनी, ट्रेनों में ऐसी हरकत करना पड़ेगा भारी
रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में गलत व्यवहार करने वाले यात्री को बाहर निकालने के साथ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Published : October 10, 2026 at 2:57 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो सफर के दौरान मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करके ऑडियो या वीडियो सुनते हैं, जिससे ट्रेनों और रेलवे परिसर में दूसरों को परेशानी होती है. ऐसे यात्रियों को जेल भी हो सकती है.
रेलवे ने कहा, "तेज आवाज में और लंबे समय तक फोन पर बातचीत और परेशान करने वाली रिंगटोन दूसरों को परेशानी दे सकती हैं, खासकर AC कोच जैसी बंद जगहों पर."
रेलवे ने साथी यात्रियों के लिए शांतिपूर्ण और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन का अधिक जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है. साथ ही यात्रियों से इयरफोन इस्तेमाल करने और फोन पर बातचीत कम आवाज में रखने का आग्रह किया गया है.
रेलवे के इस कदम का उद्देश्य ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों द्वारा अपने मोबाइल फोन या दूसरे गैजेट का इस्तेमाल म्यूजिक या वीडियो सुनने की समस्या का समाधान करना है, जिससे अक्सर ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है.
क्या है रेलवे नियम
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 (2) के प्रावधानों, जिसे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 से बदला गया है, के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति उपद्रव या न्यूसेंस (Nuisance) की श्रेणी में आने वाले व्यवहार करता है तो उसे ट्रेन से बाहर निकालने और उसका पास या टिकट जब्त करने के अलावा 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
रेलवे ने बयान में कहा, "अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर ऐसा निर्देश देने के लिए अधिकृत रेलवे कर्मचारी के रोकने के बाद भी उपद्रव जारी रखता है, तो सजा के तौर पर छह महीने की साधारण जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है.
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