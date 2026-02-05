ETV Bharat / bharat

जहां से ट्रेन का टिकट लिया, वहां से नहीं चढ़े तो पड़ जाएगा भारी, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव

भारतीय रेलवे ट्रेन में बोर्डिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जो सीधे यात्रियों की सीट और बर्थ पर असर डालेगा.

There will be a major change in the rules of boarding the train.
ट्रेन में बोर्डिंग के नियमों में होगा बड़ा बदलाव (@IndianTechGuide)
हैदराबाद : इंडियन रेलवे अपने बोर्डिंग नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इसका प्रभाव ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर पर पड़ेगा. नए नियमों के अनुसार यदि आप अपने निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन को नहीं पकड़ते हैं तो टीटीई अब अगले स्टेशन तक आपका इंतजार नहीं करेगा. ऐसे में जैसे ही ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन से रवाना होगी और आप अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं तो टीटीई तुरंत अपने हैंडहेल्ट डिवाइस (ईएफटी) पर नॉट टर्नअप की एंट्री कर देगा. इससे यह मान लिया जाएगा कि आपकी सीट खाली है और उसे तुरंत किसी दूसरे यात्री को दे दिया जाएगा.

वेटिंग और आरएसी वालों को मिलेगा फायदा
नई तकनीक और सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण उन यात्रियों को काफी फायदा होगा जो वेटिंग या आरएसी टिकट पर सफर कर रहे हैं. क्योंकि जैसे ही टीटीई सीट खाली होने की सूचना सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे सिस्टम अपने आप अगले वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को वह बर्थ आवंटित कर देगा. इसके साथ ही सीट आवंटित किए जाने वाले यात्री के मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा जिससे उसको पता चल जाएगा कि उसकी सीट किस कोच में कन्फर्म हो गई है. बताया जाता है कि रेल मंत्रालय ने इस परिवर्तन के लिए रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) को निर्देश दे दिए हैं जिससे ट्रेनों में खाली रहने वाली सीटों का अच्छा प्रबंधन हो सकेगा.

बोर्डिंग बदलने का विशेष ध्यान रखना जरूरी
आंकड़ों के मुताबिक करीब-करीब हर ट्रेन में कुल सीटों के तीन से पांच फीसदी यात्री या तो यात्रा रद्द कर देते हैं या फिर समय पर स्टेशन ही नहीं पहुंच पाते. रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रियों को अब पहले से अधिक सावधान रहने की जरूरत है. यदि आप किसी वजह से अपने तय रेलवे स्टेशन के स्थान पर अगले स्टेशन से चढ़ना चाहते हैं तो आपको चार्ट बनने से 24 घंटे पूर्व ही अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी और आप टीटीई से अपनी सीट वापस पाने का दावा भी नहीं कर पाएंगे.

रेलवे का डिजिटलीकरण की ओर बड़ा कदम
आधुनिकीकरण की दिशा में रेलवे का इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है. जानकारों के मुताबिक इस तकनीक से रेलवे में न केवल भ्रष्टाचार कम होगा बल्कि सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगी. अभी तक पहले टीटीई अगले स्टेशन तक इंतजार करते हैं जिससे वेटिंग वाले यात्रियों को सीट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. लेकिन नए नियमों के लागू हो जाने से अब सब कुछ रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा जिससे यात्रियों को अच्छी सेवा मिल सकेगी.

