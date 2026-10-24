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यूपी में PET परीक्षा के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कई ट्रेनों का रूट बढ़ाने की योजना

यूपी में PET परीक्षा के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कई ट्रेनों का रूट बढ़ाने की योजना ( File/ ETV Bharat )

नई दिल्ली: रेलवे को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 के कारण परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि होगी, जिसके चलते रेलवे ने 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तारीखों पर अभ्यर्थियों की सुगम आवाजाही की सुविधा के लिए व्यापक रेल परिचालन योजना तैयार की है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि अभ्यर्थी समय पर अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकें और परीक्षा के बाद आसानी से अपनी जगह पर लौट सकें, और रेलवे प्रशासन को नियमित ट्रेन ऑपरेशन में बाधा डाले बिना अतिरिक्त यात्री भार को मैनेज करने में मदद मिले.