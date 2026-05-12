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ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म होने के नियम, कैसे काम करता है रेलवे का अपग्रेडेशन सिस्टम, जानें

ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के कंफर्म होने का चांस यात्रियों के कैंसलेशन और कोटा अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है.

Indian Railways waiting list clearance procedure know how ticket upgradation system works in trains
ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म होने के नियम, कैसे काम करता है रेलवे का अपग्रेडेशन सिस्टम, जानें (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे गर्मी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने और भीड़ कम करने के लिए कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की हैं. लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ के कारण कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. इसलिए बहुत से लोग वेटिंग टिकट लेकर इस उम्मीद में इंतजार करते हैं कि उन्हें कंफर्म सीट मिल जाएगी. लेकिन कई बार वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है. इसलिए यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि रेलवे का टिकट अपग्रेडेशन सिस्टम कैसे काम करता है.

ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट (WL) कंफर्म होना यात्रियों के कैंसलेशन और कोटा अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है. टिकट कंफर्मेशन के सबसे ज्यादा चांस जल्दी बुकिंग (120 दिन पहले तक) या कम डिमांड वाली ट्रेनें चुनने से मिलते हैं. ई-टिकट के लिए, चार्ट बनने के बाद जो वेटिंग लिस्ट बची रहती है, वह अपने आप कैंसल हो जाती है और रिफंड मिल जाता है, जबकि काउंटर टिकट ट्रेन में सफर करने के लिए वैलिड रहते हैं, जिसके आधार पर आप TTE से खाली सीट मांग सकते हैं.

वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के तरीके

  • जल्दी टिकट बुक करें और GNWL ही लें.
  • कम से कम 120 दिन पहले बुक करें
  • पूल्ड कोटा (PQWL) या रिमोट लोकेशन (RLWL) के मुकाबले जनरल वेटिंग लिस्ट (GNWL) में कन्फर्मेशन का चांस सबसे ज्यादा होता है.
  • VIKALP स्कीम चुनें: बुकिंग के दौरान IRCTC VIKALP स्कीम चुनें, जिससे आपकी बुकिंग कन्फर्म सीटों वाली दूसरी ट्रेन में ट्रांसफर हो सकती है.
  • बोर्डिंग स्टेशन सोच-समझकर चुनें: ट्रेन के मूल स्टेशन या किसी बड़े जंक्शन से बुक करें, भले ही आप बाद में चढ़ें, क्योंकि इससे टिकट कंफर्म होने के ज्यादा चांस रहते हैं.

टिकट कन्फर्मेशन की संभावना

  • GNWL (जनरल वेटिंग लिस्ट) - ज्यादा चांस
  • RLWL (रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट) - कम चांस
  • PQWL (पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट) - बहुत कम चांस

रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने में मदद करने के लिए VIKALP स्कीम और ऑटोमैटिक टिकट अपग्रेडेशन सिस्टम जैसे कई कदम उठाए हैं. ट्रेन में यात्रियों को अपग्रेडेशन की सुविधा बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के दी जा रही है.

इंडियन रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने की स्कीम 26 जनवरी, 2006 को शुरू की थी. शुरुआत में, यह सुविधा केवल दो ट्रेनों में - मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस - उपलब्ध थी. बाद में, 6 फरवरी, 2006 को, इस स्कीम को सभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ 30 अन्य ट्रेनों में भी लागू किया. 1 अप्रैल 2014 से, वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अपग्रेड करने की स्कीम सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ा दी गई.

टिकट अपग्रेडेशन चार्ट तैयार होने के समय किया जाता है. इस सुविधा का लाभा उठाने के लिए, यात्रियों को IRCTC से टिकट बुक करते समय ‘Other Preferences’ सेक्शन में ‘Consider for Auto Upgradation’ ऑप्शन चुनना होगा.

रेलवे बोर्ड के अनुसार, वेटिंग लिस्ट यात्रियों की अपग्रेडेशन स्कीम के लिए श्रेणी व्यवस्था इस तरह होगी: सीटिंग कोच के लिए 2S<VS<CC<EC<EV<EA. इसी प्रकार स्लीपर कोच के लिए अपग्रेडेशन व्यवस्था- SL<3E<3A<2A<1A.

रेलवे नियमों के अनुसार, किसी खास ट्रेन में उपलब्ध श्रेणी व्यवस्था में दो क्लास ऊपर तक अपग्रेडेशन की इजाजत है. हालांकि, फर्स्ट AC (1A) और एग्जीक्यूटिव क्लास (EC, EV और EA) में अपग्रेडेशन सिर्फ सबसे नीचे वाली क्लास से ही सीमित है, यानी AC 2-टियर (2A) से 1A और AC चेयर कार (CC) से EC/EV/EA तक.

टिकट अपग्रेड के लिए पात्रता
रेल मंत्रालय के अनुसार, जो यात्री पूरे किराए पर टिकट बुक करते हैं, वे अपग्रेडेशन के लिए पात्र हैं. मंत्रालय के मुताबिक, "जो यात्री पूरा किराया देते हैं और वरिष्ठ नागरिक/लोअर बर्थ कोटा के तहत बुकिंग कर रहे हैं, उनसे अपग्रेडेशन का ऑप्शन सावधानी से चुनने के लिए कहा जा सकता है. अगर ऐसे यात्री अपग्रेडेशन चुनते हैं, तो एक साफ होना चाहिए कि हायर क्लास में आपको लोअर बर्थ मिल भी सकती है और नहीं भी."

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