यूपी में PET परीक्षा के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कई ट्रेनों का रूट बढ़ाने की योजना
रेलवे PET उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने और वापस लौटने के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 के कारण परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि होगी, जिसके चलते रेलवे ने 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तारीखों पर अभ्यर्थियों की सुगम आवाजाही की सुविधा के लिए व्यापक रेल परिचालन योजना तैयार की है.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि अभ्यर्थी समय पर अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकें और परीक्षा के बाद आसानी से अपनी जगह पर लौट सकें, और रेलवे प्रशासन को नियमित ट्रेन ऑपरेशन में बाधा डाले बिना अतिरिक्त यात्री भार को मैनेज करने में मदद मिले.
PET परीक्षा तीनों तारीखों को दो पाली में होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.
उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अलग-अलग शहरों और रेलवे स्टेशनों के बीच अभ्यर्थियों के आने-जाने को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें, मौजूदा सेवाओं को बढ़ाने, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉपेज और मौजूद ट्रेनों का अच्छे से इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है."
एग्जाम स्पेशल ट्रेनें
व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में, उत्तर मध्य रेलवे ने PET कैंडिडेट्स द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए दो महत्वपूर्ण वन-वे अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. 12 डिब्बों वाली यह अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन 24, 29 और 31 अक्टूबर को चलेगी. यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से शाम 7:45 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 5:15 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी.
यह सर्विस खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए प्लान की गई है जिन्हें परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर जाना है.
एक और 12 कोच वाली अनरिजर्व्ड एग्जाम स्पेशल 24, 29 और 31 अक्टूबर को चलेगी. ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रात 8 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 3:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी. इस ट्रेन सेवा से कानपुर, फफूंद, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला और रूट के अन्य स्टेशनों से आने-जाने वाले कैंडिडेट्स को फायदा होने की उम्मीद है.
इन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने का उद्देश्य कैंडिडेट्स को यात्रा के अतिरिक्त विकल्प देना और परीक्षा के समय नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करना है.
दूसरे रेलवे डिवीजन के साथ समन्वय
रेलवे ने प्रयागराज, झांसी और आगरा डिवीजन के साथ-साथ दूसरे संबंधित रेलवे डिवीजन के साथ मिलकर उम्मीदवारों के आने-जाने को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए हैं. यात्रियों की मांग के आधार पर, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जैसी अहम जगहों के लिए और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे प्रशासन यात्रियों की स्थिति पर नजर रखेगा और जहां भी जरूरत होगी, वहां और ट्रेनें चलाएगा.
बढ़ाया जा सकता है मौजूदा ट्रेनों का रूट
स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेलवे ने परीक्षा के समय कुछ नियमित ट्रेनों के रूट बढ़ाने का भी इंतजाम किया है. इनका उद्देश्य मौजूदा रेलवे नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल करना और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधा देना है, ताकि उन्हें सिर्फ स्पेशल ट्रेनों पर निर्भर न रहना पड़े. रेलवे ने परिचालन जरूरतों और यात्रियों की मांग के आधार पर कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव का भी किया है.
कानपुर के खास रूट्स पर बदलाव की योजना
ऑपरेशनल योजना के हिस्से के रूप में, कानपुर सेंट्रल-लखनऊ, कानपुर सेंट्रल-रायबरेली और कानपुर सेंट्रल-खजुराहो खंडों पर चलने वाली तीन ट्रेनों के समय में जरूरत के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है. इसके अलावा, कानपुर सेंट्रल-फतेहपुर, इटावा-कानपुर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल-टूंडला सहित अन्य संबंधित रूट पर चलने वाली नौ ट्रेनों के विस्तार का प्रावधान किया गया है. ये बदलाव परीक्षा अवधि के दौरान जरूरत के आधार पर लागू किए जाएंगे.
अभ्यर्थियों की निर्बाध आवाजाही पर ध्यान
रेलवे प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि वह PET परीक्षा की तारीखों के दौरान प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही पर करीबी नजर रखेगा. यह परिचालन व्यवस्था इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा से पहले और बाद में यात्रा के लिए पर्याप्त विकल्प मिल सकें.
विशेष ट्रेनों, अतिरिक्त डिब्बे (rakes), रूट के विस्तार और संभावित टाइम टेबल में बदलाव की योजना का उद्देश्य अतिरिक्त यात्री भार को उपलब्ध सेवाओं पर वितरित करना है.
रेलवे अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन व्यवस्थाओं को यात्री ट्रैफिक की मात्रा और परिचालन स्थितियों के आधार पर, जरूरत पड़ने पर लागू किया जाएगा.
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