एआई बताएगा टिकट कंफर्म होगा या नहीं, हाइटेक होगा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम
रेलवे 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को बदलने जा रहा है. नया सिस्टम AI की मदद से बताएगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं.
Published : May 8, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली : रेलवे अपने करोड़ों यात्रियों को एक नई और अत्याधुनिक टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करने जा रहा है. इसको रेलवे के द्वारा इस साल अगस्त से अपनी करीब 40 साल पुरानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को पूरी तरह बदलकर नया हाई-स्पीड आरक्षण प्लेटफॉर्म लागू करेगा.
इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव से इंडियन रेलवे के टिकटिंग सिस्टम में अब तक की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति साबित होगा. इतना ही नहीं नई प्रणाली के माध्यम से टिकट बुकिंग की स्पीड, सिस्टम की विश्वसनीयता के अलावा साइबर सुरक्षा को काफी मजबूत बनाया जाएगा.
रेलवे के मुताबिक मौजूदा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत साल 1986 में की गई थी. हालांकि पिछले चार दशकों में इसमें कई छोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब इसको पूरी तरह आधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है.
रेलवे ने अपने बयान में कहा, "1986 में शुरू हुई इस प्रणाली में पिछले 40 सालों में कई बदलाव हुए हैं. हालांकि, अब इसका पूरी तरह से रेनोवेशन कर दिया गया है और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है."
अब तत्काल टिकट मिलेगा आसान, रेलवे ला रहा नया हाई-स्पीड बुकिंग सिस्टम, अब 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक #IndianRailways #TicketBooking #RailUpdate #IRCTC pic.twitter.com/cYHR9KO8iT— Indian Railway भारतीय रेल (@Indianrailgadi) May 7, 2026
इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए कि नई प्रणाली में बदलाव के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए. इस दौरान बैठक में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद थे.
RailOne ऐप क्यों बना यात्रियों की पहली पसंद?
भारतीय रेलवे का RailOne ऐप भी तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुए इस ऐप को अब तक 3.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है.
RailOne ऐप फायदें क्या?
- आरक्षित टिकट बुक कर सकते हैं
- अनारक्षित टिकट खरीद सकते हैं
- प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं
- टिकट कैंसिल और रिफंड कर सकते हैं
- ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं
- प्लेटफॉर्म और कोच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
- Rail Madad के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं
रेल वन ऐप की खास सुविधा क्या?
RailOne ऐप की सबसे विशेष सुविधा इसका एआई आधारित टिकट कन्फर्मेशन प्रेडिक्शन सिस्टम है. रेलवे के मुताबिक, इस फीचर से यात्रियों को यह अनुमान लग जाता है कि वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है. रेलवे का कहना है कि टिकट कन्फर्मेशन अनुमान की सटीकता जो पहले 53 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई हाई-स्पीड आरक्षण प्रणाली लागू होने के बाद टिकट बुकिंग में होने वाली परेशानी काफी कम हो जाएंगी. साथ ही त्योहारों व विशेष अवसरों और तत्काल टिकट बुकिंग के समय सर्वर पर पड़ने वाले दबाव को भी बेहतर किया जा सकेगा.
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