11 साल से जारी है रेलवे का आधुनिकीकरण, अश्विनी वैष्णव बोले- बड़े पैमाने पर बिछ रहीं पटरियां, लाइनों के विद्युतीकरण पर जोर

उन्होंने आगे कहा, "आज, पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर पटरियां बनाई गई हैं. 46,000 किलोमीटर रेल पटरियों का विद्युतीकरण किया गया है. यहअभूतपूर्व संख्या है. 40,000 नए कोच बनाए गए हैं." उन्होंने यह भी बताया कि इस अवधि के दौरान लगभग 40,000 नए कोच बनाए गए हैं, जो रेलवे के बुनियादी ढांचे और तकनीक में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है.

वैष्णव ने कहा, "मित्रों, पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं."

नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी (आईआरईई) में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियाँ बनाई गई हैं और 46,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है.

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे आधुनिकीकरण में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं.

उपलब्धियों को "अभूतपूर्व" बताते हुए, मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे का परिवर्तन आधुनिक, टिकाऊ और यात्री-अनुकूल परिवहन के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है. देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का उल्लेख करते हुए, वैष्णव ने कहा कि निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है, 325 किलोमीटर पहले ही पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में सूरत और मोरा स्टेशनों का दौरा किया, जो 2027 में खुलने वाले पहले खंड का हिस्सा होंगे."

मंत्री ने आधुनिक रेल सेवाओं के बढ़ते बेड़े पर भी अपडेट साझा करते हुए कहा कि भारत अब 156 वंदे भारत सेवाएं, 30 अमृत भारत सेवाएं और 4 नमो भारत सेवाएं संचालित करता है. ये सभी यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई हैं, अपने भाषण के दौरान, वैष्णव ने आईआरईई के आयोजन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की सराहना की और उपकरण निर्माताओं और रेलवे संगठनों की भागीदारी की भी प्रशंसा की.

हालांकि, उन्होंने सीआईआई से बड़ा सोचने और एक वैश्विक स्तर की रेलवे प्रदर्शनी की कल्पना करने का आग्रह किया जो जर्मनी के इनोट्रांस से भी बेहतर हो. उन्होंने कहा, "भारत एक बहुत बड़े रेलवे सम्मेलन और प्रदर्शनी का हकदार है. मैं सीआईआई के महानिदेशक से अनुरोध करता हूं कि वे पूरी अवधारणा पर पुनर्विचार करें और रेलवे परिवहन के हर पहलू को इसमें शामिल करें. तकनीक और डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर और हाई-स्पीड नेटवर्क तक बढ़ाएं"