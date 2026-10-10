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रेलवे की यात्रियों को चेतावनी, ट्रेनों में ऐसी हरकत करना पड़ेगा भारी

रेलवे की यात्रियों को चेतावनी, ट्रेनों में ऐसी हरकत करना पड़ेगा भारी ( File/ ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो सफर के दौरान मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करके ऑडियो या वीडियो सुनते हैं, जिससे ट्रेनों और रेलवे परिसर में दूसरों को परेशानी होती है. ऐसे यात्रियों को जेल भी हो सकती है.

रेलवे ने कहा, "तेज आवाज में और लंबे समय तक फोन पर बातचीत और परेशान करने वाली रिंगटोन दूसरों को परेशानी दे सकती हैं, खासकर AC कोच जैसी बंद जगहों पर."