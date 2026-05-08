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एआई बताएगा टिकट कंफर्म होगा या नहीं, हाइटेक होगा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम

एआई बताएगा टिकट कंफर्म होगा या नहीं ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : रेलवे अपने करोड़ों यात्रियों को एक नई और अत्याधुनिक टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करने जा रहा है. इसको रेलवे के द्वारा इस साल अगस्त से अपनी करीब 40 साल पुरानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को पूरी तरह बदलकर नया हाई-स्पीड आरक्षण प्लेटफॉर्म लागू करेगा. इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव से इंडियन रेलवे के टिकटिंग सिस्टम में अब तक की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति साबित होगा. इतना ही नहीं नई प्रणाली के माध्यम से टिकट बुकिंग की स्पीड, सिस्टम की विश्वसनीयता के अलावा साइबर सुरक्षा को काफी मजबूत बनाया जाएगा. रेलवे के मुताबिक मौजूदा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत साल 1986 में की गई थी. हालांकि पिछले चार दशकों में इसमें कई छोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब इसको पूरी तरह आधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है. रेलवे ने अपने बयान में कहा, "1986 में शुरू हुई इस प्रणाली में पिछले 40 सालों में कई बदलाव हुए हैं. हालांकि, अब इसका पूरी तरह से रेनोवेशन कर दिया गया है और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है."